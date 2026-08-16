 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Bezirkspokal Oberschwaben: Ein 8:0, aber auch Überraschungen

Auf FuPa gibt es die Übersicht auf alle Begegnungen.

von red · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Charly und Florian Achberger

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KL A1 Oberschwaben
KL A2 Oberschwaben
KL A3 Oberschwaben
KL B1 Oberschwaben
KL B2 Oberschwaben

Die 2. Runde im Bezirkspokal Oberschwaben wurde am heutigen Sonntag abgeschlossen. Hier gibt es die Spiele in der Übersicht:

2. Runde

SGM SV Bolstern/SV Hochberg II – SGM SV Bronnen/TSV Neufra 1:6

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SG Gammertingen/KFH – TSV Mägerkingen abg.

SV Dettingen/Iller – SG Äpfingen/Baltringen 0:3
Tore: 0:1 Niklas Ruf (40.), 0:2 Niklas Ruf (65. Foulelfmeter), 0:3 Philipp Lutz (90.)

SGM Blönried/Ebersbach – FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen 0:3
Schiedsrichter: Christoph Hecht - Zuschauer: 40

FV Fulgenstadt – FC Mengen II 2:3

SGM Ertingen/Binzwangen – FV Bad Schussenried 0:4
Tore: 0:1 Stephen Liebhardt (13.), 0:2 Lukas Eisele (18.), 0:3 Daniel Schmid (50.), 0:4 Daniel Schmid (62.)

FV Bad Saulgau 04 – SV Dürmentingen 0:3

Sportfreunde Hundersingen II – SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach 0:7
Tore: 0:1 Johannes Schuster (13.), 0:2 Christian Münz (19.), 0:3 Fabian Baur (33.), 0:4 Christian Münz (67.), 0:5 Christian Münz (76.), 0:6 Christian Gnannt (80.), 0:7 Christian Münz (88.)

SFM Bad Schussenried/Renhardsweiler III – SGM Altshausen/Ebenweiler 0:6

SV Hohentengen II – SG Weithart / Rulfingen 0:3

Türkspor Biberach – SV Baustetten 0:2
Schiedsrichter: Felix Goldammer (Rot bei Laupheim )
Tore: 0:1 Christian Rodi (73.), 0:2 Christian Rodi (90.+1)
Rot: Enfal Cebeci (86./Türkspor Biberach)

SG Rot/Haslach – SG Alberweiler/Aßmannshardt 2:0
Schiedsrichter: Daniel Neidig
Tore: 1:0 Lukas Gumpert (55.), 2:0 Marc Martin (75.)

SV Sulmetingen – TSV Kirchberg/Iller 3:0
Schiedsrichter: Ingo Grieser (Immenried)
Tore: 1:0 Fabian Scheck (57.), 2:0 Fabio Dehler (90.+1), 3:0 Benjamin Gralla (90.+6 Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Alexander Luppold (TSV Kirchberg/Iller) scheitert mit Foulelfmeter (77.).

SGM Reinstetten/Hürbler II – SV Schemmerhofen 1:2
Tore: 1:1 Manuel Geiger (42.), 1:2 Abdul Wahab Ibrahim-Ussif (44.)

TSV Kirchberg/Iller II – SGM Laupertshausen/Maselheim 0:6
Schiedsrichter: Othmar Schuhwerk (Warthausen)
Tore: 0:1 Matthias Jörg (38.), 0:2 Lukas Vogel (46.), 0:3 Lukas Vogel (52.), 0:4 Christian Jörg (53.), 0:5 (63.), 0:6 (85.)

SV Winterstettenstadt – SG Muttensweiler/ Hochdorf 2:1
Schiedsrichter: Dennis Wahl (Mettenberg) - Zuschauer: 599
Tore: 1:0 Felix Bonelli (16.), 2:0 Lukas Baur (39.), 2:1 Paul Britsch (90.)

FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen II – SG FC Ostrach / Hoßkirch II 8:0

TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 – FV Altheim 1:2
Schiedsrichter: Frey Ralf - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Marc Buchmann (34.), 1:1 Luca Iro (69.), 1:2 Bastian Blaicher (92.)

FV Neufra/Donau – SV Braunenweiler 5:6 n.E.
Tore: 1:1 Matthias Roth (22. Foulelfmeter), 2:2 Luca Boll (72.), 3:3 Matthias Roth (85.), 3:4 Thomas Kaiser (90. i.E.), 4:5 Hannes Gelder (90. i.E.), 5:6 Luca Boll (90. i.E.)

SV Herbertingen – SV Sigmaringen 1:4

SG Daugendorf / Unlingen – SV Hohentengen 0:4

SGM Blochingen I/Mengen III – SGM Schmeien/Sigmaringen 0:1

SV Mietingen II – SG Ringschnait / Mittelbuch abg.

SG Mettenberg / Rissegg – SG Mittelbuch / Ringschnait II 5:0
Tore: 1:0 Kevin Korel (2.), 2:0 Felix Rieger (43.), 3:0 Noel Rüther (70.), 4:0 Jonas Geiser (79.), 5:0 Kevin Korel (86.)

