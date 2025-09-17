 2025-09-17T10:54:36.593Z

Allgemeines
Bezirkspokal Oberschwaben: Ein Elfmeterkrimi und eine Überraschung

Alle Spiele und Termine gibt es in der Übersicht.

Die 2. Runde im Bezirkspokal Oberschwaben wurde heute fortgesetzt. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:

2. Runde

SG Mettenberg / Rissegg – SG Muttensweiler/ Hochdorf 1:5
Schiedsrichter: Marco Komander (Biberach)
Tore: 1:0 Fabian Fels (2.), 2:0 Romeo Hontzia (26.), 3:0 Louis Russ (80. Foulelfmeter), 4:0 Sascha Hepp (82.), 5:0 Heiko Müller (86.), 5:1 Robin Langlouis (90.)

TSV Mägerkingen – SV Uttenweiler 1:3
Schiedsrichter: Luca Rommel
Tore: 1:0 Bastian Möck (7.), 1:1 Patrick Blersch (35.), 1:2 Felix Kötzle (65.), 1:3 Patrick Blersch (69.)

SG Weithart / Rulfingen – FC Ostrach 0:4
Tore: 0:1 René Zimmermann (16.), 0:2 Dominik Lück (18.), 0:3 Dominik Lück (84.), 0:4 Dominik Lück (86.)

SV Ochsenhausen – SG Ringschnait / Mittelbuch 0:2

FC Wacker Biberach – TSV Kirchberg/Iller 3:1
Schiedsrichter: David Kaiser (Erlenmoos)
Tore: 0:1 Tobias Knoll (14.), 1:1 Simon Hepp (28.), 2:1 (43.), 3:1 (74. Foulelfmeter)

SV Sulmetingen II – SGM Eberhardzell/Unterschwarzach 6:7 n.E.

Do., 18.09.25 17:45 Uhr SG Mittelbuch / Ringschnait II - SG Aepfingen / Baltringen
Do., 18.09.25 18:00 Uhr SG Rot/Haslach - SV Ellwangen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Schemmerhofen - FC Mittelbiberach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SC Türkiyemspor Saulgau - SG Hettingen/Inneringen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FV Fulgenstadt - SG Gammertingen / KFH
Do., 18.09.25 18:30 Uhr BSC Berkheim - SG Laupertshau. / Maselheim
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach II - SV Steinhausen an der Rottum
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Sulmetingen - VfB Gutenzell
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FC Blau-Weiß Bellamont - FV Rot
Do., 18.09.25 18:30 Uhr Türkspor Biberach - SGM Ummendorf/Fischbach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Winterstettenstadt - SG Erlenmoos / Ochsenhausen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SG Alberweiler / Aßmannshardt - SV Kirchdorf/Iller
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Herbertingen - FV Bad Saulgau 04
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Eintracht Seekirch - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen 2:1
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FV Bad Schussenried II - SV Hohentengen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FV Neufra/Donau - FV Altheim
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FC Laiz - SGM Altshausen/Ebenweiler
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FC Mengen - SV Sigmaringen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM SV Bolstern/SV Hochberg - SGM Blönried/Ebersbach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr Sportverein Bingen-Hitzkofen - SG Ertingen / Binzwangen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Schmeien/Sigmaringen/Laiz II - SGM Bad Buchau/ Oggelshausen/ Kanzach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Dürmentingen - SG Bronnen / Neufra
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Altshausen/Ebenweiler II - SF Hundersingen
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Hohentengen II - SV Braunenweiler
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SG SV Tannheim / TSV Aitrach - Sportfreunde Schwendi
Di., 23.09.25 19:00 Uhr TSG Achstetten - SV Erolzheim

