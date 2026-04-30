 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Bezirkspokal Nordschwarzwald: SV Gültlingen und SF Gechingen im Finale

Alle Spiele und Termine gibt es in der Übersicht.

von red · Heute, 22:16 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Das Halbfinale im Bezirkspokal Nordschwarzwald wurde am heutigen Donnerstag ausgetragen. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:

Halbfinale

TSV Haiterbach – Sportfreunde Gechingen 0:2
Tore: 0:1 Edison Behramaj (23.), 0:2 Lenny Zipperle (73.)

SV Baiersbronn – SV Gültlingen 1:2

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Viertelfinale

TSV Haiterbach – SV Tumlingen-Hörschweiler 3:2

SG Empfingen II – SV Gültlingen 2:4

TSV Neuhengstett – SV Baiersbronn 0:1
Tor: 0:1 Timm Schuler (31.)

Sportfreunde Gechingen – SGM Felldorf/Bierlingen 3:1
Tore: 0:1 Sebastian Nerz (21.), 1:1 Jonathan Tommasi (62. Foulelfmeter), 2:1 Steffen Honigmann (81.), 3:1 Mert Kurt (90.+2)

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Achtelfinale

SG Empfingen II – SV Eutingen 3:1 n.E.

SGM Felldorf/Bierlingen – TSF Dornhan 2:0

SV Baiersbronn – SV Wittendorf 2:0

TSV Neuhengstett – SG Oberreichenbach/Würzbach 3:2

SV Alpirsbach-Rötenbach – Sportfreunde Gechingen 0:3/Wertung

TSV Haiterbach – FV GW Ottenbronn 2:0

SV Gültlingen – SV Althengstett 6:3 n.E.

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So., 08.03.26 14:00 Uhr SV Tumlingen-Hörschweiler - VfL Nagold II

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Das war die 2. Runde

Mi., 20.08.25 18:00 Uhr SG Oberreichenb./Würzb. II - SG Oberreichenbach/Würzbach 0:9
Mi., 20.08.25 18:15 Uhr SG Vöhringen - SV Eutingen 1:2
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SG Altheim/Grünmettstetten - SV Tumlingen-Hörschweiler 3:5
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr TSV Neuhengstett - FV Calw 2:1
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr Phönix Pfalzgrafenweiler - SV Althengstett 1:4
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SG Bildechingen / Nordstetten - SV Wittendorf 1:3
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr Sportfreunde Aach - TSF Dornhan 0:10
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SV Überberg - Sportfreunde Gechingen 1:5
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SF Salzstetten - SV Baiersbronn 1:2
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SGM SV Bergfelden/SG Mühlheim-Renfrizhausen - SV Alpirsbach-Rötenbach 0:1
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SG Empfingen II - TSG Wittershausen 4:1
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TSV Altensteig - FV GW Ottenbronn 6:8
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TSV Möttlingen - SV Gültlingen 2:4
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr Spvgg Freudenstadt II - SG SV Felldorf / Bierlingen II 0:1
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Spvgg Bad Teinach-Zavelstein - VfL Nagold II 2:5
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr TSV Haiterbach - 1. FC Altburg 5:1

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