Allgemeines
Bezirkspokal Oberschwaben: Die Paarungen der 2. Runde stehen fest

Alle Spiele und Termine gibt es in der Übersicht.

Die Paarungen der 2. Runde im Bezirkspokal Oberschwaben stehen fest. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:

2. Runde

Mi., 17.09.25 18:30 Uhr SV Sulmetingen II - SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr FC Wacker Biberach - TSV Kirchberg/Iller
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Schemmerhofen - FC Mittelbiberach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SC Türkiyemspor Saulgau - SG Hettingen/Inneringen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SG Mettenberg / Rissegg - SG Muttensweiler/ Hochdorf
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FV Fulgenstadt - SG Gammertingen / KFH
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Erolzheim - TSG Achstetten
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SG Rot/Haslach - SV Ellwangen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr BSC Berkheim - SG Laupertshau. / Maselheim
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Ochsenhausen - SG Ringschnait / Mittelbuch
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach II - SV Steinhausen an der Rottum
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SG SV Tannheim / TSV Aitrach - Sportfreunde Schwendi
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SG Mittelbuch / Ringschnait II - SG Aepfingen / Baltringen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Sulmetingen - VfB Gutenzell
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FC Blau-Weiß Bellamont - FV Rot
Do., 18.09.25 18:30 Uhr Türkspor Biberach - SGM Ummendorf/Fischbach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Winterstettenstadt - SG Erlenmoos / Ochsenhausen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Altshausen/Ebenweiler II - SF Hundersingen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SG Alberweiler / Aßmannshardt - SV Kirchdorf/Iller
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Herbertingen - FV Bad Saulgau 04
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Eintracht Seekirch - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SG Weithart / Rulfingen - FC Ostrach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TSV Mägerkingen - SV Uttenweiler
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FV Neufra/Donau - FV Altheim
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FC Laiz - SGM Altshausen/Ebenweiler
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FC Mengen - SV Sigmaringen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM SV Bolstern/SV Hochberg - SGM Blönried/Ebersbach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr Sportverein Bingen-Hitzkofen - SG Ertingen / Binzwangen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Schmeien/Sigmaringen/Laiz II - SGM Bad Buchau/ Oggelshausen/ Kanzach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Dürmentingen - SG Bronnen / Neufra
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FV Bad Schussenried II - SV Hohentengen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Hohentengen II - SV Braunenweiler

Das war die 1. Runde

SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II – SGM SV Bolstern/SV Hochberg 2:3
Tore: 0:1 Lenny Weiß (6.), 1:1 Adrian Zimmerer (23.), 1:2 Jens Pfeiffer (25.), 2:2 Felix Gnann (29.), 2:3 Jonas Striegel (60.)

Qualifikation

SG Siessen i. W / Wain – TSV Kirchberg/Iller II 1:2
Tore: 1:0 (14.), 1:1 Simon Büchele (18.), 1:2 Elias Aschmer (58.)

1. Runde

SV Hohentengen II – SV Betzenweiler 4:2

SV Ölkofen – SG Weithart / Rulfingen 5:6 n.E.
Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Moritz Mahlenbrey (37.), 1:1 Simon Thiel (48.), 1:2 (65.), 2:2 (84.), 3:3 (90.+6), 2:3 (90.+6), 3:4 (90.+7), 4:4 (91.), 4:5 (91.), 5:5 (91.), 5:6 (91.)

FC Krauchenwies/Hausen II II – SG Gammertingen / KFH 1:8

SG Muttensweiler/ Hochdorf – SV Baustetten 4:2

SV Mietingen II – SGM Ummendorf/Fischbach II 3:4

Sportverein Bingen-Hitzkofen – TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 II 2:0

SV Burgrieden II – SV Kirchdorf/Iller 1:2

SG Warthausen / Birkenhard II – SG Mittelbuch / Ringschnait II 1:4

SG Muttensweile / Hochdorf/Riß II – SV Winterstettenstadt 4:6 n.E.

TSV Mägerkingen – TSV Riedlingen II 2:0

SV Baustetten II – FC Mittelbiberach 0:8

FC Blochingen – SV Dürmentingen 0:3

FV Bad Schussenried II – FC Mengen II 2:0
Tore: 1:0 Senaid Ramic (75.), 2:0 (91.)

FV Fulgenstadt – SG Veringenst. I / Hettingen II 3:1
Tore: 1:0 Thomas Hiller (14.), 2:1 Thomas Hiller (67.), 3:1 Marcel Birkhofer (87. Foulelfmeter)

SG Ertingen / Binzwangen II – SV Braunenweiler 0:6
Tore: 0:1 Noah Halder (37.), 0:2 Noah Halder (53.), 0:3 Matthias Roth (69.), 0:4 Matthias Roth (76.), 0:5 Joshua Winkhart (83.), 0:6 Patrick Riegger (88.)

