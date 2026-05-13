 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Bezirkspokal Nordschwarzwald: Wer gewinnt den Bezirkspokal?

Alle Spiele und Termine gibt es in der Übersicht.

von red · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Verlinkte Inhalte

BZL Nordschwarzwald
KL A1 Nordschwarzwald
KL A2 Nordschwarzwald
KL B1 Nordschwarzwald
KL B2 Nordschwarzwald

Im Bezirkspokal Nordschwarzwald wird am morgigen Donnerstag das Finale der Männer und Frauen ausgetragen. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:

Bezirkspokal Männer

---

Bezirkspokal Frauen

Morgen, 12:15 Uhr
TSG Wittershausen
TSG WittershausenWittershaus.
SV Eutingen
SV EutingenSV Eutingen II
12:15

---

Das waren die vorherigen Runden bei den Männern

Qualifikation
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SGM SV Hopfau/SV Leinstetten - SG Vöhringen 1:4
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr 1. FC Egenhausen - VfL Stammheim 6:4
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr Sportfreunde Gechingen II - SC Neubulach 4:2
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TSV Wildberg - FV Calw 1:2
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SV Althengstett II - SGM Seewald 2:0
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr Spvgg Grömbach - SG Oberreichenb./Würzb. II 2:10
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SG Hirsau/Ernst./Oberkollb. - SG Teinachtal 2:6
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden - SG Herzogsweiler-Durrweiler 2:3
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr FV GW Ottenbronn II - SSV Walddorf 0:4
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TSV Wachendorf - SV Marschalkenzimmern 2:6
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SV Tumlingen-Hörschweiler - SV Betzweiler-Wälde 4:2
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr VfR Klosterreichenbach - SV Dietersweiler 1:3
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SV Wittlensweiler - SG Hallwangen 6:4
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SG Vöhringen - Spvgg Freudenstadt II 0:3
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SGM Göttelfingen/Baisingen - SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II 5:4
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SGM Talheim - SGM VfB Kickers Waldachtal 9:0
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SG Rohrdorf/Eck / Weitingen - SV Oberiflingen 3:2
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TSF Dornhan II zg. - SG Bildechingen / Nordstetten 2:4
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr VfL Hochdorf - SC Kaltbrunn 8:3
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SG Holzhausen / VfR Sulz / Sigmarswang. II - SV Baiersbronn II 1:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SG SV Felldorf / Bierlingen II - FC Horb 8:6
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SG Ahldorf/Mühl / Dettensee III - TSG Wittershausen 0:6
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SV Huzenbach - Spvgg Oberschwandorf 5:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Spvgg Bad Teinach-Zavelstein - SV Vollmaringen 6:2
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfR Beihingen - VfL Ostelsheim 0:8
Mi., 13.08.25 19:15 Uhr SV Sulz am Eck - FC Alzenberg-Wimberg 1:0
Mi., 13.08.25 19:30 Uhr FV NK Zrinski Calw - TSV Altensteig 2:4

1. Runde
So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Oberreichenb./Würzb. II - TSV Rohrdorf 5:2
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Gündringen - SV Althengstett 0:6
So., 17.08.25 15:00 Uhr SF Salzstetten - SG Dornstetten 1:0
So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Empfingen II - SV Mitteltal-Obertal 4:0
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Fischingen - SV Tumlingen-Hörschweiler 0:9
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Eutingen - SG Ahldorf/Mühl / Dettensee III 8:1
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Wittlensweiler - SGM Felldorf/Bierlingen 0:9
So., 17.08.25 15:00 Uhr SGM SV Bergfelden/SG Mühlheim-Renfrizhausen - SV Baiersbronn II 3:1
So., 17.08.25 15:00 Uhr SGM Talheim - SV Baiersbronn 0:3
So., 17.08.25 15:00 Uhr Spvgg Freudenstadt II - VfR Sulz 9:8
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Marschalkenzimmern - TSG Wittershausen 3:4
So., 17.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Aach - SGM ASV Rexingen/TSV Dettingen 3:2
So., 17.08.25 15:00 Uhr SGM Göttelfingen/Baisingen - SG Bildechingen / Nordstetten 2:3
So., 17.08.25 15:00 Uhr SG SV Felldorf / Bierlingen II - SG Vöhringen 0:7
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Glatten - SV Alpirsbach-Rötenbach 0:3
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Schönbronn - SG Oberreichenbach/Würzbach 3:5
So., 17.08.25 15:00 Uhr 1. FC Egenhausen - Sportfreunde Gechingen 2:4
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Sulz am Eck - TSV Haiterbach 1:4
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Althengstett II - TSV Neuhengstett 1:6
So., 17.08.25 15:00 Uhr VfL Ostelsheim - SV Gültlingen 2:4
So., 17.08.25 15:00 Uhr Spvgg Bad Teinach-Zavelstein - SG Herzogsweiler-Durrweiler 4:1
So., 17.08.25 15:00 Uhr VfB Effringen - FV GW Ottenbronn 1:4
So., 17.08.25 15:00 Uhr Spvgg Wart-Ebershardt - 1. FC Altburg 4:6
So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Teinachtal - VfL Nagold II 2:7
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Huzenbach - TSV Altensteig 1:4
So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Spielberg-Berneck/Zwerenberg - TSV Möttlingen 1:3
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Dietersweiler - SV Wittendorf 3:4
So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Rohrdorf/Eck / Weitingen - TSF Dornhan 0:3
So., 17.08.25 16:00 Uhr FV Calw - SSV Walddorf 2:0
So., 17.08.25 17:00 Uhr Phönix Pfalzgrafenweiler - Sportfreunde Gechingen II 5:4
So., 17.08.25 19:00 Uhr VfL Hochdorf - SG Altheim/Grünmettstetten 0:3

