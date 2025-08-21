Bezirkspokal Oberschwaben: FC Laiz setzt sich durch

Die 1. Runde im Bezirkspokal Oberschwaben wurde heute beendet. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
1. Runde
SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II – SGM SV Bolstern/SV Hochberg 2:3
Tore: 0:1 Lenny Weiß (6.), 1:1 Adrian Zimmerer (23.), 1:2 Jens Pfeiffer (25.), 2:2 Felix Gnann (29.), 2:3 Jonas Striegel (60.)
---
Qualifikation
SG Siessen i. W / Wain – TSV Kirchberg/Iller II 1:2
Tore: 1:0 (14.), 1:1 Simon Büchele (18.), 1:2 Elias Aschmer (58.)
---
1. Runde
SV Hohentengen II – SV Betzenweiler 4:2
---
SV Ölkofen – SG Weithart / Rulfingen 5:6 n.E.
Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Moritz Mahlenbrey (37.), 1:1 Simon Thiel (48.), 1:2 (65.), 2:2 (84.), 3:3 (90.+6), 2:3 (90.+6), 3:4 (90.+7), 4:4 (91.), 4:5 (91.), 5:5 (91.), 5:6 (91.)
FC Krauchenwies/Hausen II II – SG Gammertingen / KFH 1:8
---
SG Muttensweiler/ Hochdorf – SV Baustetten 4:2
SV Mietingen II – SGM Ummendorf/Fischbach II 3:4
Sportverein Bingen-Hitzkofen – TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 II 2:0
SV Burgrieden II – SV Kirchdorf/Iller 1:2
SG Warthausen / Birkenhard II – SG Mittelbuch / Ringschnait II 1:4
SG Muttensweile / Hochdorf/Riß II – SV Winterstettenstadt 4:6 n.E.
TSV Mägerkingen – TSV Riedlingen II 2:0
SV Baustetten II – FC Mittelbiberach 0:8
FC Blochingen – SV Dürmentingen 0:3
FV Bad Schussenried II – FC Mengen II 2:0
Tore: 1:0 Senaid Ramic (75.), 2:0 (91.)
FV Fulgenstadt – SG Veringenst. I / Hettingen II 3:1
Tore: 1:0 Thomas Hiller (14.), 2:1 Thomas Hiller (67.), 3:1 Marcel Birkhofer (87. Foulelfmeter)
SG Ertingen / Binzwangen II – SV Braunenweiler 0:6
Tore: 0:1 Noah Halder (37.), 0:2 Noah Halder (53.), 0:3 Matthias Roth (69.), 0:4 Matthias Roth (76.), 0:5 Joshua Winkhart (83.), 0:6 Patrick Riegger (88.)
SGM SV Bolstern/SV Hochberg II – FV Altheim 2:4
SGM Uttenweiler/Bussen – FC Ostrach 2:5
SC Türkiyemspor Saulgau – SG Blönried / Ebersbach II 5:2
TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 – SG Bronnen / Neufra 3:5
Tore: 0:1 Dennis Bauer, 1:2 Gianluca Lauw, 1:3 Jannik Jaudas, 2:4 Florian Bauer, 3:5 Daniel Schoser
SG FC Ostrach / Hoßkirch II – SGM Bad Buchau/ Oggelshausen/ Kanzach 0:5
Tore: 0:1 Yevhenii Kipnis (16.), 0:2 Lukas Zimmermann (18.), 0:3 (37.), 0:4 Luca Beck (43.), 0:5 Ibrahima Sory Camara (79.)
SV Herbertingen – SGM Neufra/Altheim II 7:0
Spvgg Pflummern-Friedingen – SGM Altshausen/Ebenweiler 0:3
SV Langenenslingen – FV Neufra/Donau 1:4
SV Eintracht Seekirch – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 1:0
SGM Gutenzell/Schönebürg II – SG Laupertshau. / Maselheim 1:2
Schiedsrichter: Felix Maucher
Tore: 1:0 Christian Haupt (16. Foulelfmeter), 1:1 Tim Steinhauser (34.), 1:2 Julius Grimm (57.)
FC Inter Laupheim – SG Aepfingen / Baltringen 0:5
Schiedsrichter: Martin Zell - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Niklas Ruf (20. Foulelfmeter), 0:2 Jan Egle (22.), 0:3 Fabian Bogenrieder (33.), 0:4 Niklas Ruf (50.), 0:5 Jan Müller (73.)
SG Mettenberg / Rissegg – SV Dettingen/Iller 5:4
TSV Kirchberg/Iller II – SG Rot/Haslach 0:4
Schiedsrichter: Hans-Dieter Funk
Tore: 0:1 Frank Martin (7.), 0:2 Frank Martin (16.), 0:3 Frank Martin (21.), 0:4 Luca Badstuber (45.+1)
FV Rot II – TSG Achstetten 0:5
SG Unterschwa. / Eberhardzell II – Türkspor Biberach 1:4
Tore: 1:0 Halil Ayan (9.), 2:0 Ersin Cerimi (45.), 3:0 Onur Kazanci (63.), 4:0 Onur Kazanci (67.), 1:4 (71. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Enbiya Öztürk (70./Türkspor Biberach/Foul )
SV Sulmetingen II – SG Attenweiler / Oggelsbeuren 3:1
SF Bronnen – BSC Berkheim 2:3
Tore: 0:1 Mike Schlander (9.), 2:2 Moritz Krischke (69.), 2:3 Marco Schiebel (74.)
SV Burgrieden – SG Erlenmoos / Ochsenhausen 4:6
Schiedsrichter: Lukas Semrau (Kirchdorf a.d. Iller) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Jonas Enderle (55. Foulelfmeter), 1:1 Gabriel Wisterzil (90.+3), 2:3 Kevin Frank (91. i.E.), 3:3 Deniz Cimen (91. i.E.), 4:4 David Reuder (91. i.E.), 1:2 David Stellmacher (91. i.E.), 1:3 Gabriel Urbanek (91. i.E.), 3:4 Felix Wohlhüter (91. i.E.), 4:5 Rafael Birkle (91. i.E.), 4:6 Tobias Haug (91. i.E.)
TSG Achstetten II – FC Wacker Biberach 0:9
Schiedsrichter: Jannik Link
Tore: 0:1 Epoh Senito Epee Noando (2.), 0:2 Ben Mersinger (4.), 0:3 Alexander Onser (8.), 0:4 Alexander Onser (22.), 0:5 Leon Reiner (25.), 0:6 Marius Häußler (39.), 0:7 Leon Reiner (48.), 0:8 Jakob Kolesch (52.), 0:9 Marcin Zukowski (81.)
SG Warthausen / Birkenhard – FC Blau-Weiß Bellamont 1:2
SG Schemmerho. / Altheim / Schemmerberg / Ingerkingen II – SG SV Tannheim / TSV Aitrach 0:5
Schiedsrichter: Hildegard Bosch
Tore: 0:1 Niklas Villinger (16.), 0:2 Niklas Villinger (22.), 0:3 Jan Osterried (37.), 0:4 Jan Osterried (42.), 0:5 Christian Villinger (58.)
SV Dettingen/Iller II – SV Ellwangen 0:2
SG Alberweiler / Aßmannshardt – SG Reinstetten / Hürbler II 5:0
FC Wacker Biberach II – SV Erolzheim 2:8
Tore: 0:1 Jan Bixenmann (4.), 0:2 Marius Jägg (11.), 0:3 Marius Jägg (24.), 1:3 (40. Foulelfmeter), 1:4 Andrej Walter (43.), 1:5 Jan Bixenmann (49.), 2:5 (53.), 2:6 Marius Jägg (57.), 2:7 Jan Bixenmann (64.), 2:8 Andrej Walter (70. Handelfmeter)
FC Mittelbiberach – SV Schemmerhofen 2:5 n.E.
SG Baltringen / Aepfingen II – Sportfreunde Schwendi 3:5
Zuschauer: 200
---
SG Scheer / Ennetach – FC Laiz 1:3