SGM Bellamont/Steinhausen II – Sportfreunde Schwendi 1:3

SV Burgrieden II – SGM Ummendorf/Fischbach II 2:6
Tore: 1:0 Jakob Lang (7.), 1:1 Mario Schöllhorn (10.), 1:2 Andreas Rath (15.), 2:2 Tobias Schaich (37.), 2:3 Mario Schöllhorn (42.), 2:4 Valentin Knupfer (65.), 2:5 Valentin Grickscheit (75.), 2:6 Felix Mayer (90.)

SG Warthausen/Birkenhard – SG Gutenzell / Schönebürg 2:1
Tore: 1:0 Marco Heckenberger (15.), 2:0 David Horseling (79.), 2:1 Maximilian Walter (90.)

SGM Mittelbiberach/Stafflangen – SG Attenweiler/Oggelsbeuren 3:1
Tore: 1:0 Lukas Ries (48. Foulelfmeter), 2:0 Johannes Kehrle (52.), 2:1 Patrick Rief (58.), 3:1 Lukas Ries (59.)

SGM Gutenzell/Schönebürg II – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen 0:5
Tore: 0:1 Mattis Richter (12.), 0:2 Felix Maikler (17.), 0:3 Felix Maikler (66.), 0:4 Raphael Schoch (77.), 0:5 Rafael Birkle (83.)

SGM SV Bolstern/SV Hochberg – SF Hundersingen 2:5


SV Erolzheim – SV Burgrieden 5:6 n.E.

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1. Runde

SGM Gutenzell/Schönebürg II – SV Ellwangen 5:2
Tore: 0:1 Andreas Paulus (19.), 1:1 Marius Lendler (31.), 1:2 Paul Willburger (34.), 2:2 Philipp Staible (42.), 3:2 Marius Lendler (44.), 4:2 Dominik Häußler (89.), 5:2 Jonathan Huchler (90.+7)

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SG Muttensweile/Hochdorf/Riß II – SV Schemmerhofen 0:10
Schiedsrichter: Lukas Semrau (Kirchdorf a.d. Iller)
Tore: 0:1 Raphael Schnell (14.), 0:2 Marc Habrik (32.), 0:3 Raphael Schnell (36.), 0:4 David Geiger (42.), 0:5 Marc Habrik (48.), 0:6 Marc Habrik (55.), 0:7 Raphael Schnell (58.), 0:8 Manuel Geiger (66.), 0:9 Andreas Wonschick (78.), 0:10 Amadou Minteh (82.)

SGM Blönried/Ebersbach – SG Hettingen/Inneringen 4:2

SV Ölkofen – SGM Altshausen/Ebenweiler 0:8
Tore: 0:1 Julian Linsenbold (6.), 0:2 Niklas Linsenbold (24.), 0:3 Benjamin Klamert (38.), 0:4 Benjamin Klamert (40.), 0:5 Julian Linsenbold (46.), 0:6 Fynn Scharfenberg (48.), 0:7 Niklas Koß (49.), 0:8 Fynn Scharfenberg (59.)

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SG Mittelbib./Stafflangen II – SGM Reinstetten/Hürbler II 1:5
Tore: 0:1 Jannik Rauß (4.), 0:2 Ben Habrik (32.), 0:3 Florian Laubheimer (45.), 0:4 Marco Matzkat (47.), 0:5 Marco Matzkat (58.), 1:5 Vasco Paez-Zamora (66. Eigentor)

TSV Kirchberg/Iller – FV Biberach/Riß 4:0
Schiedsrichter: Tobias Schwer
Tore: 1:0 Alexander Luppold (15.), 2:0 Alexander Luppold (38.), 3:0 Tobias Knoll (68.), 4:0 Johannes Hilgartner (87.)

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen – FV Rot 2:1
Schiedsrichter: Dennis Wahl (Mettenberg) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 (41.), 1:1 Jonas Grieser (71.), 2:1 Jonas Grieser (74.)

SG Warthausen / Birkenhard II – SV Sulmetingen 0:5
Tore: 0:1 Frank Brehm (26.), 0:2 Fabian Scheck (36.), 0:3 Fabian Scheck (42.), 0:4 Oskar Ehe (66.), 0:5 Elias Werz (76.)

TSG Achstetten – SG Muttensweiler/Hochdorf 1:5
Schiedsrichter: Marco Komander (Biberach)
Tore: 0:1 Louis Russ (10.), 0:2 Sascha Hepp (39.), 0:3 Sascha Hepp (49.), 1:3 Timo Ludwig (69.), 1:4 Leo Gnandt (72.), 1:5 Leo Gnandt (87.)

FC Wacker Biberach II – Türkspor Biberach abg.

SV Burgrieden II – SGM Baltringen/Äpfingen II 1:0
Tor: 1:0 Tobias Schaich (25.)
Besondere Vorkommnisse: Joshua Eiberle (SGM Baltringen/Äpfingen II) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Jonas Rommel (85.).

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FV Fulgenstadt – SV Betzenweiler 2:0
Tore: 1:0 Hannes Zimmermann (9.), 2:0 Hannes Zimmermann (75.)

SGM Uttenweiler/Bussen – FV Bad Schussenried 0:5
Tore: 0:1 Felix Widmann, 0:2 Denis Ramic, 0:3 Felix Widmann, 0:4 Daniel Schmid, 0:5 Denis Ramic

SG Scheer/Ennetach – SV Dürmentingen 2:8
Schiedsrichter: Murat Avlayici
Tore: 0:1 Dominik Schirmer (9.), 1:1 Nico Fritzen (11. Foulelfmeter), 1:2 Patrick Schlegel (17. Foulelfmeter), 1:3 Rico Schlegel (20.), 1:4 Viktor Ruff (33.), 1:5 Elias Madarac (45.+1), 1:6 Heinrich Weber (49.), 1:7 Aymen Ismail (52.), 1:8 Julian Gobs (72.), 2:8 (79.)

SG Weithart/Rulfingen – SV Eintracht Seekirch 1:0

SG Veringenst. I/Hettingen II – FC Mengen II 5:7 n.E.

Sportverein Bingen-Hitzkofen – SV Sigmaringen 0:3

FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen II – SGM Altheim/Langenenslingen II 10:0

SC Türkiyemspor Saulgau – SG Bronnen/Neufra II 1:5

Spvgg Pflummern-Friedingen – FV Neufra/Donau 1:3

SGM Ertingen/Binzwangen – SGM FC 99/FC Laiz 3:2

SGM Bad Schussenried/Renhardsweiler II – SV Hohentengen 0:3

SGM FC 99/FC Laiz II – FV Bad Saulgau 04 0:6

TSV Riedlingen II – SGM Schmeien/Sigmaringen 0:2

Sportfreunde Hundersingen II – SV Langenenslingen 5:3 n.E.

SGM Altshausen/Ebenweiler II – SFM Bad Schussenried/Renhardsweiler III 7:8 n.E.

SG Blönried / Ebersbach II – SV Hohentengen II 0:1

SV Winterstettenstadt – SG Schemmerho. / Altheim / Schemmerberg / Ingerkingen II 4:0

SV Kirchdorf/Iller – SGM Laupertshausen/Maselheim 1:2
Tore: 1:0 (11.), 2:0 (36.), 1:2 Burhan Ceylan (87.)

SG Alberweiler/Aßmannshardt – BSC Berkheim 3:1

SV Erolzheim – SV Ochsenhausen 5:3 n.E.
Tore: 0:1 Niklas Miller (64.), 1:1 (79.), 2:1 (121. i.E.), 3:1 (121. i.E.), 4:2 (121. i.E.), 3:2 Niklas Miller (121. i.E.), 4:3 Mike Jansen (121. i.E.), 5:3 (121. i.E.)

FC Inter Laupheim – SG Äpfingen/Baltringen 0:3/Wertung

SF Bronnen – SV Baustetten 0:6
Schiedsrichter: Thomas Natter
Tore: 0:1 Manuel Pohl (15.), 0:2 Manuel Pohl (41.), 0:3 Marcel Schwarzmann (45. Foulelfmeter), 0:4 Christian Rodi (61.), 0:5 Christian Rodi (64.), 0:6 Christian Rodi (90.)

TSV Kirchberg/Iller II – SV Sulmetingen II 1:0
Schiedsrichter: Dennis Maier (Baustetten)
Tor: 1:0 Jonas Weber (28.)

SV Dettingen/Iller II – SG Unterschwa. / Eberhardzell II 0:3

FC Wacker Biberach – SG Ringschnait / Mittelbuch 0:3
Schiedsrichter: Marco Komander (Biberach)
Tore: 0:1 Luka Wiest (20.), 0:2 Michael Weber (21.), 0:3 Manuel Münst (38.)

SGM Eberhardzell/Unterschwarzach – SV Burgrieden 1:4
Tore: 0:1 Hendrik Thanner (15.), 0:2 Jonas Enderle (24.), 1:3 Ivan Pavicar (36.), 1:4 Hendrik Thanner (65.)

SG Mettenberg / Rissegg – SG Siessen i. W / Wain 9:1
Tore: 1:0 Emil Zell (4.), 2:0 Thilo Wilke (12.), 3:0 Noel Rüther (53.), 4:0 Robin Langlouis (56.), 5:0 Noel Rüther (60.), 6:0 Robin Langlouis (68.), 6:1 Asmus Stocker (77.), 7:1 Noel Rüther (81.), 8:1 Robin Langlouis (82.), 9:1 Kevin Korel (86.)

SG Warthausen/Birkenhard – SGM Tannheim/Aitrach 4:1

TSG Achstetten II – SGM Mittelbiberach/Stafflangen 0:2
Schiedsrichter: Felix Goldammer (Rot bei Laupheim )
Tore: 0:1 Janik Martin (36.), 0:2 Manuel Schirmer (56.)

SV Baustetten II – SG Rot/Haslach 0:2
Schiedsrichter: Josef Rief
Tore: 0:1 Pascal Riedmiller (40.), 0:2 Samuel Kempter (73.)

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SGM Uttenweiler/Bussen II – FV Altheim 1:3

FC Ostrach – FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen 4:6 n.E.