 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Bezirkspokal Oberschwaben: Schemmerhofen mit 10:0 und auch ein 0:8

Auf FuPa gibt es die Übersicht auf alle Begegnungen.

von red · Gestern, 21:48 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Sättele

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KL A1 Oberschwaben
KL A2 Oberschwaben
KL A3 Oberschwaben
KL B1 Oberschwaben
KL B2 Oberschwaben

Die 1. Runde im Bezirkspokal Oberschwaben wurde am heutigen Freitag fortgesetzt.

1. Runde

SGM Gutenzell/Schönebürg II – SV Ellwangen 5:2
Tore: 0:1 Andreas Paulus (19.), 1:1 Marius Lendler (31.), 1:2 Paul Willburger (34.), 2:2 Philipp Staible (42.), 3:2 Marius Lendler (44.), 4:2 Dominik Häußler (89.), 5:2 Jonathan Huchler (90.+7)

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SG Muttensweile/Hochdorf/Riß II – SV Schemmerhofen 0:10
Schiedsrichter: Lukas Semrau (Kirchdorf a.d. Iller)
Tore: 0:1 Raphael Schnell (14.), 0:2 Marc Habrik (32.), 0:3 Raphael Schnell (36.), 0:4 David Geiger (42.), 0:5 Marc Habrik (48.), 0:6 Marc Habrik (55.), 0:7 Raphael Schnell (58.), 0:8 Manuel Geiger (66.), 0:9 Andreas Wonschick (78.), 0:10 Amadou Minteh (82.)

SGM Blönried/Ebersbach – SG Hettingen/Inneringen 4:2

SV Ölkofen – SGM Altshausen/Ebenweiler 0:8
Tore: 0:1 Julian Linsenbold (6.), 0:2 Niklas Linsenbold (24.), 0:3 Benjamin Klamert (38.), 0:4 Benjamin Klamert (40.), 0:5 Julian Linsenbold (46.), 0:6 Fynn Scharfenberg (48.), 0:7 Niklas Koß (49.), 0:8 Fynn Scharfenberg (59.)

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Sa., 08.08.26 17:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - FV Biberach/Riß
So., 09.08.26 17:00 Uhr SG Mittelbib. / Stafflangen II - SGM Reinstetten/Hürbler II
So., 09.08.26 17:00 Uhr SGM Erlenmoos/Ochsenhausen - FV Rot
So., 09.08.26 18:00 Uhr SG Warthausen / Birkenhard II - SV Sulmetingen
So., 09.08.26 19:00 Uhr TSG Achstetten - SG Muttensweiler/ Hochdorf
So., 09.08.26 19:00 Uhr FC Wacker Biberach II - Türkspor Biberach -> abgesagt
So., 09.08.26 19:00 Uhr SV Burgrieden II - SGM Baltringen/Äpfingen II
Di., 11.08.26 18:45 Uhr SGM Uttenweiler/Bussen - FV Bad Schussenried
Di., 11.08.26 19:00 Uhr FC Inter Laupheim - SG Äpfingen/Baltringen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr FC Wacker Biberach - SG Ringschnait / Mittelbuch
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Blönried / Ebersbach II - SV Hohentengen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Winterstettenstadt - SG Schemmerho. / Altheim / Schemmerberg / Ingerkingen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Kirchdorf/Iller - SGM Laupertshausen/Maselheim
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Alberweiler/Aßmannshardt - BSC Berkheim
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Erolzheim - SV Ochsenhausen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Altshausen/Ebenweiler II - SFM Bad Schussenried/Renhardsweiler III
Di., 11.08.26 19:00 Uhr Sportfreunde Hundersingen II - SV Langenenslingen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr TSV Riedlingen II - SGM Schmeien/Sigmaringen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM FC 99/FC Laiz II - FV Bad Saulgau 04
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Bad Schussenried/Renhardsweiler II - SV Hohentengen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Ertingen/Binzwangen - SGM FC 99/FC Laiz
Di., 11.08.26 19:00 Uhr FV Fulgenstadt - SV Betzenweiler
Di., 11.08.26 19:00 Uhr Spvgg Pflummern-Friedingen - FV Neufra/Donau
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SC Türkiyemspor Saulgau - SG Bronnen / Neufra II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen II - SGM Altheim/Langenenslingen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr Sportverein Bingen-Hitzkofen - SV Sigmaringen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Veringenst. I / Hettingen II - FC Mengen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Weithart / Rulfingen - SV Eintracht Seekirch
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Scheer / Ennetach - SV Dürmentingen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller II - SV Sulmetingen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Dettingen/Iller II - SG Unterschwa. / Eberhardzell II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SF Bronnen - SV Baustetten
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Eberhardzell/Unterschwarzach - SV Burgrieden
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Mettenberg / Rissegg - SG Siessen i. W / Wain
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Warthausen/Birkenhard - SGM Tannheim/Aitrach
Di., 11.08.26 19:00 Uhr TSG Achstetten II - SGM Mittelbiberach/Stafflangen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Baustetten II - SG Rot/Haslach
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SGM Uttenweiler/Bussen II - FV Altheim
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr FC Ostrach - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen