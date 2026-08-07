Bezirkspokal Oberschwaben: Schemmerhofen mit 10:0 und auch ein 0:8

– Foto: Alexander Sättele

SGM Blönried/Ebersbach – SG Hettingen/Inneringen 4:2SV Ölkofen – SGM Altshausen/Ebenweiler 0:8Tore: 0:1 Julian Linsenbold (6.), 0:2 Niklas Linsenbold (24.), 0:3 Benjamin Klamert (38.), 0:4 Benjamin Klamert (40.), 0:5 Julian Linsenbold (46.), 0:6 Fynn Scharfenberg (48.), 0:7 Niklas Koß (49.), 0:8 Fynn Scharfenberg (59.)

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Sa., 08.08.26 17:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - FV Biberach/Riß

So., 09.08.26 17:00 Uhr SG Mittelbib. / Stafflangen II - SGM Reinstetten/Hürbler II

So., 09.08.26 17:00 Uhr SGM Erlenmoos/Ochsenhausen - FV Rot

So., 09.08.26 18:00 Uhr SG Warthausen / Birkenhard II - SV Sulmetingen

So., 09.08.26 19:00 Uhr TSG Achstetten - SG Muttensweiler/ Hochdorf

So., 09.08.26 19:00 Uhr FC Wacker Biberach II - Türkspor Biberach -> abgesagt

So., 09.08.26 19:00 Uhr SV Burgrieden II - SGM Baltringen/Äpfingen II

Di., 11.08.26 18:45 Uhr SGM Uttenweiler/Bussen - FV Bad Schussenried

Di., 11.08.26 19:00 Uhr FC Inter Laupheim - SG Äpfingen/Baltringen

Di., 11.08.26 19:00 Uhr FC Wacker Biberach - SG Ringschnait / Mittelbuch

Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Blönried / Ebersbach II - SV Hohentengen II

Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Winterstettenstadt - SG Schemmerho. / Altheim / Schemmerberg / Ingerkingen II

Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Kirchdorf/Iller - SGM Laupertshausen/Maselheim

Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Alberweiler/Aßmannshardt - BSC Berkheim

Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Erolzheim - SV Ochsenhausen

Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Altshausen/Ebenweiler II - SFM Bad Schussenried/Renhardsweiler III

Di., 11.08.26 19:00 Uhr Sportfreunde Hundersingen II - SV Langenenslingen

Di., 11.08.26 19:00 Uhr TSV Riedlingen II - SGM Schmeien/Sigmaringen II

Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM FC 99/FC Laiz II - FV Bad Saulgau 04

Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Bad Schussenried/Renhardsweiler II - SV Hohentengen

Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Ertingen/Binzwangen - SGM FC 99/FC Laiz

Di., 11.08.26 19:00 Uhr FV Fulgenstadt - SV Betzenweiler

Di., 11.08.26 19:00 Uhr Spvgg Pflummern-Friedingen - FV Neufra/Donau

Di., 11.08.26 19:00 Uhr SC Türkiyemspor Saulgau - SG Bronnen / Neufra II

Di., 11.08.26 19:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen II - SGM Altheim/Langenenslingen II

Di., 11.08.26 19:00 Uhr Sportverein Bingen-Hitzkofen - SV Sigmaringen

Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Veringenst. I / Hettingen II - FC Mengen II

Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Weithart / Rulfingen - SV Eintracht Seekirch

Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Scheer / Ennetach - SV Dürmentingen

Di., 11.08.26 19:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller II - SV Sulmetingen II

Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Dettingen/Iller II - SG Unterschwa. / Eberhardzell II

Di., 11.08.26 19:00 Uhr SF Bronnen - SV Baustetten

Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Eberhardzell/Unterschwarzach - SV Burgrieden

Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Mettenberg / Rissegg - SG Siessen i. W / Wain

Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Warthausen/Birkenhard - SGM Tannheim/Aitrach

Di., 11.08.26 19:00 Uhr TSG Achstetten II - SGM Mittelbiberach/Stafflangen

Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Baustetten II - SG Rot/Haslach

Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SGM Uttenweiler/Bussen II - FV Altheim

Mi., 12.08.26 19:00 Uhr FC Ostrach - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen