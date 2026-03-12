Bezirkspokal Oberschwaben: Knappe Siege und auch eine Überraschung

Das Achtelfinale im Bezirkspokal Oberschwaben wurde am heutigen Donnerstag abgeschlossen. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
SG Ringschnait/Mittelbuch – FV Bad Saulgau 04 4:3
SG Bronnen/Neufra – SV Uttenweiler 0:3
---
SGM Altshausen/Ebenweiler – FC Mengen 0:1
Tor: 0:1 Max Schuler (6. Foulelfmeter)
Rot: Jonas Renger (22./FC Mengen)
---
SG Erlenmoos/Ochsenhausen – SG Bronnen/Neufra 0:1
Schiedsrichter: Robin Zell (Schemmerhofen)
Tor: 0:1 Daniel Schoser (30.)
---
FC Wacker Biberach – SG Ringschnait/Mittelbuch 0:4
Tore: 0:1 Manuel Schlichthärle (7.), 0:2 Manuel Münst (12.), 0:3 Manuel Münst (17.), 0:4 Manuel Münst (89.)
SV Braunenweiler – SGM Eberhardzell/Unterschwarzach 2:1
---
SG Aepfingen/Baltringen – FV Rot 3:1
Sportfreunde Schwendi – SGM Altshausen/Ebenweiler 1:2
SG Alberweiler/Aßmannshardt – SV Eintracht Seekirch 9:7 n.E.
FV Altheim – SF Hundersingen 3:1
Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Sebastian Gaupp (52.), 1:1 Timo Bischofberger (54.), 2:1 Hannes Diesch (75.), 3:1 Marco Löw (83.)
SGM Schmeien/Sigmaringen/Laiz II – SG Gammertingen/KFH 6:5 n.E.
FC Mittelbiberach – SV Hohentengen 2:7
SG Muttensweiler/ Hochdorf – FC Mengen 0:2
Tore: 0:1 Nico Siegler (40. Eigentor), 0:2 Ladislav Varady (89.)
SV Uttenweiler – SV Steinhausen an der Rottum 7:6 n.E.
SG Ertingen/Binzwangen – SV Sulmetingen 5:4 n.E.
FC Ostrach – TSG Achstetten 4:2
SGM SV Bolstern/SV Hochberg – FV Bad Saulgau 04 1:2
SG Hettingen/Inneringen – SGM Ummendorf/Fischbach 1:2
Tore: 0:1 Matthias Hatzing (13.), 1:1 (61.), 1:2 Timo Winter (80.)
SG Laupertshausen/Maselheim – SV Ellwangen 6:1
+++
Das war die 2. Runde:
SG Mettenberg / Rissegg – SG Muttensweiler/ Hochdorf 1:5
Schiedsrichter: Marco Komander (Biberach)
Tore: 1:0 Fabian Fels (2.), 2:0 Romeo Hontzia (26.), 3:0 Louis Russ (80. Foulelfmeter), 4:0 Sascha Hepp (82.), 5:0 Heiko Müller (86.), 5:1 Robin Langlouis (90.)
TSV Mägerkingen – SV Uttenweiler 1:3
Schiedsrichter: Luca Rommel
Tore: 1:0 Bastian Möck (7.), 1:1 Patrick Blersch (35.), 1:2 Felix Kötzle (65.), 1:3 Patrick Blersch (69.)
SG Weithart / Rulfingen – FC Ostrach 0:4
Tore: 0:1 René Zimmermann (16.), 0:2 Dominik Lück (18.), 0:3 Dominik Lück (84.), 0:4 Dominik Lück (86.)
SV Ochsenhausen – SG Ringschnait / Mittelbuch 0:3
Schiedsrichter: Jürgen Hinderhofer
Tore: 0:1 Marco Münst (8.), 0:2 Fabian Kramer (26.), 0:3 Michael Weber (68.)
Sportverein Bingen-Hitzkofen – SG Ertingen / Binzwangen 1:4 n.E.
FC Wacker Biberach – TSV Kirchberg/Iller 3:1
Schiedsrichter: David Kaiser (Erlenmoos)
Tore: 0:1 Tobias Knoll (14.), 1:1 Simon Hepp (28.), 2:1 Luca Ries (43.), 3:1 Tim Scherff (74.)
Besondere Vorkommnisse: Tim Scherff (FC Wacker Biberach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Patrick Pfohmann (74.).
SV Sulmetingen II – SGM Eberhardzell/Unterschwarzach 6:7 n.E.
Schiedsrichter: Oliver Wiezorrek
Tore: 0:1 Kevin Menig (9.), 1:1 Patrick Hanser (20.), 1:2 Robin Menig (65.), 2:2 Jannick Borm (70.), 3:2 Ahmed Alhassan (91. i.E.), 3:3 Jonas Veser (92. i.E.), 4:4 Elias Werz (93. i.E.), 3:4 Jonas Sproll (94. i.E.), 5:4 Christian Heine (95. i.E.), 5:5 Robin Menig (96. i.E.), 6:5 Florian Birk (97. i.E.), 6:6 Luca Mühlbach (98. i.E.), 6:7 Berthold Menig (99. i.E.)