SGM SV Bolstern/SV Hochberg II – FV Altheim 2:4

SGM Uttenweiler/Bussen – FC Ostrach 2:5

SC Türkiyemspor Saulgau – SG Blönried / Ebersbach II 5:2

TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 – SG Bronnen / Neufra 3:5
Tore: 0:1 Dennis Bauer, 1:2 Gianluca Lauw, 1:3 Jannik Jaudas, 2:4 Florian Bauer, 3:5 Daniel Schoser

SG FC Ostrach / Hoßkirch II – SGM Bad Buchau/ Oggelshausen/ Kanzach 0:5
Tore: 0:1 Yevhenii Kipnis (16.), 0:2 Lukas Zimmermann (18.), 0:3 (37.), 0:4 Luca Beck (43.), 0:5 Ibrahima Sory Camara (79.)

SV Herbertingen – SGM Neufra/Altheim II 7:0

Spvgg Pflummern-Friedingen – SGM Altshausen/Ebenweiler 0:3

SV Langenenslingen – FV Neufra/Donau 1:4

SV Eintracht Seekirch – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 1:0

SGM Gutenzell/Schönebürg II – SG Laupertshau. / Maselheim 1:2
Schiedsrichter: Felix Maucher
Tore: 1:0 Christian Haupt (16. Foulelfmeter), 1:1 Tim Steinhauser (34.), 1:2 Julius Grimm (57.)

FC Inter Laupheim – SG Aepfingen / Baltringen 0:5
Schiedsrichter: Martin Zell - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Niklas Ruf (20. Foulelfmeter), 0:2 Jan Egle (22.), 0:3 Fabian Bogenrieder (33.), 0:4 Niklas Ruf (50.), 0:5 Jan Müller (73.)

SG Mettenberg / Rissegg – SV Dettingen/Iller 5:4

TSV Kirchberg/Iller II – SG Rot/Haslach 0:4
Schiedsrichter: Hans-Dieter Funk
Tore: 0:1 Frank Martin (7.), 0:2 Frank Martin (16.), 0:3 Frank Martin (21.), 0:4 Luca Badstuber (45.+1)

FV Rot II – TSG Achstetten 0:5

SG Unterschwa. / Eberhardzell II – Türkspor Biberach 1:4
Tore: 1:0 Halil Ayan (9.), 2:0 Ersin Cerimi (45.), 3:0 Onur Kazanci (63.), 4:0 Onur Kazanci (67.), 1:4 (71. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Enbiya Öztürk (70./Türkspor Biberach/Foul )

SV Sulmetingen II – SG Attenweiler / Oggelsbeuren 3:1

SF Bronnen – BSC Berkheim 2:3
Tore: 0:1 Mike Schlander (9.), 2:2 Moritz Krischke (69.), 2:3 Marco Schiebel (74.)

SV Burgrieden – SG Erlenmoos / Ochsenhausen 4:6
Schiedsrichter: Lukas Semrau (Kirchdorf a.d. Iller) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Jonas Enderle (55. Foulelfmeter), 1:1 Gabriel Wisterzil (90.+3), 2:3 Kevin Frank (91. i.E.), 3:3 Deniz Cimen (91. i.E.), 4:4 David Reuder (91. i.E.), 1:2 David Stellmacher (91. i.E.), 1:3 Gabriel Urbanek (91. i.E.), 3:4 Felix Wohlhüter (91. i.E.), 4:5 Rafael Birkle (91. i.E.), 4:6 Tobias Haug (91. i.E.)

TSG Achstetten II – FC Wacker Biberach 0:9
Schiedsrichter: Jannik Link
Tore: 0:1 Epoh Senito Epee Noando (2.), 0:2 Ben Mersinger (4.), 0:3 Alexander Onser (8.), 0:4 Alexander Onser (22.), 0:5 Leon Reiner (25.), 0:6 Marius Häußler (39.), 0:7 Leon Reiner (48.), 0:8 Jakob Kolesch (52.), 0:9 Marcin Zukowski (81.)

SG Warthausen / Birkenhard – FC Blau-Weiß Bellamont 1:2

SG Schemmerho. / Altheim / Schemmerberg / Ingerkingen II – SG SV Tannheim / TSV Aitrach 0:5
Schiedsrichter: Hildegard Bosch
Tore: 0:1 Niklas Villinger (16.), 0:2 Niklas Villinger (22.), 0:3 Jan Osterried (37.), 0:4 Jan Osterried (42.), 0:5 Christian Villinger (58.)

SV Dettingen/Iller II – SV Ellwangen 0:2

SG Alberweiler / Aßmannshardt – SG Reinstetten / Hürbler II 5:0

FC Wacker Biberach II – SV Erolzheim 2:8
Tore: 0:1 Jan Bixenmann (4.), 0:2 Marius Jägg (11.), 0:3 Marius Jägg (24.), 1:3 (40. Foulelfmeter), 1:4 Andrej Walter (43.), 1:5 Jan Bixenmann (49.), 2:5 (53.), 2:6 Marius Jägg (57.), 2:7 Jan Bixenmann (64.), 2:8 Andrej Walter (70. Handelfmeter)

FC Mittelbiberach – SV Schemmerhofen 2:5 n.E.

SG Baltringen / Aepfingen II – Sportfreunde Schwendi 3:5
Zuschauer: 200

SG Scheer / Ennetach – FC Laiz 1:3

