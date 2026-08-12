Bezirkspokal Oberschwaben: FV Altheim und Krauchenwies/Hausen jubeln

Die 1. Runde im Bezirkspokal Oberschwaben wurde am heutigen Mittwoch abgeschlossen.
1. Runde
SGM Gutenzell/Schönebürg II – SV Ellwangen 5:2
Tore: 0:1 Andreas Paulus (19.), 1:1 Marius Lendler (31.), 1:2 Paul Willburger (34.), 2:2 Philipp Staible (42.), 3:2 Marius Lendler (44.), 4:2 Dominik Häußler (89.), 5:2 Jonathan Huchler (90.+7)
---
SG Muttensweile/Hochdorf/Riß II – SV Schemmerhofen 0:10
Schiedsrichter: Lukas Semrau (Kirchdorf a.d. Iller)
Tore: 0:1 Raphael Schnell (14.), 0:2 Marc Habrik (32.), 0:3 Raphael Schnell (36.), 0:4 David Geiger (42.), 0:5 Marc Habrik (48.), 0:6 Marc Habrik (55.), 0:7 Raphael Schnell (58.), 0:8 Manuel Geiger (66.), 0:9 Andreas Wonschick (78.), 0:10 Amadou Minteh (82.)
---
SG Mittelbib./Stafflangen II – SGM Reinstetten/Hürbler II 1:5
Tore: 0:1 Jannik Rauß (4.), 0:2 Ben Habrik (32.), 0:3 Florian Laubheimer (45.), 0:4 Marco Matzkat (47.), 0:5 Marco Matzkat (58.), 1:5 Vasco Paez-Zamora (66. Eigentor)
TSV Kirchberg/Iller – FV Biberach/Riß 4:0
Schiedsrichter: Tobias Schwer
Tore: 1:0 Alexander Luppold (15.), 2:0 Alexander Luppold (38.), 3:0 Tobias Knoll (68.), 4:0 Johannes Hilgartner (87.)
SGM Erlenmoos/Ochsenhausen – FV Rot 2:1
Schiedsrichter: Dennis Wahl (Mettenberg) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 (41.), 1:1 Jonas Grieser (71.), 2:1 Jonas Grieser (74.)
SG Warthausen / Birkenhard II – SV Sulmetingen 0:5
Tore: 0:1 Frank Brehm (26.), 0:2 Fabian Scheck (36.), 0:3 Fabian Scheck (42.), 0:4 Oskar Ehe (66.), 0:5 Elias Werz (76.)
TSG Achstetten – SG Muttensweiler/Hochdorf 1:5
Schiedsrichter: Marco Komander (Biberach)
Tore: 0:1 Louis Russ (10.), 0:2 Sascha Hepp (39.), 0:3 Sascha Hepp (49.), 1:3 Timo Ludwig (69.), 1:4 Leo Gnandt (72.), 1:5 Leo Gnandt (87.)
FC Wacker Biberach II – Türkspor Biberach abg.
SV Burgrieden II – SGM Baltringen/Äpfingen II 1:0
Tor: 1:0 Tobias Schaich (25.)
Besondere Vorkommnisse: Joshua Eiberle (SGM Baltringen/Äpfingen II) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Jonas Rommel (85.).
---
FV Fulgenstadt – SV Betzenweiler 2:0
Tore: 1:0 Hannes Zimmermann (9.), 2:0 Hannes Zimmermann (75.)
SGM Uttenweiler/Bussen – FV Bad Schussenried 0:5
Tore: 0:1 Felix Widmann, 0:2 Denis Ramic, 0:3 Felix Widmann, 0:4 Daniel Schmid, 0:5 Denis Ramic
SG Scheer/Ennetach – SV Dürmentingen 2:8
Schiedsrichter: Murat Avlayici
Tore: 0:1 Dominik Schirmer (9.), 1:1 Nico Fritzen (11. Foulelfmeter), 1:2 Patrick Schlegel (17. Foulelfmeter), 1:3 Rico Schlegel (20.), 1:4 Viktor Ruff (33.), 1:5 Elias Madarac (45.+1), 1:6 Heinrich Weber (49.), 1:7 Aymen Ismail (52.), 1:8 Julian Gobs (72.), 2:8 (79.)