---
SG Mittelbuch / Ringschnait II – SG Aepfingen / Baltringen 0:2
SG Rot/Haslach – SV Ellwangen 2:3
Schiedsrichter: Ralf Häussermann
Tore: 1:0 Kai Barthel (4.), 1:1 (12.), 1:2 (23.), 1:3 (50.), 2:3 David Marx (55.)
SV Eintracht Seekirch – FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen 2:1
Tore: 0:1 Patrick Häberle (27.), 1:1 Agim Rahmani (67.), 2:1 Lulzim Rahmani (71.)
Gelb-Rot: Agim Rahmani (73./SV Eintracht Seekirch/)
SC Türkiyemspor Saulgau – SG Hettingen/Inneringen 1:3
FV Bad Schussenried II – SV Hohentengen 1:3
Tore: 1:0 Hannes Schmid (35.), 1:1 (42.), 1:2 (60.), 1:3 (78.)
SGM Altshausen/Ebenweiler II – SF Hundersingen 1:4
SV Dürmentingen – SG Bronnen / Neufra 12:13 n.E.
Schiedsrichter: Max Schwehr
Tore: 1:0 Patrick Schlegel (12.), 1:1 (22. Eigentor), 2:1 Rico Kettnaker (51.), 2:2 Ekin Öztürk (55.), 3:2 Elias Madarac (58.), 3:3 Tufan Aktepe (72.), 3:4 Florian Ollinger (77.), 4:4 Elias Madarac (81.), 5:4 Dominik Schirmer (90.+9 i.E.), 5:5 Dennis Bauer (90.+9 i.E.), 6:5 Julian Gobs (90.+10 i.E.), 6:6 Franz Lieb (90.+10 i.E.), 7:6 Viktor Ruff (90.+11 i.E.), 7:7 Marco Kunz (90.+12 i.E.), 8:7 Patrick Schlegel (90.+12 i.E.), 8:8 Vincenzo Bruno (90.+13 i.E.), 9:8 Elias Madarac (90.+14 i.E.), 9:9 Tufan Aktepe (90.+14 i.E.), 10:9 Jakob Ziegler (90.+15 i.E.), 10:10 Simon Türk (90.+15 i.E.), 11:10 Luis Stuhler (90.+16 i.E.), 11:11 Salih Gencer (90.+17 i.E.), 12:11 Christian Rommel (90.+17 i.E.), 12:12 Ekin Öztürk (90.+18 i.E.), 12:13 Florian Ollinger (90.+19 i.E.)
SGM SV Bolstern/SV Hochberg – SGM Blönried/Ebersbach 5:3 n.E.
FC Mengen – SV Sigmaringen 3:2
FV Neufra/Donau – FV Altheim 0:2
Schiedsrichter: Ruben Sauter - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Alexander Kienle (48.), 0:2 Marco Löw (72.)
SV Herbertingen – FV Bad Saulgau 04 0:7
SG Alberweiler / Aßmannshardt – SV Kirchdorf/Iller 7:5 n.E.
FC Mittelbiberach – SV Schemmerhofen abgesagt
SV Winterstettenstadt – SG Erlenmoos / Ochsenhausen 0:3
Schiedsrichter: Andreas Glowotz - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Gabriel Urbanek (38.), 0:2 Raphael Schoch (45.), 0:3 Philipp Wohnhaas (64.)
Türkspor Biberach – SGM Ummendorf/Fischbach 0:2
FC Blau-Weiß Bellamont – FV Rot 4:6 n.E.
SV Sulmetingen – VfB Gutenzell 2:1
Tore: 0:1 Cosmin Zaharia (1.), 1:1 Oskar Ehe (3.), 2:1 Manuel Pohl (86.)
SGM Ummendorf/Fischbach II – SV Steinhausen an der Rottum 0:3
BSC Berkheim – SG Laupertshau. / Maselheim 3:4
SG SV Tannheim / TSV Aitrach – Sportfreunde Schwendi 0:2
SGM Schmeien/Sigmaringen/Laiz II – SGM Bad Buchau/ Oggelshausen/ Kanzach 2:1
SV Hohentengen II – SV Braunenweiler 1:6
Schiedsrichter: Christoph Hecht - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Manuel Riegger (31.), 0:2 Constantin Frick (34.), 0:3 Constantin Frick (39.), 1:3 Jan Koschmieder (53.), 1:4 Matthias Roth (58.), 1:5 Marc Rothmund (66.), 1:6 Nico Gebhart (90.)
---
TSG Achstetten – SV Erolzheim 7:4 n.E.
Schiedsrichter: Marco Komander (Biberach)
---
FV Fulgenstadt – SG Gammertingen/KFH 0:2
Tore: 0:1 Simon Lau (35.), 0:2 Jonas Lau (67.)
---
FC Laiz – SGM Altshausen/Ebenweiler 5:6 n.E.