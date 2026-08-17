Bezirkspokal Oberschwaben: Das sind die Spiele der 3. Runde

Die Paarungen der 3. Runde im Bezirkspokal Oberschwaben stehen fest. Hier gibt es die Spiele in der Übersicht:
Do., 27.08.26 18:30 Uhr SV Burgrieden - SV Hohentengen
Do., 27.08.26 18:30 Uhr SGM Steinhausen-Rottum/Bellamont - SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach
Do., 27.08.26 18:30 Uhr SGM Erlenmoos/Ochsenhausen - SF Hundersingen
Do., 27.08.26 18:30 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach II - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
Do., 27.08.26 18:30 Uhr Sportfreunde Schwendi - SGM Laupertshausen/Maselheim
Do., 27.08.26 18:30 Uhr SG Rot/Haslach - SV Dürmentingen
Do., 27.08.26 18:30 Uhr FC Mengen II - SV Baustetten
Do., 27.08.26 18:30 Uhr SG Mettenberg / Rissegg - FV Altheim
Do., 27.08.26 18:30 Uhr SG Weithart / Rulfingen - SV Sulmetingen
Do., 27.08.26 18:30 Uhr SGM Altshausen/Ebenweiler - SG Warthausen/Birkenhard
Do., 27.08.26 18:30 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen II - SV Sigmaringen
Do., 27.08.26 18:30 Uhr SGM Schmeien/Sigmaringen - SV Schemmerhofen
Do., 27.08.26 18:30 Uhr SV Winterstettenstadt - SGM Mittelbiberach/Stafflangen
Do., 27.08.26 18:30 Uhr SV Braunenweiler - FV Bad Schussenried
Do., 27.08.26 18:30 Uhr SG Gammertingen/KFH - SG Ringschnait / Mittelbuch
Do., 27.08.26 18:30 Uhr SGM SV Bronnen/TSV Neufra - SG Äpfingen/Baltringen
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SGM SV Bolstern/SV Hochberg II – SGM SV Bronnen/TSV Neufra 1:6
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SG Gammertingen/KFH – TSV Mägerkingen abg.
SV Dettingen/Iller – SG Äpfingen/Baltringen 0:3
Tore: 0:1 Niklas Ruf (40.), 0:2 Niklas Ruf (65. Foulelfmeter), 0:3 Philipp Lutz (90.)
SGM Blönried/Ebersbach – FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen 0:3
Schiedsrichter: Christoph Hecht - Zuschauer: 40
FV Fulgenstadt – FC Mengen II 2:3
SGM Ertingen/Binzwangen – FV Bad Schussenried 0:4
Tore: 0:1 Stephen Liebhardt (13.), 0:2 Lukas Eisele (18.), 0:3 Daniel Schmid (50.), 0:4 Daniel Schmid (62.)
FV Bad Saulgau 04 – SV Dürmentingen 0:3
Sportfreunde Hundersingen II – SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach 0:7
Tore: 0:1 Johannes Schuster (13.), 0:2 Christian Münz (19.), 0:3 Fabian Baur (33.), 0:4 Christian Münz (67.), 0:5 Christian Münz (76.), 0:6 Christian Gnannt (80.), 0:7 Christian Münz (88.)
SFM Bad Schussenried/Renhardsweiler III – SGM Altshausen/Ebenweiler 0:6
SV Hohentengen II – SG Weithart / Rulfingen 0:3
Türkspor Biberach – SV Baustetten 0:2
Schiedsrichter: Felix Goldammer (Rot bei Laupheim )
Tore: 0:1 Christian Rodi (73.), 0:2 Christian Rodi (90.+1)
Rot: Enfal Cebeci (86./Türkspor Biberach)
SG Rot/Haslach – SG Alberweiler/Aßmannshardt 2:0
Schiedsrichter: Daniel Neidig
Tore: 1:0 Lukas Gumpert (55.), 2:0 Marc Martin (75.)
SV Sulmetingen – TSV Kirchberg/Iller 3:0
Schiedsrichter: Ingo Grieser (Immenried)
Tore: 1:0 Fabian Scheck (57.), 2:0 Fabio Dehler (90.+1), 3:0 Benjamin Gralla (90.+6 Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Alexander Luppold (TSV Kirchberg/Iller) scheitert mit Foulelfmeter (77.).
SGM Reinstetten/Hürbler II – SV Schemmerhofen 1:2
Tore: 1:1 Manuel Geiger (42.), 1:2 Abdul Wahab Ibrahim-Ussif (44.)
TSV Kirchberg/Iller II – SGM Laupertshausen/Maselheim 0:6
Schiedsrichter: Othmar Schuhwerk (Warthausen)
Tore: 0:1 Matthias Jörg (38.), 0:2 Lukas Vogel (46.), 0:3 Lukas Vogel (52.), 0:4 Christian Jörg (53.), 0:5 (63.), 0:6 (85.)
SV Winterstettenstadt – SG Muttensweiler/ Hochdorf 2:1
Schiedsrichter: Dennis Wahl (Mettenberg) - Zuschauer: 599
Tore: 1:0 Felix Bonelli (16.), 2:0 Lukas Baur (39.), 2:1 Paul Britsch (90.)
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen II – SG FC Ostrach / Hoßkirch II 8:0
TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 – FV Altheim 1:2
Schiedsrichter: Frey Ralf - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Marc Buchmann (34.), 1:1 Luca Iro (69.), 1:2 Bastian Blaicher (92.)
FV Neufra/Donau – SV Braunenweiler 5:6 n.E.
Tore: 1:1 Matthias Roth (22. Foulelfmeter), 2:2 Luca Boll (72.), 3:3 Matthias Roth (85.), 3:4 Thomas Kaiser (90. i.E.), 4:5 Hannes Gelder (90. i.E.), 5:6 Luca Boll (90. i.E.)
SV Herbertingen – SV Sigmaringen 1:4
SG Daugendorf / Unlingen – SV Hohentengen 0:4
SGM Blochingen I/Mengen III – SGM Schmeien/Sigmaringen 0:1
SV Mietingen II – SG Ringschnait / Mittelbuch abg.
SG Mettenberg / Rissegg – SG Mittelbuch / Ringschnait II 5:0
Tore: 1:0 Kevin Korel (2.), 2:0 Felix Rieger (43.), 3:0 Noel Rüther (70.), 4:0 Jonas Geiser (79.), 5:0 Kevin Korel (86.)
SGM Bellamont/Steinhausen II – Sportfreunde Schwendi 1:3
SV Burgrieden II – SGM Ummendorf/Fischbach II 2:6
Tore: 1:0 Jakob Lang (7.), 1:1 Mario Schöllhorn (10.), 1:2 Andreas Rath (15.), 2:2 Tobias Schaich (37.), 2:3 Mario Schöllhorn (42.), 2:4 Valentin Knupfer (65.), 2:5 Valentin Grickscheit (75.), 2:6 Felix Mayer (90.)
SG Warthausen/Birkenhard – SG Gutenzell / Schönebürg 2:1
Tore: 1:0 Marco Heckenberger (15.), 2:0 David Horseling (79.), 2:1 Maximilian Walter (90.)
SGM Mittelbiberach/Stafflangen – SG Attenweiler/Oggelsbeuren 3:1
Tore: 1:0 Lukas Ries (48. Foulelfmeter), 2:0 Johannes Kehrle (52.), 2:1 Patrick Rief (58.), 3:1 Lukas Ries (59.)
SGM Gutenzell/Schönebürg II – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen 0:5
Tore: 0:1 Mattis Richter (12.), 0:2 Felix Maikler (17.), 0:3 Felix Maikler (66.), 0:4 Raphael Schoch (77.), 0:5 Rafael Birkle (83.)
SGM SV Bolstern/SV Hochberg – SF Hundersingen 2:5
SV Erolzheim – SV Burgrieden 5:6 n.E.
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SGM Gutenzell/Schönebürg II – SV Ellwangen 5:2
Tore: 0:1 Andreas Paulus (19.), 1:1 Marius Lendler (31.), 1:2 Paul Willburger (34.), 2:2 Philipp Staible (42.), 3:2 Marius Lendler (44.), 4:2 Dominik Häußler (89.), 5:2 Jonathan Huchler (90.+7)
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SG Muttensweile/Hochdorf/Riß II – SV Schemmerhofen 0:10
Schiedsrichter: Lukas Semrau (Kirchdorf a.d. Iller)
Tore: 0:1 Raphael Schnell (14.), 0:2 Marc Habrik (32.), 0:3 Raphael Schnell (36.), 0:4 David Geiger (42.), 0:5 Marc Habrik (48.), 0:6 Marc Habrik (55.), 0:7 Raphael Schnell (58.), 0:8 Manuel Geiger (66.), 0:9 Andreas Wonschick (78.), 0:10 Amadou Minteh (82.)
SGM Blönried/Ebersbach – SG Hettingen/Inneringen 4:2
SV Ölkofen – SGM Altshausen/Ebenweiler 0:8
Tore: 0:1 Julian Linsenbold (6.), 0:2 Niklas Linsenbold (24.), 0:3 Benjamin Klamert (38.), 0:4 Benjamin Klamert (40.), 0:5 Julian Linsenbold (46.), 0:6 Fynn Scharfenberg (48.), 0:7 Niklas Koß (49.), 0:8 Fynn Scharfenberg (59.)
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SG Mittelbib./Stafflangen II – SGM Reinstetten/Hürbler II 1:5
Tore: 0:1 Jannik Rauß (4.), 0:2 Ben Habrik (32.), 0:3 Florian Laubheimer (45.), 0:4 Marco Matzkat (47.), 0:5 Marco Matzkat (58.), 1:5 Vasco Paez-Zamora (66. Eigentor)
TSV Kirchberg/Iller – FV Biberach/Riß 4:0
Schiedsrichter: Tobias Schwer
Tore: 1:0 Alexander Luppold (15.), 2:0 Alexander Luppold (38.), 3:0 Tobias Knoll (68.), 4:0 Johannes Hilgartner (87.)
SGM Erlenmoos/Ochsenhausen – FV Rot 2:1
Schiedsrichter: Dennis Wahl (Mettenberg) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 (41.), 1:1 Jonas Grieser (71.), 2:1 Jonas Grieser (74.)
SG Warthausen / Birkenhard II – SV Sulmetingen 0:5
Tore: 0:1 Frank Brehm (26.), 0:2 Fabian Scheck (36.), 0:3 Fabian Scheck (42.), 0:4 Oskar Ehe (66.), 0:5 Elias Werz (76.)
TSG Achstetten – SG Muttensweiler/Hochdorf 1:5
Schiedsrichter: Marco Komander (Biberach)
Tore: 0:1 Louis Russ (10.), 0:2 Sascha Hepp (39.), 0:3 Sascha Hepp (49.), 1:3 Timo Ludwig (69.), 1:4 Leo Gnandt (72.), 1:5 Leo Gnandt (87.)
FC Wacker Biberach II – Türkspor Biberach abg.
SV Burgrieden II – SGM Baltringen/Äpfingen II 1:0
Tor: 1:0 Tobias Schaich (25.)
Besondere Vorkommnisse: Joshua Eiberle (SGM Baltringen/Äpfingen II) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Jonas Rommel (85.).
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FV Fulgenstadt – SV Betzenweiler 2:0
Tore: 1:0 Hannes Zimmermann (9.), 2:0 Hannes Zimmermann (75.)
SGM Uttenweiler/Bussen – FV Bad Schussenried 0:5
Tore: 0:1 Felix Widmann, 0:2 Denis Ramic, 0:3 Felix Widmann, 0:4 Daniel Schmid, 0:5 Denis Ramic
SG Scheer/Ennetach – SV Dürmentingen 2:8
Schiedsrichter: Murat Avlayici
Tore: 0:1 Dominik Schirmer (9.), 1:1 Nico Fritzen (11. Foulelfmeter), 1:2 Patrick Schlegel (17. Foulelfmeter), 1:3 Rico Schlegel (20.), 1:4 Viktor Ruff (33.), 1:5 Elias Madarac (45.+1), 1:6 Heinrich Weber (49.), 1:7 Aymen Ismail (52.), 1:8 Julian Gobs (72.), 2:8 (79.)
SG Weithart/Rulfingen – SV Eintracht Seekirch 1:0
SG Veringenst. I/Hettingen II – FC Mengen II 5:7 n.E.
