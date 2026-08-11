 2026-08-11T08:43:49.129Z

Allgemeines

Bezirkspokal Oberschwaben: Ein 10:0 und 9:1, aber auch Elferkrimis

Auf FuPa gibt es die Übersicht auf alle Begegnungen.

von red · Gestern, 22:07 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Halder

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KL A1 Oberschwaben
KL A2 Oberschwaben
KL A3 Oberschwaben
KL B1 Oberschwaben
KL B2 Oberschwaben

Die 1. Runde im Bezirkspokal Oberschwaben wurde am heutigen Dienstag fortgesetzt.

1. Runde

SGM Gutenzell/Schönebürg II – SV Ellwangen 5:2
Tore: 0:1 Andreas Paulus (19.), 1:1 Marius Lendler (31.), 1:2 Paul Willburger (34.), 2:2 Philipp Staible (42.), 3:2 Marius Lendler (44.), 4:2 Dominik Häußler (89.), 5:2 Jonathan Huchler (90.+7)

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SG Muttensweile/Hochdorf/Riß II – SV Schemmerhofen 0:10
Schiedsrichter: Lukas Semrau (Kirchdorf a.d. Iller)
Tore: 0:1 Raphael Schnell (14.), 0:2 Marc Habrik (32.), 0:3 Raphael Schnell (36.), 0:4 David Geiger (42.), 0:5 Marc Habrik (48.), 0:6 Marc Habrik (55.), 0:7 Raphael Schnell (58.), 0:8 Manuel Geiger (66.), 0:9 Andreas Wonschick (78.), 0:10 Amadou Minteh (82.)

SGM Blönried/Ebersbach – SG Hettingen/Inneringen 4:2

SV Ölkofen – SGM Altshausen/Ebenweiler 0:8
Tore: 0:1 Julian Linsenbold (6.), 0:2 Niklas Linsenbold (24.), 0:3 Benjamin Klamert (38.), 0:4 Benjamin Klamert (40.), 0:5 Julian Linsenbold (46.), 0:6 Fynn Scharfenberg (48.), 0:7 Niklas Koß (49.), 0:8 Fynn Scharfenberg (59.)

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SG Mittelbib./Stafflangen II – SGM Reinstetten/Hürbler II 1:5
Tore: 0:1 Jannik Rauß (4.), 0:2 Ben Habrik (32.), 0:3 Florian Laubheimer (45.), 0:4 Marco Matzkat (47.), 0:5 Marco Matzkat (58.), 1:5 Vasco Paez-Zamora (66. Eigentor)

TSV Kirchberg/Iller – FV Biberach/Riß 4:0
Schiedsrichter: Tobias Schwer
Tore: 1:0 Alexander Luppold (15.), 2:0 Alexander Luppold (38.), 3:0 Tobias Knoll (68.), 4:0 Johannes Hilgartner (87.)

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen – FV Rot 2:1
Schiedsrichter: Dennis Wahl (Mettenberg) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 (41.), 1:1 Jonas Grieser (71.), 2:1 Jonas Grieser (74.)

SG Warthausen / Birkenhard II – SV Sulmetingen 0:5
Tore: 0:1 Frank Brehm (26.), 0:2 Fabian Scheck (36.), 0:3 Fabian Scheck (42.), 0:4 Oskar Ehe (66.), 0:5 Elias Werz (76.)

TSG Achstetten – SG Muttensweiler/Hochdorf 1:5
Schiedsrichter: Marco Komander (Biberach)
Tore: 0:1 Louis Russ (10.), 0:2 Sascha Hepp (39.), 0:3 Sascha Hepp (49.), 1:3 Timo Ludwig (69.), 1:4 Leo Gnandt (72.), 1:5 Leo Gnandt (87.)

FC Wacker Biberach II – Türkspor Biberach abg.

SV Burgrieden II – SGM Baltringen/Äpfingen II 1:0
Tor: 1:0 Tobias Schaich (25.)
Besondere Vorkommnisse: Joshua Eiberle (SGM Baltringen/Äpfingen II) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Jonas Rommel (85.).

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FV Fulgenstadt – SV Betzenweiler 2:0
Tore: 1:0 Hannes Zimmermann (9.), 2:0 Hannes Zimmermann (75.)

SGM Uttenweiler/Bussen – FV Bad Schussenried 0:5
Tore: 0:1 Felix Widmann, 0:2 Denis Ramic, 0:3 Felix Widmann, 0:4 Daniel Schmid, 0:5 Denis Ramic

SG Scheer/Ennetach – SV Dürmentingen 2:8
Schiedsrichter: Murat Avlayici
Tore: 0:1 Dominik Schirmer (9.), 1:1 Nico Fritzen (11. Foulelfmeter), 1:2 Patrick Schlegel (17. Foulelfmeter), 1:3 Rico Schlegel (20.), 1:4 Viktor Ruff (33.), 1:5 Elias Madarac (45.+1), 1:6 Heinrich Weber (49.), 1:7 Aymen Ismail (52.), 1:8 Julian Gobs (72.), 2:8 (79.)

