 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Nicole Halder

Bezirkspokal Oberschwaben: Klare Siege, aber auch Überraschungen

Alle Spiele und Termine gibt es in der Übersicht.

Verlinkte Inhalte

KL A1 Oberschwaben
KL A2 Oberschwaben
KL A3 Oberschwaben
KL B1 Oberschwaben
KL B2 Oberschwaben

Die 1. Runde im Bezirkspokal Oberschwaben wurde heute fortgesetzt. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:

1. Runde

SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II – SGM SV Bolstern/SV Hochberg 2:3
Tore: 0:1 Lenny Weiß (6.), 1:1 Adrian Zimmerer (23.), 1:2 Jens Pfeiffer (25.), 2:2 Felix Gnann (29.), 2:3 Jonas Striegel (60.)

---

Qualifikation

SG Siessen i. W / Wain – TSV Kirchberg/Iller II 1:2
Tore: 1:0 (14.), 1:1 Simon Büchele (18.), 1:2 Elias Aschmer (58.)

---

1. Runde

SV Hohentengen II – SV Betzenweiler 4:2

---

SV Ölkofen – SG Weithart / Rulfingen 5:6 n.E.
Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Moritz Mahlenbrey (37.), 1:1 Simon Thiel (48.), 1:2 (65.), 2:2 (84.), 3:3 (90.+6), 2:3 (90.+6), 3:4 (90.+7), 4:4 (91.), 4:5 (91.), 5:5 (91.), 5:6 (91.)

FC Krauchenwies/Hausen II II – SG Gammertingen / KFH 1:8

---

SG Muttensweiler/ Hochdorf – SV Baustetten 4:2

SV Mietingen II – SGM Ummendorf/Fischbach II 3:4

Sportverein Bingen-Hitzkofen – TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 II 2:0

SV Burgrieden II – SV Kirchdorf/Iller 1:2

SG Warthausen / Birkenhard II – SG Mittelbuch / Ringschnait II 1:4

SG Muttensweile / Hochdorf/Riß II – SV Winterstettenstadt 4:6 n.E.

TSV Mägerkingen – TSV Riedlingen II 2:0

SV Baustetten II – FC Mittelbiberach 0:8

FC Blochingen – SV Dürmentingen 0:3

FV Bad Schussenried II – FC Mengen II 2:0
Tore: 1:0 Senaid Ramic (75.), 2:0 (91.)

FV Fulgenstadt – SG Veringenst. I / Hettingen II 3:1
Tore: 1:0 Thomas Hiller (14.), 2:1 Thomas Hiller (67.), 3:1 Marcel Birkhofer (87. Foulelfmeter)

SG Ertingen / Binzwangen II – SV Braunenweiler 0:6
Tore: 0:1 Noah Halder (37.), 0:2 Noah Halder (53.), 0:3 Matthias Roth (69.), 0:4 Matthias Roth (76.), 0:5 Joshua Winkhart (83.), 0:6 Patrick Riegger (88.)

SGM SV Bolstern/SV Hochberg II – FV Altheim 2:4

SGM Uttenweiler/Bussen – FC Ostrach 2:5

SC Türkiyemspor Saulgau – SG Blönried / Ebersbach II 5:2

TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 – SG Bronnen / Neufra 3:5
Tore: 0:1 Dennis Bauer, 1:2 Gianluca Lauw, 1:3 Jannik Jaudas, 2:4 Florian Bauer, 3:5 Daniel Schoser

SG FC Ostrach / Hoßkirch II – SGM Bad Buchau/ Oggelshausen/ Kanzach 0:5
Tore: 0:1 Yevhenii Kipnis (16.), 0:2 Lukas Zimmermann (18.), 0:3 (37.), 0:4 Luca Beck (43.), 0:5 Ibrahima Sory Camara (79.)

SV Herbertingen – SGM Neufra/Altheim II 7:0

Spvgg Pflummern-Friedingen – SGM Altshausen/Ebenweiler 0:3

SV Langenenslingen – FV Neufra/Donau 1:4

SV Eintracht Seekirch – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 1:0

SGM Gutenzell/Schönebürg II – SG Laupertshau. / Maselheim 1:2
Schiedsrichter: Felix Maucher
Tore: 1:0 Christian Haupt (16. Foulelfmeter), 1:1 Tim Steinhauser (34.), 1:2 Julius Grimm (57.)

