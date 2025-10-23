 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Bezirkspokal Oberschwaben: SG Bronnen/Neufra siegt knapp

Die 3. Runde im Bezirkspokal Oberschwaben wurde heute eröffnet. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:

3. Runde

SG Erlenmoos/Ochsenhausen – SG Bronnen/Neufra 0:1
Schiedsrichter: Robin Zell (Schemmerhofen)
Tor: 0:1 Daniel Schoser (30.)

Mi., 29.10.25 18:45 Uhr FC Wacker Biberach - SG Ringschnait / Mittelbuch
Mi., 29.10.25 19:00 Uhr SV Braunenweiler - SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - FC Mengen
Do., 30.10.25 18:30 Uhr FC Mittelbiberach - SV Hohentengen
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Schmeien/Sigmaringen/Laiz II - SG Gammertingen / KFH
Do., 30.10.25 18:30 Uhr FV Altheim - SF Hundersingen
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SV Uttenweiler - SV Steinhausen an der Rottum
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SG Alberweiler / Aßmannshardt - SV Eintracht Seekirch
Do., 30.10.25 18:30 Uhr Sportfreunde Schwendi - SGM Altshausen/Ebenweiler
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SG Aepfingen / Baltringen - FV Rot
Do., 30.10.25 19:00 Uhr SG Laupertshau. / Maselheim - SV Ellwangen
Do., 30.10.25 19:00 Uhr SG Hettingen/Inneringen - SGM Ummendorf/Fischbach
Do., 30.10.25 19:00 Uhr SGM SV Bolstern/SV Hochberg - FV Bad Saulgau 04
Do., 30.10.25 19:00 Uhr FC Ostrach - TSG Achstetten
Do., 30.10.25 19:00 Uhr SG Ertingen / Binzwangen - SV Sulmetingen

Das war die 2. Runde:

SG Mettenberg / Rissegg – SG Muttensweiler/ Hochdorf 1:5
Schiedsrichter: Marco Komander (Biberach)
Tore: 1:0 Fabian Fels (2.), 2:0 Romeo Hontzia (26.), 3:0 Louis Russ (80. Foulelfmeter), 4:0 Sascha Hepp (82.), 5:0 Heiko Müller (86.), 5:1 Robin Langlouis (90.)

TSV Mägerkingen – SV Uttenweiler 1:3
Schiedsrichter: Luca Rommel
Tore: 1:0 Bastian Möck (7.), 1:1 Patrick Blersch (35.), 1:2 Felix Kötzle (65.), 1:3 Patrick Blersch (69.)

SG Weithart / Rulfingen – FC Ostrach 0:4
Tore: 0:1 René Zimmermann (16.), 0:2 Dominik Lück (18.), 0:3 Dominik Lück (84.), 0:4 Dominik Lück (86.)

SV Ochsenhausen – SG Ringschnait / Mittelbuch 0:3
Schiedsrichter: Jürgen Hinderhofer
Tore: 0:1 Marco Münst (8.), 0:2 Fabian Kramer (26.), 0:3 Michael Weber (68.)

Sportverein Bingen-Hitzkofen – SG Ertingen / Binzwangen 1:4 n.E.

FC Wacker Biberach – TSV Kirchberg/Iller 3:1
Schiedsrichter: David Kaiser (Erlenmoos)
Tore: 0:1 Tobias Knoll (14.), 1:1 Simon Hepp (28.), 2:1 Luca Ries (43.), 3:1 Tim Scherff (74.)
Besondere Vorkommnisse: Tim Scherff (FC Wacker Biberach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Patrick Pfohmann (74.).

SV Sulmetingen II – SGM Eberhardzell/Unterschwarzach 6:7 n.E.
Schiedsrichter: Oliver Wiezorrek
Tore: 0:1 Kevin Menig (9.), 1:1 Patrick Hanser (20.), 1:2 Robin Menig (65.), 2:2 Jannick Borm (70.), 3:2 Ahmed Alhassan (91. i.E.), 3:3 Jonas Veser (92. i.E.), 4:4 Elias Werz (93. i.E.), 3:4 Jonas Sproll (94. i.E.), 5:4 Christian Heine (95. i.E.), 5:5 Robin Menig (96. i.E.), 6:5 Florian Birk (97. i.E.), 6:6 Luca Mühlbach (98. i.E.), 6:7 Berthold Menig (99. i.E.)

SG Mittelbuch / Ringschnait II – SG Aepfingen / Baltringen 0:2

SG Rot/Haslach – SV Ellwangen 2:3
Schiedsrichter: Ralf Häussermann
Tore: 1:0 Kai Barthel (4.), 1:1 (12.), 1:2 (23.), 1:3 (50.), 2:3 David Marx (55.)

