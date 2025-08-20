Bezirkspokal Nordschwarzwald: Zwei Elfmeterkrimis und auch ein 0:10

Die 2. Runde im Bezirkspokal Nordschwarzwald hat heute einige knappe Ergebnisse, aber auch Kantersieger und Überraschungen gebracht. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
SG Oberreichenbach/Würzbach II – SG Oberreichenbach/Würzbach 0:9
SG Vöhringen – SV Eutingen 1:2
SV Überberg – Sportfreunde Gechingen 1:5
Tore: 0:1 Andreas Kiwranoglou (36.), 0:2 Mensur Mahmoud (42.), 0:3 Jonathan Tommasi (45.), 1:3 (60.), 1:4 Manuel Anastacio (88.), 1:5 Lenny Zipperle (89.)
Phönix Pfalzgrafenweiler – SV Althengstett 1:4
TSV Neuhengstett – FV Calw 2:1
SG Bildechingen / Nordstetten – SV Wittendorf 1:3
Sportfreunde Aach – TSF Dornhan 0:10
SF Salzstetten – SV Baiersbronn 1:2
SGM SV Bergfelden/SG Mühlheim-Renfrizhausen – SV Alpirsbach-Rötenbach 0:1
SG Altheim/Grünmettstetten – SV Tumlingen-Hörschweiler 3:5 n.E.
TSV Altensteig – FV GW Ottenbronn 6:8 n.E.
TSV Möttlingen – SV Gültlingen 2:4
Tore: 0:1 Marius Walz (50.), 0:2 Nick Keuler (56.), 1:2 Marcel Fricker (63.), 1:3 Adrian Brose (67.), 2:3 Dennis Flaiz (76.), 2:4 Michael Pflieger (89.)
Gelb-Rot: Timo Nestle (77./SV Gültlingen/)
SG Empfingen II – TSG Wittershausen 4:1
Spvgg Freudenstadt II – SG SV Felldorf / Bierlingen II 0:1
Spvgg Bad Teinach-Zavelstein – VfL Nagold II 2:5
TSV Haiterbach – 1. FC Altburg 5:1
---
SV Huzenbach – TSV Altensteig 1:4
Tore: 0:1 Erkan Gencoglan (23.), 0:2 Okan Coban (25.), 0:3 Hamza Chebli (62.), 1:3 (69.), 1:4 Hamza Chebli (86.)
SG Rohrdorf/Eck / Weitingen – TSF Dornhan 0:3
SV Dietersweiler – SV Wittendorf 3:4
SF Salzstetten – SG Dornstetten 1:0
SGM SV Bergfelden/SG Mühlheim-Renfrizhausen – SV Baiersbronn II 3:1
SV Glatten – SV Alpirsbach-Rötenbach 0:3
SG SV Felldorf / Bierlingen II – SG Vöhringen 0:7
SGM Göttelfingen/Baisingen – SG Bildechingen / Nordstetten 2:3
Sportfreunde Aach – SGM ASV Rexingen/TSV Dettingen 3:2
SV Marschalkenzimmern – TSG Wittershausen 3:4
Spvgg Freudenstadt II – VfR Sulz 9:8 n.E.
SGM Talheim – SV Baiersbronn 0:3
SV Wittlensweiler – SGM Felldorf/Bierlingen 0:9
SV Eutingen – SG Ahldorf/Mühl / Dettensee III 8:1
SV Fischingen – SV Tumlingen-Hörschweiler 0:9
SG Nagold-Nord – SV Überberg 4:5 n.E.
SG Spielberg-Berneck/Zwerenberg – TSV Möttlingen 1:3
SG Teinachtal – VfL Nagold II 2:7
Tore: 0:1 Daniel Huss (8.), 1:1 Daniel Lux (9.), 1:2 Ibrahim Büyükköse (21.), 1:3 Tarek Türk (25.), 2:3 Josua Stricker (28.), 2:4 Serkan Erdem (58.), 2:5 Ibrahim Büyükköse (67.), 2:6 Ibrahim Büyükköse (82.), 2:7 Philipp Gauss (89.)
Spvgg Wart-Ebershardt – 1. FC Altburg 4:6 n.E.
VfB Effringen – FV GW Ottenbronn 1:4
Tore: 0:1 Fabio Mandel (6.), 0:2 Fabio Mandel (45.), 0:3 Niklas Braun (59. Eigentor), 1:3 Dennis Bäuerle (78.), 1:4 Micael Marques (89.)
Spvgg Bad Teinach-Zavelstein – SG Herzogsweiler-Durrweiler 4:1
VfL Ostelsheim – SV Gültlingen 2:4
Tore: 0:1 Luca Bukowski (4.), 0:2 Marius Walz (9.), 1:2 Louis Schmid (43.), 2:2 Louis Schmid (68.), 2:3 Philipp Schweitzer (75.), 2:4 Robin Braun (77.)
SV Althengstett II – TSV Neuhengstett 1:6
SV Sulz am Eck – TSV Haiterbach 1:4
1. FC Egenhausen – Sportfreunde Gechingen 2:4
Tore: 1:0 Marius Pfender (6.), 1:1 Andreas Kiwranoglou (26.), 1:2 Mensur Mahmoud (37.), 1:3 Andreas Kiwranoglou (38.), 2:3 Marius Pfender (63.), 2:4 Steffen Honigmann (83.)
SV Schönbronn – SG Oberreichenbach/Würzbach 3:5 n.E.
SG Oberreichenbach/Würzbach II – TSV Rohrdorf 5:2 n.E.
SV Gündringen – SV Althengstett 0:6
SG Empfingen II – SV Mitteltal-Obertal 4:0
FV Calw – SSV Walddorf 2:0
Tore: 1:0 Marcos Daniel Milazzo (53.), 2:0 Pascal Neumann (54.)
Phönix Pfalzgrafenweiler – Sportfreunde Gechingen II 5:4 n.E.
VfL Hochdorf – SG Altheim/Grünmettstetten 0:3