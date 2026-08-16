Bezirkspokal Nordschwarzwald: Zwei 10:0-Kantersiege und Elferkrimis

Die 1. Runde im Bezirkspokal Nordschwarzwald hat begonnen. Hier gibt es alle Spiele im Überblick:
VfR Klosterreichenbach – SV Dietersweiler II 5:0
Spvgg Bad Teinach-Zavelstein – TSV Haiterbach abg.
SV Sulz am Eck – SG Spielberg-Berneck/Zwerenberg 3:2
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Do., 20.08.26 19:00 Uhr TSV Haiterbach - TSV Neuhengstett
Do., 20.08.26 19:00 Uhr VfB Effringen - VfL Nagold II
Do., 20.08.26 19:00 Uhr SV Althengstett II - Sportfreunde Gechingen II
Do., 27.08.26 19:30 Uhr VfL Hochdorf - SC Neubulach
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SG Holzhausen / VfR Sulz / Sigmarswang. II – SG Bildechingen / Nordstetten 1:5
SV Gündringen – SG Teinachtal 2:1
SG Hallwangen – SG Vöhringen 1:4
SV Oberiflingen – SG Dornstetten 2:1
SV Baiersbronn II – SV Marschalkenzimmern 2:6
SV Wachendorf 1930 – SGM Göttelfingen/Baisingen 8:9 n.E.
SGM Talheim – TSG Wittershausen 3:1
VfR Klosterreichenbach – SV Bergfelden 4:0
Spvgg Freudenstadt II – SG Altheim/Grünmettstetten 3:0
SG SV Felldorf / Bierlingen II – SV Mitteltal-Obertal 2:4
SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II – SG Rohrdorf/Eck / Weitingen 4:1
SV Alpirsbach-Rötenbach – SGM VfB Kickers Waldachtal 7:1
Sportfreunde Aach – SGM SV Hopfau/SV Leinstetten 4:0
SV Betzweiler-Wälde – TSF Dornhan 0:5
SG ASV Rexingen / Betra / Dettingen – SG Empfingen II 2:4 n.E.
SG Hirsau/Ernst./Oberkollb. – SV Althengstett II 3:6
VfB Effringen – SGM Seewald 4:1
SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden – Sportfreunde Gechingen II 5:6 n.E.
TSV Rohrdorf – FV Calw 4:2
SG Herzogsweiler-Durrweiler – SGM Oberreichenbach/Würzbach 3:6
FC Alzenberg-Wimberg – Türkischer SV Calw 5:8 n.E.
SGM Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg – Spvgg Oberschwandorf 5:6 n.E.
SG Nagold-Nord – Spvgg Wart-Ebershardt 4:1
TSV Neuhengstett – SV Vollmaringen 4:0
Schiedsrichter: Stefan Beckmann - Zuschauer: 93
Tore: 1:0 Wayne Reich (3.), 2:0 Lukas Rössle (22.), 3:0 Robin Gäckle (39.), 4:0 Lucas Jourdan (52.)