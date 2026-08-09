Bezirkspokal Oberschwaben: Klare Siege, aber auch knappe Ergebnisse

Die 1. Runde im Bezirkspokal Oberschwaben wurde am heutigen Sonntag fortgesetzt.
1. Runde
SGM Gutenzell/Schönebürg II – SV Ellwangen 5:2
Tore: 0:1 Andreas Paulus (19.), 1:1 Marius Lendler (31.), 1:2 Paul Willburger (34.), 2:2 Philipp Staible (42.), 3:2 Marius Lendler (44.), 4:2 Dominik Häußler (89.), 5:2 Jonathan Huchler (90.+7)
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SG Muttensweile/Hochdorf/Riß II – SV Schemmerhofen 0:10
Schiedsrichter: Lukas Semrau (Kirchdorf a.d. Iller)
Tore: 0:1 Raphael Schnell (14.), 0:2 Marc Habrik (32.), 0:3 Raphael Schnell (36.), 0:4 David Geiger (42.), 0:5 Marc Habrik (48.), 0:6 Marc Habrik (55.), 0:7 Raphael Schnell (58.), 0:8 Manuel Geiger (66.), 0:9 Andreas Wonschick (78.), 0:10 Amadou Minteh (82.)
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SG Mittelbib./Stafflangen II – SGM Reinstetten/Hürbler II 1:5
Tore: 0:1 Jannik Rauß (4.), 0:2 Ben Habrik (32.), 0:3 Florian Laubheimer (45.), 0:4 Marco Matzkat (47.), 0:5 Marco Matzkat (58.), 1:5 Vasco Paez-Zamora (66. Eigentor)
TSV Kirchberg/Iller – FV Biberach/Riß 4:0
Schiedsrichter: Tobias Schwer
Tore: 1:0 Alexander Luppold (15.), 2:0 Alexander Luppold (38.), 3:0 Tobias Knoll (68.), 4:0 Johannes Hilgartner (87.)
SGM Erlenmoos/Ochsenhausen – FV Rot 2:1
Schiedsrichter: Dennis Wahl (Mettenberg) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 (41.), 1:1 Jonas Grieser (71.), 2:1 Jonas Grieser (74.)
SG Warthausen / Birkenhard II – SV Sulmetingen 0:5
Tore: 0:1 Frank Brehm (26.), 0:2 Fabian Scheck (36.), 0:3 Fabian Scheck (42.), 0:4 Oskar Ehe (66.), 0:5 Elias Werz (76.)
TSG Achstetten – SG Muttensweiler/Hochdorf 1:5
Schiedsrichter: Marco Komander (Biberach)
Tore: 0:1 Louis Russ (10.), 0:2 Sascha Hepp (39.), 0:3 Sascha Hepp (49.), 1:3 Timo Ludwig (69.), 1:4 Leo Gnandt (72.), 1:5 Leo Gnandt (87.)
FC Wacker Biberach II – Türkspor Biberach abg.
SV Burgrieden II – SGM Baltringen/Äpfingen II 1:0
Tor: 1:0 Tobias Schaich (25.)
Besondere Vorkommnisse: Joshua Eiberle (SGM Baltringen/Äpfingen II) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Jonas Rommel (85.).
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Di., 11.08.26 18:45 Uhr SGM Uttenweiler/Bussen - FV Bad Schussenried
Di., 11.08.26 19:00 Uhr FC Inter Laupheim - SG Äpfingen/Baltringen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr FC Wacker Biberach - SG Ringschnait / Mittelbuch
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Blönried / Ebersbach II - SV Hohentengen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Winterstettenstadt - SG Schemmerho. / Altheim / Schemmerberg / Ingerkingen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Kirchdorf/Iller - SGM Laupertshausen/Maselheim
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Alberweiler/Aßmannshardt - BSC Berkheim
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Erolzheim - SV Ochsenhausen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Altshausen/Ebenweiler II - SFM Bad Schussenried/Renhardsweiler III
Di., 11.08.26 19:00 Uhr Sportfreunde Hundersingen II - SV Langenenslingen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr TSV Riedlingen II - SGM Schmeien/Sigmaringen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM FC 99/FC Laiz II - FV Bad Saulgau 04
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Bad Schussenried/Renhardsweiler II - SV Hohentengen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Ertingen/Binzwangen - SGM FC 99/FC Laiz
Di., 11.08.26 19:00 Uhr FV Fulgenstadt - SV Betzenweiler
Di., 11.08.26 19:00 Uhr Spvgg Pflummern-Friedingen - FV Neufra/Donau
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SC Türkiyemspor Saulgau - SG Bronnen / Neufra II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen II - SGM Altheim/Langenenslingen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr Sportverein Bingen-Hitzkofen - SV Sigmaringen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Veringenst. I / Hettingen II - FC Mengen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Weithart / Rulfingen - SV Eintracht Seekirch
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Scheer / Ennetach - SV Dürmentingen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller II - SV Sulmetingen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Dettingen/Iller II - SG Unterschwa. / Eberhardzell II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SF Bronnen - SV Baustetten
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Eberhardzell/Unterschwarzach - SV Burgrieden
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Mettenberg / Rissegg - SG Siessen i. W / Wain
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Warthausen/Birkenhard - SGM Tannheim/Aitrach
Di., 11.08.26 19:00 Uhr TSG Achstetten II - SGM Mittelbiberach/Stafflangen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Baustetten II - SG Rot/Haslach
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SGM Uttenweiler/Bussen II - FV Altheim
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr FC Ostrach - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen