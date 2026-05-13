Bezirkspokal Nordschwarzwald: Wer gewinnt den Bezirkspokal?

Im Bezirkspokal Nordschwarzwald wird am morgigen Donnerstag das Finale der Männer und Frauen ausgetragen. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
Qualifikation
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SGM SV Hopfau/SV Leinstetten - SG Vöhringen 1:4
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr 1. FC Egenhausen - VfL Stammheim 6:4
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr Sportfreunde Gechingen II - SC Neubulach 4:2
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TSV Wildberg - FV Calw 1:2
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SV Althengstett II - SGM Seewald 2:0
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr Spvgg Grömbach - SG Oberreichenb./Würzb. II 2:10
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SG Hirsau/Ernst./Oberkollb. - SG Teinachtal 2:6
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden - SG Herzogsweiler-Durrweiler 2:3
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr FV GW Ottenbronn II - SSV Walddorf 0:4
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TSV Wachendorf - SV Marschalkenzimmern 2:6
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SV Tumlingen-Hörschweiler - SV Betzweiler-Wälde 4:2
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr VfR Klosterreichenbach - SV Dietersweiler 1:3
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SV Wittlensweiler - SG Hallwangen 6:4
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SG Vöhringen - Spvgg Freudenstadt II 0:3
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SGM Göttelfingen/Baisingen - SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II 5:4
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SGM Talheim - SGM VfB Kickers Waldachtal 9:0
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SG Rohrdorf/Eck / Weitingen - SV Oberiflingen 3:2
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TSF Dornhan II zg. - SG Bildechingen / Nordstetten 2:4
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr VfL Hochdorf - SC Kaltbrunn 8:3
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SG Holzhausen / VfR Sulz / Sigmarswang. II - SV Baiersbronn II 1:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SG SV Felldorf / Bierlingen II - FC Horb 8:6
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SG Ahldorf/Mühl / Dettensee III - TSG Wittershausen 0:6
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SV Huzenbach - Spvgg Oberschwandorf 5:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Spvgg Bad Teinach-Zavelstein - SV Vollmaringen 6:2
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfR Beihingen - VfL Ostelsheim 0:8
Mi., 13.08.25 19:15 Uhr SV Sulz am Eck - FC Alzenberg-Wimberg 1:0
Mi., 13.08.25 19:30 Uhr FV NK Zrinski Calw - TSV Altensteig 2:4
1. Runde
So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Oberreichenb./Würzb. II - TSV Rohrdorf 5:2
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Gündringen - SV Althengstett 0:6
So., 17.08.25 15:00 Uhr SF Salzstetten - SG Dornstetten 1:0
So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Empfingen II - SV Mitteltal-Obertal 4:0
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Fischingen - SV Tumlingen-Hörschweiler 0:9
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Eutingen - SG Ahldorf/Mühl / Dettensee III 8:1
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Wittlensweiler - SGM Felldorf/Bierlingen 0:9
So., 17.08.25 15:00 Uhr SGM SV Bergfelden/SG Mühlheim-Renfrizhausen - SV Baiersbronn II 3:1
So., 17.08.25 15:00 Uhr SGM Talheim - SV Baiersbronn 0:3
So., 17.08.25 15:00 Uhr Spvgg Freudenstadt II - VfR Sulz 9:8
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Marschalkenzimmern - TSG Wittershausen 3:4
So., 17.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Aach - SGM ASV Rexingen/TSV Dettingen 3:2
So., 17.08.25 15:00 Uhr SGM Göttelfingen/Baisingen - SG Bildechingen / Nordstetten 2:3
So., 17.08.25 15:00 Uhr SG SV Felldorf / Bierlingen II - SG Vöhringen 0:7
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Glatten - SV Alpirsbach-Rötenbach 0:3
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Schönbronn - SG Oberreichenbach/Würzbach 3:5
So., 17.08.25 15:00 Uhr 1. FC Egenhausen - Sportfreunde Gechingen 2:4
