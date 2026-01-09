Bezirkspokal Oberschwaben: Die Partien des Achtelfinales stehen fest
Alle Spiele und Termine gibt es in der Übersicht.
Die Paarungen des Achtelfinalel im Bezirkspokal Oberschwaben wurden ausgelost. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
Achtelfinale
Do., 12.03.26 18:30 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - FV Bad Saulgau 04
Do., 12.03.26 18:30 Uhr SV Braunenweiler - SG Alberweiler / Aßmannshardt
Do., 12.03.26 18:30 Uhr SG Laupertshau. / Maselheim - SG Ertingen / Binzwangen
Do., 12.03.26 18:30 Uhr FV Altheim - SG Aepfingen / Baltringen
Do., 12.03.26 18:30 Uhr SG Bronnen / Neufra - SV Uttenweiler
Do., 12.03.26 18:30 Uhr SGM Schmeien/Sigmaringen/Laiz II - FC Ostrach
Do., 12.03.26 18:30 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach - SV Hohentengen
Do., 12.03.26 18:30 Uhr SGM Altshausen/Ebenweiler - FC Mengen
---
Das war die 3. Runde
SG Erlenmoos / Ochsenhausen – SG Bronnen / Neufra 0:1
Schiedsrichter: Robin Zell (Schemmerhofen) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Daniel Schoser (30.)
FC Wacker Biberach – SG Ringschnait / Mittelbuch 0:4
Schiedsrichter: Jürgen Hinderhofer
Tore: 0:1 Manuel Schlichthärle (7.), 0:2 Manuel Münst (12.), 0:3 Manuel Münst (17.), 0:4 Manuel Münst (89.)
SV Braunenweiler – SGM Eberhardzell/Unterschwarzach 2:1
Tore: 1:0 Patrick Riegger (62.), 2:0 Luca Boll (81.), 2:1 Christian Hammer (96.)
SG Aepfingen / Baltringen – FV Rot 3:1
Tore: 1:0 Daniel Egle (6.), 1:1 Maex Mast (26.), 2:1 Daniel Egle (77.), 3:1 David Egle (86.)
Gelb-Rot: Rico-Leander Massmann (39./FV Rot/)
Sportfreunde Schwendi – SGM Altshausen/Ebenweiler 1:2
Tore: 0:1 Josip Matusin (13.), 1:2 Josip Matusin (85.)
SG Alberweiler / Aßmannshardt – SV Eintracht Seekirch 9:7 n.E.
Schiedsrichter: Thomas Wachter - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Linus Birk (5.), 1:1 Jonathan Henle (7.), 2:1 Ilyas Aksit (27.), 3:1 Robin Mohr (29.), 3:2 Hannes Riedmüller (55.), 4:2 Ilyas Aksit (60.), 4:3 Hannes Riedmüller (68.), 4:4 Lulzim Rahmani (90.), 5:5 Lulzim Rahmani (95. i.E.), 7:6 Timon Retzlaff (95. i.E.), 8:7 Andreas Fleischer (95. i.E.), 5:4 Robin Mohr (95. i.E.), 6:5 Kevin Schultheiß (95. i.E.), 7:5 Hannes Mohr (95. i.E.), 8:6 Jonathan Henle (95. i.E.), 9:7 Jannik Mohr (95. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Hannes Riedmüller (SV Eintracht Seekirch) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Luka Zimmermann (95.).
FV Altheim – SF Hundersingen 3:1
Schiedsrichter: Yunus Topal - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Sebastian Gaupp (52.), 1:1 Timo Bischofberger (54.), 2:1 Hannes Diesch (75.), 3:1 Marco Löw (83.)
SGM Schmeien/Sigmaringen/Laiz II – SG Gammertingen / KFH 6:5 n.E.
Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Robin Stauß (12.), 1:1 Noah Lutz (19.), 2:1 Almir Selimi (30.), 2:2 Noah Lutz (45.), 3:2 Dominik Weber (50.), 3:3 Brian Bischoff (52.), 4:3 Vittorio Lettieri (90. i.E.), 5:3 Dominik Weber (92. i.E.), 5:4 Marcel Schmid (95. i.E.), 5:5 Maurice Lutz (97. i.E.), 6:5 Robin Stauß (98. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Simon Lau (SG Gammertingen / KFH) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Heiko Stauß (91.). Finn Bitzer (SG Gammertingen / KFH) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Heiko Stauß (93.). Danny Dautel (SGM Schmeien/Sigmaringen/Laiz II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Patrick Häuptle (94.). Johannes Richter (SGM Schmeien/Sigmaringen/Laiz II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (96.). Alexander Sauter (SG Gammertingen / KFH) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Heiko Stauß (99.).
FC Mittelbiberach – SV Hohentengen 2:7
Schiedsrichter: Michael Braunger - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Jamie Lutz (18.), 2:0 Kai Remensperger (25.), 3:0 Jamie Lutz (27.), 4:0 Kai Remensperger (34.), 5:0 Christian Lehr (48.), 5:1 Maximilian Zeller (50.), 5:2 Julian Kehrle (57.), 6:2 Jamie Lutz (71.), 7:2 Nico Zimmermann (89.)
SG Muttensweiler/ Hochdorf – FC Mengen 0:2
Schiedsrichter: Joachim Gutzer (Burgrieden)
Tore: 0:1 Nico Siegler (40. Eigentor), 0:2 Ladislav Varady (89.)
SV Uttenweiler – SV Steinhausen an der Rottum 7:6 n.E.
Tore: 2:1 Max Wanner (28.), 2:2 Tobias Rothenbacher (33.)
SG Ertingen / Binzwangen – SV Sulmetingen 5:4 n.E.
Tore: 1:0 Axel Frick (40.), 1:1 (60.)
FC Ostrach – TSG Achstetten 4:2
Schiedsrichter: Richard Milz
Tore: 1:0 Adrian Eberle (16.), 2:0 Sammy Guglielmo (18.), 3:0 Luca Senn (23.), 4:0 Andreas Zimmermann (38.), 4:1 David Jelica (43.), 4:2 Lukas Schick (74.)
SGM SV Bolstern/SV Hochberg – FV Bad Saulgau 04 1:2
Tore: 1:0 Lenny Weiß (29.), 1:1 Adrian Riedesser (52.), 1:2 Sebastian Schröter (65.)
SG Hettingen/Inneringen – SGM Ummendorf/Fischbach 1:2
Tore: 0:1 Matthias Hatzing (13.), 1:1 Niklas Steinhart (61.), 1:2 Timo Winter (80.)
SG Laupertshau. / Maselheim – SV Ellwangen 6:1