2. Runde
Mi., 20.08.25 18:00 Uhr SG Oberreichenb./Würzb. II - SG Oberreichenbach/Würzbach 0:9
Mi., 20.08.25 18:15 Uhr SG Vöhringen - SV Eutingen 1:2
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr TSV Neuhengstett - FV Calw 2:1
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr Phönix Pfalzgrafenweiler - SV Althengstett 1:4
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SG Bildechingen / Nordstetten - SV Wittendorf 1:3
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr Sportfreunde Aach - TSF Dornhan 0:10
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SF Salzstetten - SV Baiersbronn 1:2
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SGM SV Bergfelden/SG Mühlheim-Renfrizhausen - SV Alpirsbach-Rötenbach 0:1
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SG Altheim/Grünmettstetten - SV Tumlingen-Hörschweiler 3:5
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr Spvgg Freudenstadt II - SG SV Felldorf / Bierlingen II 0:1
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TSV Möttlingen - SV Gültlingen 2:4
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TSV Altensteig - FV GW Ottenbronn 6:8
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SG Empfingen II - TSG Wittershausen 4:1
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr TSV Haiterbach - 1. FC Altburg 5:1
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Spvgg Bad Teinach-Zavelstein - VfL Nagold II 2:5

Achtelfinale
Do., 02.10.25 18:30 Uhr SV Alpirsbach-Rötenbach - Sportfreunde Gechingen 0:3
Do., 02.10.25 18:30 Uhr SG Empfingen II - SV Eutingen 3:1
Do., 02.10.25 18:30 Uhr SGM Felldorf/Bierlingen - TSF Dornhan 2:0
Do., 02.10.25 18:30 Uhr SV Baiersbronn - SV Wittendorf 2:0
Do., 02.10.25 18:30 Uhr TSV Neuhengstett - SG Oberreichenbach/Würzbach 3:2
Do., 02.10.25 19:00 Uhr TSV Haiterbach - FV GW Ottenbronn 2:0
Do., 02.10.25 19:00 Uhr SV Gültlingen - SV Althengstett 6:3
So., 08.03.26 14:00 Uhr SV Tumlingen-Hörschweiler - VfL Nagold II 3:2

Viertelfinale
Mo., 06.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Gechingen - SGM Felldorf/Bierlingen 3:1
Mo., 06.04.26 15:00 Uhr TSV Neuhengstett - SV Baiersbronn 0:1
Mo., 06.04.26 15:00 Uhr SG Empfingen II - SV Gültlingen 2:4
Mo., 06.04.26 15:00 Uhr TSV Haiterbach - SV Tumlingen-Hörschweiler 3:2

Halbfinale
Do., 30.04.26 19:00 Uhr TSV Haiterbach - Sportfreunde Gechingen 0:2
Do., 30.04.26 19:00 Uhr SV Baiersbronn - SV Gültlingen 1:2

---

Das waren die vorherigen Runden bei den Frauen

1. Runde
So., 07.09.25 10:30 Uhr VfL Hochdorf - SG Glatten/Hopfau 0:3
So., 07.09.25 10:30 Uhr Spvgg Loßburg - SV Eutingen II 0:16
So., 07.09.25 10:30 Uhr SGM Bergfelden/Vöhringen - TSG Wittershausen 0:12
So., 07.09.25 10:30 Uhr SG Neubulach/Schönbronn - SG Klosterreich / SV Musbach 2:1
Sa., 11.10.25 15:30 Uhr SV Musbach - Sportfreunde Gechingen 0:9

Viertelfinale
Fr., 05.12.25 19:00 Uhr SG Neubulach/Schönbronn - SSV Walddorf 2:4
So., 07.12.25 10:30 Uhr SG Glatten/Hopfau - TSG Wittershausen 0:5
So., 07.12.25 10:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - SV Eutingen II 0:5
Sa., 07.03.26 16:00 Uhr SGM SV Bierlingen/TSV Trillfingen - Spvgg Bad Teinach-Zavelstein 3:0

Halbfinale
Mo., 06.04.26 11:00 Uhr SGM SV Bierlingen/TSV Trillfingen - SV Eutingen II 0:6
Mo., 06.04.26 11:00 Uhr SSV Walddorf - TSG Wittershausen 0:6