SV Eintracht Seekirch – FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen 2:1
Tore: 0:1 Patrick Häberle (27.), 1:1 Agim Rahmani (67.), 2:1 Lulzim Rahmani (71.)
Gelb-Rot: Agim Rahmani (73./SV Eintracht Seekirch/)

SC Türkiyemspor Saulgau – SG Hettingen/Inneringen 1:3

FV Bad Schussenried II – SV Hohentengen 1:3
Tore: 1:0 Hannes Schmid (35.), 1:1 (42.), 1:2 (60.), 1:3 (78.)

SGM Altshausen/Ebenweiler II – SF Hundersingen 1:4

SV Dürmentingen – SG Bronnen / Neufra 12:13 n.E.
Schiedsrichter: Max Schwehr
Tore: 1:0 Patrick Schlegel (12.), 1:1 (22. Eigentor), 2:1 Rico Kettnaker (51.), 2:2 Ekin Öztürk (55.), 3:2 Elias Madarac (58.), 3:3 Tufan Aktepe (72.), 3:4 Florian Ollinger (77.), 4:4 Elias Madarac (81.), 5:4 Dominik Schirmer (90.+9 i.E.), 5:5 Dennis Bauer (90.+9 i.E.), 6:5 Julian Gobs (90.+10 i.E.), 6:6 Franz Lieb (90.+10 i.E.), 7:6 Viktor Ruff (90.+11 i.E.), 7:7 Marco Kunz (90.+12 i.E.), 8:7 Patrick Schlegel (90.+12 i.E.), 8:8 Vincenzo Bruno (90.+13 i.E.), 9:8 Elias Madarac (90.+14 i.E.), 9:9 Tufan Aktepe (90.+14 i.E.), 10:9 Jakob Ziegler (90.+15 i.E.), 10:10 Simon Türk (90.+15 i.E.), 11:10 Luis Stuhler (90.+16 i.E.), 11:11 Salih Gencer (90.+17 i.E.), 12:11 Christian Rommel (90.+17 i.E.), 12:12 Ekin Öztürk (90.+18 i.E.), 12:13 Florian Ollinger (90.+19 i.E.)

SGM SV Bolstern/SV Hochberg – SGM Blönried/Ebersbach 5:3 n.E.

FC Mengen – SV Sigmaringen 3:2

FV Neufra/Donau – FV Altheim 0:2
Schiedsrichter: Ruben Sauter - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Alexander Kienle (48.), 0:2 Marco Löw (72.)

SV Herbertingen – FV Bad Saulgau 04 0:7

SG Alberweiler / Aßmannshardt – SV Kirchdorf/Iller 7:5 n.E.

FC Mittelbiberach – SV Schemmerhofen abgesagt

SV Winterstettenstadt – SG Erlenmoos / Ochsenhausen 0:3
Schiedsrichter: Andreas Glowotz - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Gabriel Urbanek (38.), 0:2 Raphael Schoch (45.), 0:3 Philipp Wohnhaas (64.)

Türkspor Biberach – SGM Ummendorf/Fischbach 0:2

FC Blau-Weiß Bellamont – FV Rot 4:6 n.E.

SV Sulmetingen – VfB Gutenzell 2:1
Tore: 0:1 Cosmin Zaharia (1.), 1:1 Oskar Ehe (3.), 2:1 Manuel Pohl (86.)

SGM Ummendorf/Fischbach II – SV Steinhausen an der Rottum 0:3

BSC Berkheim – SG Laupertshau. / Maselheim 3:4

SG SV Tannheim / TSV Aitrach – Sportfreunde Schwendi 0:2

SGM Schmeien/Sigmaringen/Laiz II – SGM Bad Buchau/ Oggelshausen/ Kanzach 2:1

SV Hohentengen II – SV Braunenweiler 1:6
Schiedsrichter: Christoph Hecht - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Manuel Riegger (31.), 0:2 Constantin Frick (34.), 0:3 Constantin Frick (39.), 1:3 Jan Koschmieder (53.), 1:4 Matthias Roth (58.), 1:5 Marc Rothmund (66.), 1:6 Nico Gebhart (90.)

TSG Achstetten – SV Erolzheim 7:4 n.E.
Schiedsrichter: Marco Komander (Biberach)

FV Fulgenstadt – SG Gammertingen/KFH 0:2
Tore: 0:1 Simon Lau (35.), 0:2 Jonas Lau (67.)

FC Laiz – SGM Altshausen/Ebenweiler 5:6 n.E.