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Sulz am Eck - TSV Haiterbach 1:4
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Althengstett II - TSV Neuhengstett 1:6
So., 17.08.25 15:00 Uhr VfL Ostelsheim - SV Gültlingen 2:4
So., 17.08.25 15:00 Uhr Spvgg Bad Teinach-Zavelstein - SG Herzogsweiler-Durrweiler 4:1
So., 17.08.25 15:00 Uhr VfB Effringen - FV GW Ottenbronn 1:4
So., 17.08.25 15:00 Uhr Spvgg Wart-Ebershardt - 1. FC Altburg 4:6
So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Teinachtal - VfL Nagold II 2:7
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Huzenbach - TSV Altensteig 1:4
So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Spielberg-Berneck/Zwerenberg - TSV Möttlingen 1:3
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Dietersweiler - SV Wittendorf 3:4
So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Rohrdorf/Eck / Weitingen - TSF Dornhan 0:3
So., 17.08.25 16:00 Uhr FV Calw - SSV Walddorf 2:0
So., 17.08.25 17:00 Uhr Phönix Pfalzgrafenweiler - Sportfreunde Gechingen II 5:4
So., 17.08.25 19:00 Uhr VfL Hochdorf - SG Altheim/Grünmettstetten 0:3
2. Runde
Mi., 20.08.25 18:00 Uhr SG Oberreichenb./Würzb. II - SG Oberreichenbach/Würzbach 0:9
Mi., 20.08.25 18:15 Uhr SG Vöhringen - SV Eutingen 1:2
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr TSV Neuhengstett - FV Calw 2:1
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr Phönix Pfalzgrafenweiler - SV Althengstett 1:4
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SG Bildechingen / Nordstetten - SV Wittendorf 1:3
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr Sportfreunde Aach - TSF Dornhan 0:10
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SF Salzstetten - SV Baiersbronn 1:2
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SGM SV Bergfelden/SG Mühlheim-Renfrizhausen - SV Alpirsbach-Rötenbach 0:1
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SG Altheim/Grünmettstetten - SV Tumlingen-Hörschweiler 3:5
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr Spvgg Freudenstadt II - SG SV Felldorf / Bierlingen II 0:1
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TSV Möttlingen - SV Gültlingen 2:4
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TSV Altensteig - FV GW Ottenbronn 6:8
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SG Empfingen II - TSG Wittershausen 4:1
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr TSV Haiterbach - 1. FC Altburg 5:1
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Spvgg Bad Teinach-Zavelstein - VfL Nagold II 2:5
Achtelfinale
Do., 02.10.25 18:30 Uhr SV Alpirsbach-Rötenbach - Sportfreunde Gechingen 0:3
Do., 02.10.25 18:30 Uhr SG Empfingen II - SV Eutingen 3:1
Do., 02.10.25 18:30 Uhr SGM Felldorf/Bierlingen - TSF Dornhan 2:0
Do., 02.10.25 18:30 Uhr SV Baiersbronn - SV Wittendorf 2:0
Do., 02.10.25 18:30 Uhr TSV Neuhengstett - SG Oberreichenbach/Würzbach 3:2
Do., 02.10.25 19:00 Uhr TSV Haiterbach - FV GW Ottenbronn 2:0
Do., 02.10.25 19:00 Uhr SV Gültlingen - SV Althengstett 6:3
So., 08.03.26 14:00 Uhr SV Tumlingen-Hörschweiler - VfL Nagold II 3:2
Viertelfinale
Mo., 06.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Gechingen - SGM Felldorf/Bierlingen 3:1
Mo., 06.04.26 15:00 Uhr TSV Neuhengstett - SV Baiersbronn 0:1
Mo., 06.04.26 15:00 Uhr SG Empfingen II - SV Gültlingen 2:4
Mo., 06.04.26 15:00 Uhr TSV Haiterbach - SV Tumlingen-Hörschweiler 3:2
Halbfinale
Do., 30.04.26 19:00 Uhr TSV Haiterbach - Sportfreunde Gechingen 0:2
Do., 30.04.26 19:00 Uhr SV Baiersbronn - SV Gültlingen 1:2
1. Runde
So., 07.09.25 10:30 Uhr VfL Hochdorf - SG Glatten/Hopfau 0:3
So., 07.09.25 10:30 Uhr Spvgg Loßburg - SV Eutingen II 0:16
So., 07.09.25 10:30 Uhr SGM Bergfelden/Vöhringen - TSG Wittershausen 0:12
So., 07.09.25 10:30 Uhr SG Neubulach/Schönbronn - SG Klosterreich / SV Musbach 2:1
Sa., 11.10.25 15:30 Uhr SV Musbach - Sportfreunde Gechingen 0:9
Viertelfinale
Fr., 05.12.25 19:00 Uhr SG Neubulach/Schönbronn - SSV Walddorf 2:4
So., 07.12.25 10:30 Uhr SG Glatten/Hopfau - TSG Wittershausen 0:5
So., 07.12.25 10:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - SV Eutingen II 0:5
Sa., 07.03.26 16:00 Uhr SGM SV Bierlingen/TSV Trillfingen - Spvgg Bad Teinach-Zavelstein 3:0
Halbfinale
Mo., 06.04.26 11:00 Uhr SGM SV Bierlingen/TSV Trillfingen - SV Eutingen II 0:6
Mo., 06.04.26 11:00 Uhr SSV Walddorf - TSG Wittershausen 0:6