FC Inter Laupheim – SG Aepfingen / Baltringen 0:5
Schiedsrichter: Martin Zell - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Niklas Ruf (20. Foulelfmeter), 0:2 Jan Egle (22.), 0:3 Fabian Bogenrieder (33.), 0:4 Niklas Ruf (50.), 0:5 Jan Müller (73.)

SG Mettenberg / Rissegg – SV Dettingen/Iller 5:4

TSV Kirchberg/Iller II – SG Rot/Haslach 0:4
Schiedsrichter: Hans-Dieter Funk
Tore: 0:1 Frank Martin (7.), 0:2 Frank Martin (16.), 0:3 Frank Martin (21.), 0:4 Luca Badstuber (45.+1)

FV Rot II – TSG Achstetten 0:5

SG Unterschwa. / Eberhardzell II – Türkspor Biberach 1:4
Tore: 1:0 Halil Ayan (9.), 2:0 Ersin Cerimi (45.), 3:0 Onur Kazanci (63.), 4:0 Onur Kazanci (67.), 1:4 (71. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Enbiya Öztürk (70./Türkspor Biberach/Foul )

SV Sulmetingen II – SG Attenweiler / Oggelsbeuren 3:1

SF Bronnen – BSC Berkheim 2:3
Tore: 0:1 Mike Schlander (9.), 2:2 Moritz Krischke (69.), 2:3 Marco Schiebel (74.)

SV Burgrieden – SG Erlenmoos / Ochsenhausen 4:6
Schiedsrichter: Lukas Semrau (Kirchdorf a.d. Iller) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Jonas Enderle (55. Foulelfmeter), 1:1 Gabriel Wisterzil (90.+3), 2:3 Kevin Frank (91. i.E.), 3:3 Deniz Cimen (91. i.E.), 4:4 David Reuder (91. i.E.), 1:2 David Stellmacher (91. i.E.), 1:3 Gabriel Urbanek (91. i.E.), 3:4 Felix Wohlhüter (91. i.E.), 4:5 Rafael Birkle (91. i.E.), 4:6 Tobias Haug (91. i.E.)

TSG Achstetten II – FC Wacker Biberach 0:9
Schiedsrichter: Jannik Link
Tore: 0:1 Epoh Senito Epee Noando (2.), 0:2 Ben Mersinger (4.), 0:3 Alexander Onser (8.), 0:4 Alexander Onser (22.), 0:5 Leon Reiner (25.), 0:6 Marius Häußler (39.), 0:7 Leon Reiner (48.), 0:8 Jakob Kolesch (52.), 0:9 Marcin Zukowski (81.)

SG Warthausen / Birkenhard – FC Blau-Weiß Bellamont 1:2

SG Schemmerho. / Altheim / Schemmerberg / Ingerkingen II – SG SV Tannheim / TSV Aitrach 0:5
Schiedsrichter: Hildegard Bosch
Tore: 0:1 Niklas Villinger (16.), 0:2 Niklas Villinger (22.), 0:3 Jan Osterried (37.), 0:4 Jan Osterried (42.), 0:5 Christian Villinger (58.)

SV Dettingen/Iller II – SV Ellwangen 0:2

SG Alberweiler / Aßmannshardt – SG Reinstetten / Hürbler II 5:0

FC Wacker Biberach II – SV Erolzheim 2:8
Tore: 0:1 Jan Bixenmann (4.), 0:2 Marius Jägg (11.), 0:3 Marius Jägg (24.), 1:3 (40. Foulelfmeter), 1:4 Andrej Walter (43.), 1:5 Jan Bixenmann (49.), 2:5 (53.), 2:6 Marius Jägg (57.), 2:7 Jan Bixenmann (64.), 2:8 Andrej Walter (70. Handelfmeter)

FC Mittelbiberach – SV Schemmerhofen 2:5 n.E.

SG Baltringen / Aepfingen II – Sportfreunde Schwendi 3:5
Zuschauer: 200

---

Do., 21.08.25 19:00 Uhr SG Scheer / Ennetach - FC Laiz

Aufrufe: 017.8.2025, 22:15 Uhr
redAutor