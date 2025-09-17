Bezirkspokal Oberschwaben: Ein Elfmeterkrimi und eine Überraschung

Die 2. Runde im Bezirkspokal Oberschwaben wurde heute fortgesetzt. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
2. Runde
SG Mettenberg / Rissegg – SG Muttensweiler/ Hochdorf 1:5
Schiedsrichter: Marco Komander (Biberach)
Tore: 1:0 Fabian Fels (2.), 2:0 Romeo Hontzia (26.), 3:0 Louis Russ (80. Foulelfmeter), 4:0 Sascha Hepp (82.), 5:0 Heiko Müller (86.), 5:1 Robin Langlouis (90.)
TSV Mägerkingen – SV Uttenweiler 1:3
Schiedsrichter: Luca Rommel
Tore: 1:0 Bastian Möck (7.), 1:1 Patrick Blersch (35.), 1:2 Felix Kötzle (65.), 1:3 Patrick Blersch (69.)
SG Weithart / Rulfingen – FC Ostrach 0:4
Tore: 0:1 René Zimmermann (16.), 0:2 Dominik Lück (18.), 0:3 Dominik Lück (84.), 0:4 Dominik Lück (86.)
SV Ochsenhausen – SG Ringschnait / Mittelbuch 0:2
FC Wacker Biberach – TSV Kirchberg/Iller 3:1
Schiedsrichter: David Kaiser (Erlenmoos)
Tore: 0:1 Tobias Knoll (14.), 1:1 Simon Hepp (28.), 2:1 (43.), 3:1 (74. Foulelfmeter)
SV Sulmetingen II – SGM Eberhardzell/Unterschwarzach 6:7 n.E.
---
Do., 18.09.25 17:45 Uhr SG Mittelbuch / Ringschnait II - SG Aepfingen / Baltringen
Do., 18.09.25 18:00 Uhr SG Rot/Haslach - SV Ellwangen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Schemmerhofen - FC Mittelbiberach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SC Türkiyemspor Saulgau - SG Hettingen/Inneringen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FV Fulgenstadt - SG Gammertingen / KFH
Do., 18.09.25 18:30 Uhr BSC Berkheim - SG Laupertshau. / Maselheim
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach II - SV Steinhausen an der Rottum
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Sulmetingen - VfB Gutenzell
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FC Blau-Weiß Bellamont - FV Rot
Do., 18.09.25 18:30 Uhr Türkspor Biberach - SGM Ummendorf/Fischbach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Winterstettenstadt - SG Erlenmoos / Ochsenhausen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SG Alberweiler / Aßmannshardt - SV Kirchdorf/Iller
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Herbertingen - FV Bad Saulgau 04
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Eintracht Seekirch - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen 2:1
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FV Bad Schussenried II - SV Hohentengen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FV Neufra/Donau - FV Altheim
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FC Laiz - SGM Altshausen/Ebenweiler
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FC Mengen - SV Sigmaringen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM SV Bolstern/SV Hochberg - SGM Blönried/Ebersbach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr Sportverein Bingen-Hitzkofen - SG Ertingen / Binzwangen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Schmeien/Sigmaringen/Laiz II - SGM Bad Buchau/ Oggelshausen/ Kanzach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Dürmentingen - SG Bronnen / Neufra
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Altshausen/Ebenweiler II - SF Hundersingen
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Hohentengen II - SV Braunenweiler
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SG SV Tannheim / TSV Aitrach - Sportfreunde Schwendi
Di., 23.09.25 19:00 Uhr TSG Achstetten - SV Erolzheim