Sportverein Bingen-Hitzkofen – SV Sigmaringen 0:3
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen II – SGM Altheim/Langenenslingen II 10:0
SC Türkiyemspor Saulgau – SG Bronnen/Neufra II 1:5
Spvgg Pflummern-Friedingen – FV Neufra/Donau 1:3
SGM Ertingen/Binzwangen – SGM FC 99/FC Laiz 3:2
SGM Bad Schussenried/Renhardsweiler II – SV Hohentengen 0:3
SGM FC 99/FC Laiz II – FV Bad Saulgau 04 0:6
TSV Riedlingen II – SGM Schmeien/Sigmaringen 0:2
Sportfreunde Hundersingen II – SV Langenenslingen 5:3 n.E.
SGM Altshausen/Ebenweiler II – SFM Bad Schussenried/Renhardsweiler III 7:8 n.E.
SG Blönried / Ebersbach II – SV Hohentengen II 0:1
SV Winterstettenstadt – SG Schemmerho. / Altheim / Schemmerberg / Ingerkingen II 4:0
SV Kirchdorf/Iller – SGM Laupertshausen/Maselheim 1:2
Tore: 1:0 (11.), 2:0 (36.), 1:2 Burhan Ceylan (87.)
SG Alberweiler/Aßmannshardt – BSC Berkheim 3:1
SV Erolzheim – SV Ochsenhausen 5:3 n.E.
Tore: 0:1 Niklas Miller (64.), 1:1 (79.), 2:1 (121. i.E.), 3:1 (121. i.E.), 4:2 (121. i.E.), 3:2 Niklas Miller (121. i.E.), 4:3 Mike Jansen (121. i.E.), 5:3 (121. i.E.)
FC Inter Laupheim – SG Äpfingen/Baltringen 0:3/Wertung
SF Bronnen – SV Baustetten 0:6
Schiedsrichter: Thomas Natter
Tore: 0:1 Manuel Pohl (15.), 0:2 Manuel Pohl (41.), 0:3 Marcel Schwarzmann (45. Foulelfmeter), 0:4 Christian Rodi (61.), 0:5 Christian Rodi (64.), 0:6 Christian Rodi (90.)
TSV Kirchberg/Iller II – SV Sulmetingen II 1:0
Schiedsrichter: Dennis Maier (Baustetten)
Tor: 1:0 Jonas Weber (28.)
SV Dettingen/Iller II – SG Unterschwa. / Eberhardzell II 0:3
FC Wacker Biberach – SG Ringschnait / Mittelbuch 0:3
Schiedsrichter: Marco Komander (Biberach)
Tore: 0:1 Luka Wiest (20.), 0:2 Michael Weber (21.), 0:3 Manuel Münst (38.)
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach – SV Burgrieden 1:4
Tore: 0:1 Hendrik Thanner (15.), 0:2 Jonas Enderle (24.), 1:3 Ivan Pavicar (36.), 1:4 Hendrik Thanner (65.)
SG Mettenberg / Rissegg – SG Siessen i. W / Wain 9:1
Tore: 1:0 Emil Zell (4.), 2:0 Thilo Wilke (12.), 3:0 Noel Rüther (53.), 4:0 Robin Langlouis (56.), 5:0 Noel Rüther (60.), 6:0 Robin Langlouis (68.), 6:1 Asmus Stocker (77.), 7:1 Noel Rüther (81.), 8:1 Robin Langlouis (82.), 9:1 Kevin Korel (86.)
SG Warthausen/Birkenhard – SGM Tannheim/Aitrach 4:1
TSG Achstetten II – SGM Mittelbiberach/Stafflangen 0:2
Schiedsrichter: Felix Goldammer (Rot bei Laupheim )
Tore: 0:1 Janik Martin (36.), 0:2 Manuel Schirmer (56.)
SV Baustetten II – SG Rot/Haslach 0:2
Schiedsrichter: Josef Rief
Tore: 0:1 Pascal Riedmiller (40.), 0:2 Samuel Kempter (73.)
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SGM Uttenweiler/Bussen II – FV Altheim 1:3
FC Ostrach – FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen 4:6 n.E.