SG Weithart/Rulfingen – SV Eintracht Seekirch 1:0
SG Veringenst. I/Hettingen II – FC Mengen II 5:7 n.E.
Sportverein Bingen-Hitzkofen – SV Sigmaringen 0:3
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen II – SGM Altheim/Langenenslingen II 10:0
SC Türkiyemspor Saulgau – SG Bronnen/Neufra II 1:5
Spvgg Pflummern-Friedingen – FV Neufra/Donau 1:3
SGM Ertingen/Binzwangen – SGM FC 99/FC Laiz 3:2
SGM Bad Schussenried/Renhardsweiler II – SV Hohentengen 0:3
SGM FC 99/FC Laiz II – FV Bad Saulgau 04 0:6
TSV Riedlingen II – SGM Schmeien/Sigmaringen 0:2
Sportfreunde Hundersingen II – SV Langenenslingen 5:3 n.E.
SGM Altshausen/Ebenweiler II – SFM Bad Schussenried/Renhardsweiler III 7:8 n.E.
SG Blönried / Ebersbach II – SV Hohentengen II 0:1
SV Winterstettenstadt – SG Schemmerho. / Altheim / Schemmerberg / Ingerkingen II 4:0
SV Kirchdorf/Iller – SGM Laupertshausen/Maselheim 1:2
Tore: 1:0 (11.), 2:0 (36.), 1:2 Burhan Ceylan (87.)
SG Alberweiler/Aßmannshardt – BSC Berkheim 3:1
SV Erolzheim – SV Ochsenhausen 5:3 n.E.
Tore: 0:1 Niklas Miller (64.), 1:1 (79.), 2:1 (121. i.E.), 3:1 (121. i.E.), 4:2 (121. i.E.), 3:2 Niklas Miller (121. i.E.), 4:3 Mike Jansen (121. i.E.), 5:3 (121. i.E.)
FC Inter Laupheim – SG Äpfingen/Baltringen 0:3/Wertung
SF Bronnen – SV Baustetten 0:6
Schiedsrichter: Thomas Natter
Tore: 0:1 Manuel Pohl (15.), 0:2 Manuel Pohl (41.), 0:3 Marcel Schwarzmann (45. Foulelfmeter), 0:4 Christian Rodi (61.), 0:5 Christian Rodi (64.), 0:6 Christian Rodi (90.)
TSV Kirchberg/Iller II – SV Sulmetingen II 1:0
Schiedsrichter: Dennis Maier (Baustetten)
Tor: 1:0 Jonas Weber (28.)
SV Dettingen/Iller II – SG Unterschwa. / Eberhardzell II 0:3
FC Wacker Biberach – SG Ringschnait / Mittelbuch 0:3
Schiedsrichter: Marco Komander (Biberach)
Tore: 0:1 Luka Wiest (20.), 0:2 Michael Weber (21.), 0:3 Manuel Münst (38.)
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach – SV Burgrieden 1:4
Tore: 0:1 Hendrik Thanner (15.), 0:2 Jonas Enderle (24.), 1:3 Ivan Pavicar (36.), 1:4 Hendrik Thanner (65.)
SG Mettenberg / Rissegg – SG Siessen i. W / Wain 9:1
Tore: 1:0 Emil Zell (4.), 2:0 Thilo Wilke (12.), 3:0 Noel Rüther (53.), 4:0 Robin Langlouis (56.), 5:0 Noel Rüther (60.), 6:0 Robin Langlouis (68.), 6:1 Asmus Stocker (77.), 7:1 Noel Rüther (81.), 8:1 Robin Langlouis (82.), 9:1 Kevin Korel (86.)
SG Warthausen/Birkenhard – SGM Tannheim/Aitrach 4:1
TSG Achstetten II – SGM Mittelbiberach/Stafflangen 0:2
Schiedsrichter: Felix Goldammer (Rot bei Laupheim )
Tore: 0:1 Janik Martin (36.), 0:2 Manuel Schirmer (56.)
SV Baustetten II – SG Rot/Haslach 0:2
Schiedsrichter: Josef Rief
Tore: 0:1 Pascal Riedmiller (40.), 0:2 Samuel Kempter (73.)
---
SGM Uttenweiler/Bussen II – FV Altheim 1:3
FC Ostrach – FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen 4:6 n.E.