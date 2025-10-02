 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Bezirkspokal Nordschwarzwald: Zwei Elfmeterkrimis und Überraschungen

Alle Spiele und Termine gibt es in der Übersicht.

Das Achtelfinale im Bezirkspokal Nordschwarzwald hat heute begonnen. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:

Achtelfinale

SG Empfingen II – SV Eutingen 3:1 n.E.

SGM Felldorf/Bierlingen – TSF Dornhan 2:0

SV Baiersbronn – SV Wittendorf 2:0

TSV Neuhengstett – SG Oberreichenbach/Würzbach 3:2

SV Alpirsbach-Rötenbach – Sportfreunde Gechingen 0:3/Wertung

TSV Haiterbach – FV GW Ottenbronn 2:0

SV Gültlingen – SV Althengstett 6:3 n.E.

---

So., 08.03.26 14:00 Uhr SV Tumlingen-Hörschweiler - VfL Nagold II

---

Das war die 2. Runde

Mi., 20.08.25 18:00 Uhr SG Oberreichenb./Würzb. II - SG Oberreichenbach/Würzbach 0:9
Mi., 20.08.25 18:15 Uhr SG Vöhringen - SV Eutingen 1:2
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SG Altheim/Grünmettstetten - SV Tumlingen-Hörschweiler 3:5
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr TSV Neuhengstett - FV Calw 2:1
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr Phönix Pfalzgrafenweiler - SV Althengstett 1:4
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SG Bildechingen / Nordstetten - SV Wittendorf 1:3
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr Sportfreunde Aach - TSF Dornhan 0:10
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SV Überberg - Sportfreunde Gechingen 1:5
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SF Salzstetten - SV Baiersbronn 1:2
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SGM SV Bergfelden/SG Mühlheim-Renfrizhausen - SV Alpirsbach-Rötenbach 0:1
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SG Empfingen II - TSG Wittershausen 4:1
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TSV Altensteig - FV GW Ottenbronn 6:8
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TSV Möttlingen - SV Gültlingen 2:4
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr Spvgg Freudenstadt II - SG SV Felldorf / Bierlingen II 0:1
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Spvgg Bad Teinach-Zavelstein - VfL Nagold II 2:5
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr TSV Haiterbach - 1. FC Altburg 5:1