SG Weithart/Rulfingen – SV Eintracht Seekirch 1:0

SG Veringenst. I/Hettingen II – FC Mengen II 5:7 n.E.

Sportverein Bingen-Hitzkofen – SV Sigmaringen 0:3

FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen II – SGM Altheim/Langenenslingen II 10:0

SC Türkiyemspor Saulgau – SG Bronnen/Neufra II 1:5

Spvgg Pflummern-Friedingen – FV Neufra/Donau 1:3

SGM Ertingen/Binzwangen – SGM FC 99/FC Laiz 3:2

SGM Bad Schussenried/Renhardsweiler II – SV Hohentengen 0:3

SGM FC 99/FC Laiz II – FV Bad Saulgau 04 0:6

TSV Riedlingen II – SGM Schmeien/Sigmaringen 0:2

Sportfreunde Hundersingen II – SV Langenenslingen 5:3 n.E.

SGM Altshausen/Ebenweiler II – SFM Bad Schussenried/Renhardsweiler III 7:8 n.E.

SG Blönried / Ebersbach II – SV Hohentengen II 0:1

SV Winterstettenstadt – SG Schemmerho. / Altheim / Schemmerberg / Ingerkingen II 4:0

SV Kirchdorf/Iller – SGM Laupertshausen/Maselheim 1:2
Tore: 1:0 (11.), 2:0 (36.), 1:2 Burhan Ceylan (87.)

SG Alberweiler/Aßmannshardt – BSC Berkheim 3:1

SV Erolzheim – SV Ochsenhausen 5:3 n.E.
Tore: 0:1 Niklas Miller (64.), 1:1 (79.), 2:1 (121. i.E.), 3:1 (121. i.E.), 4:2 (121. i.E.), 3:2 Niklas Miller (121. i.E.), 4:3 Mike Jansen (121. i.E.), 5:3 (121. i.E.)

FC Inter Laupheim – SG Äpfingen/Baltringen 0:3/Wertung

SF Bronnen – SV Baustetten 0:6
Schiedsrichter: Thomas Natter
Tore: 0:1 Manuel Pohl (15.), 0:2 Manuel Pohl (41.), 0:3 Marcel Schwarzmann (45. Foulelfmeter), 0:4 Christian Rodi (61.), 0:5 Christian Rodi (64.), 0:6 Christian Rodi (90.)

TSV Kirchberg/Iller II – SV Sulmetingen II 1:0
Schiedsrichter: Dennis Maier (Baustetten)
Tor: 1:0 Jonas Weber (28.)

SV Dettingen/Iller II – SG Unterschwa. / Eberhardzell II 0:3

FC Wacker Biberach – SG Ringschnait / Mittelbuch 0:3
Schiedsrichter: Marco Komander (Biberach)
Tore: 0:1 Luka Wiest (20.), 0:2 Michael Weber (21.), 0:3 Manuel Münst (38.)

SGM Eberhardzell/Unterschwarzach – SV Burgrieden 1:4
Tore: 0:1 Hendrik Thanner (15.), 0:2 Jonas Enderle (24.), 1:3 Ivan Pavicar (36.), 1:4 Hendrik Thanner (65.)

SG Mettenberg / Rissegg – SG Siessen i. W / Wain 9:1
Tore: 1:0 Emil Zell (4.), 2:0 Thilo Wilke (12.), 3:0 Noel Rüther (53.), 4:0 Robin Langlouis (56.), 5:0 Noel Rüther (60.), 6:0 Robin Langlouis (68.), 6:1 Asmus Stocker (77.), 7:1 Noel Rüther (81.), 8:1 Robin Langlouis (82.), 9:1 Kevin Korel (86.)

SG Warthausen/Birkenhard – SGM Tannheim/Aitrach 4:1

TSG Achstetten II – SGM Mittelbiberach/Stafflangen 0:2
Schiedsrichter: Felix Goldammer (Rot bei Laupheim )
Tore: 0:1 Janik Martin (36.), 0:2 Manuel Schirmer (56.)

SV Baustetten II – SG Rot/Haslach 0:2
Schiedsrichter: Josef Rief
Tore: 0:1 Pascal Riedmiller (40.), 0:2 Samuel Kempter (73.)

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Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SGM Uttenweiler/Bussen II - FV Altheim
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr FC Ostrach - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen