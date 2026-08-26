Bezirkspokal Nordschwarzwald: SV Sulz am Eck bejubelt Überraschung

Die 2. Runde im Bezirkspokal Nordschwarzwald wurde am heutigen Mittwoch eröffnet. Hier gibt es alle Spiele im Überblick:
SV Sulz am Eck – FV GW Ottenbronn 2:1
Tore: 0:1 Uygar Iliksoy (8.), 1:1 Matthias Schultheiß (55.), 2:1 Matthias Schultheiß (75.)
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Mi., 02.09.26 18:30 Uhr TSF Dornhan - SG Vöhringen
Do., 03.09.26 18:30 Uhr VfR Klosterreichenbach - SG Empfingen II
Do., 03.09.26 18:30 Uhr SV Tumlingen-Hörschweiler - Spvgg Freudenstadt
Do., 03.09.26 18:30 Uhr SF Salzstetten - SG Ahldorf/Mühlen
Do., 03.09.26 18:30 Uhr FC Horb - SG Bildechingen / Nordstetten
Do., 03.09.26 18:30 Uhr SV Oberiflingen - SV Mitteltal-Obertal
Do., 03.09.26 18:30 Uhr TuS Ergenzingen - SV Dietersweiler
Do., 03.09.26 18:30 Uhr - VfL Ostelsheim
Do., 03.09.26 18:30 Uhr 1. FC Egenhausen - SV Althengstett
Do., 03.09.26 18:30 Uhr TSV Neuhengstett - VfL Stammheim
Do., 03.09.26 19:00 Uhr VfL Nagold II - 1. FC Altburg
Do., 03.09.26 19:00 Uhr SV Eutingen - SV Baiersbronn
Do., 03.09.26 19:30 Uhr SGM Oberreichenbach/Würzbach - TSV Möttlingen
Do., 03.09.26 19:30 Uhr TSV Simmersfeld - SV Gültlingen
Do., 10.09.26 18:30 Uhr SSV Walddorf - Sportfreunde Gechingen II
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VfR Klosterreichenbach – SV Dietersweiler II 5:0
Spvgg Bad Teinach-Zavelstein – TSV Haiterbach abg.
SG Empfingen II – SV Wittendorf 4:3 n.E.
SGM Göttelfingen/Baisingen – TuS Ergenzingen 0:2
SC Kaltbrunn – SV Dietersweiler 1:8
SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II – SG Ahldorf/Mühlen abg.
SGM Talheim – Spvgg Freudenstadt 0:5
SV Glatten – SG Bildechingen / Nordstetten 7:8 n.E.
SV Wittlensweiler – SG Vöhringen 0:2
SV Oberiflingen – SV Alpirsbach-Rötenbach 6:2
FC Horb – SG Vöhringen II 5:0
Sportfreunde Aach – TSF Dornhan 0:2
SV Fischingen – SV Tumlingen-Hörschweiler 2:5
1. FC Altburg II – SGM Oberreichenbach/Würzbach 1:9
SV Mitteltal-Obertal – Spvgg Freudenstadt II 2:1
SV Huzenbach – SV Baiersbronn 0:10
SF Salzstetten – SGM Felldorf/Bierlingen 6:1
SG Nagold-Nord – 1. FC Altburg abg.
VfR Beihingen – TSV Simmersfeld 0:3
TSV Rohrdorf – TSV Möttlingen 0:6
1. FC Egenhausen – Phönix Pfalzgrafenweiler 4:3
SV Gündringen – VfL Ostelsheim 1:4
SV Althengstett – SV Schönbronn 5:2
Spvgg Grömbach – FV GW Ottenbronn 0:7
SSV Walddorf – TSV Altensteig 6:3
Türkischer SV Calw – SV Gültlingen 0:10
VfL Stammheim – Spvgg Oberschwandorf 4:0
SV Marschalkenzimmern – SV Eutingen 1:4
SV Sulz am Eck – SG Spielberg-Berneck/Zwerenberg 3:2
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TSV Haiterbach – TSV Neuhengstett 0:1
Schiedsrichter: Klaus Gall (Rotfelden)
Tor: 0:1 Philipp Strasser (58.)
VfB Effringen – VfL Nagold II 0:7
SV Althengstett II – Sportfreunde Gechingen II 0:5
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Do., 27.08.26 19:30 Uhr VfL Hochdorf - SC Neubulach
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SG Holzhausen / VfR Sulz / Sigmarswang. II – SG Bildechingen / Nordstetten 1:5
SV Gündringen – SG Teinachtal 2:1
SG Hallwangen – SG Vöhringen 1:4
SV Oberiflingen – SG Dornstetten 2:1
SV Baiersbronn II – SV Marschalkenzimmern 2:6
SV Wachendorf 1930 – SGM Göttelfingen/Baisingen 8:9 n.E.
SGM Talheim – TSG Wittershausen 3:1
VfR Klosterreichenbach – SV Bergfelden 4:0
Spvgg Freudenstadt II – SG Altheim/Grünmettstetten 3:0
SG SV Felldorf / Bierlingen II – SV Mitteltal-Obertal 2:4
SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II – SG Rohrdorf/Eck / Weitingen 4:1
SV Alpirsbach-Rötenbach – SGM VfB Kickers Waldachtal 7:1
Sportfreunde Aach – SGM SV Hopfau/SV Leinstetten 4:0
SV Betzweiler-Wälde – TSF Dornhan 0:5
SG ASV Rexingen / Betra / Dettingen – SG Empfingen II 2:4 n.E.
SG Hirsau/Ernst./Oberkollb. – SV Althengstett II 3:6
VfB Effringen – SGM Seewald 4:1
SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden – Sportfreunde Gechingen II 5:6 n.E.
TSV Rohrdorf – FV Calw 4:2
SG Herzogsweiler-Durrweiler – SGM Oberreichenbach/Würzbach 3:6
FC Alzenberg-Wimberg – Türkischer SV Calw 5:8 n.E.
SGM Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg – Spvgg Oberschwandorf 5:6 n.E.
SG Nagold-Nord – Spvgg Wart-Ebershardt 4:1
TSV Neuhengstett – SV Vollmaringen 4:0
Schiedsrichter: Stefan Beckmann - Zuschauer: 93
Tore: 1:0 Wayne Reich (3.), 2:0 Lukas Rössle (22.), 3:0 Robin Gäckle (39.), 4:0 Lucas Jourdan (52.)