Bezirkspokal Nordschwarzwald: Halbfinale ausgelost

Das sind alle Runden im Überblick

Qualifikation

Di., 13.08.24 18:30 Uhr SG Ahldorf/Mühl / Dettensee III - SV Tumlingen-Hörschweiler 0:4

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr SG Hirsau/Ernst / Oberkollbach - TSV Altensteig 2:5

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr Spvgg Oberschwandorf - 1. FC Egenhausen 2:4

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr SV Sulz am Eck - TSV Rohrdorf 5:1

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden - Spvgg Bad Teinach-Zavelstein 0:3

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr Spvgg Grömbach - FC Alzenberg-Wimberg 0:1

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr TSV Wildberg - SV Althengstett II 0:1

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr SC Neubulach - VfR Klosterreichenbach 4:3

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr SGM Seewald - SV Huzenbach 1:2

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr Sportfreunde Gechingen II - Phönix Pfalzgrafenweiler 4:1

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr VfR Beihingen - SG Spielberg-Berneck/Zwerenberg 3:0

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr TSV Neuhengstett - SV Baiersbronn II 6:2

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr SG Oberreichenbach/Würzbach - SV Vollmaringen 4:2

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr SV Glatten - SGM Göttelfingen/Baisingen 3:2

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr SGM VfB Kickers Waldachtal - SV Betzweiler-Wälde 0:10

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr SGM SG Dettlingen-Bittelbronn/SV Schopfloch/Dießen - SG Hallwangen 3:5

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr SGM SV Bergfelden/SG Mühlheim-Renfrizhausen - SGM ASV Rexingen/TSV Dettingen 0:3

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr SV Fischingen - SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II 2:4

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr FC Horb - SV Oberiflingen 5:6

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr SG Ahldorf/Mühlen - SG Dornstetten 3:0

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr SG Vöhringen II - SG Empfingen II 0:3

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr SGM SV Hopfau/SV Leinstetten - SGM Talheim 4:3

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr SV Wittlensweiler - Sportfreunde Aach 1:3

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr SG Holzhausen / VfR Sulz / Sigmarswang. II - SG Rohrdorf/Eck / Weitingen 0:3

Mi., 14.08.24 18:30 Uhr TSF Dornhan II - SC Kaltbrunn 1:7

Mi., 14.08.24 19:00 Uhr SG SV Felldorf / Bierlingen II - SG SV Wittendorf II/ VfB Lombach II II 1:3

Mi., 14.08.24 19:00 Uhr SG Busenweiler-Römlinsdorf - VfL Hochdorf 1:0

Mi., 14.08.24 19:00 Uhr VfB Effringen - SG Teinachtal 5:0

Mi., 14.08.24 19:00 Uhr SSV Walddorf - TSV Möttlingen 3:5

Mi., 14.08.24 19:30 Uhr FV NK Zrinski Calw - VfL Ostelsheim 0:2



1. Runde

Di., 20.08.24 18:30 Uhr SV Althengstett II - SC Neubulach 0:2

Mi., 21.08.24 18:30 Uhr VfL Ostelsheim - SV Baiersbronn 0:3

Mi., 21.08.24 18:30 Uhr SG Empfingen II - Spvgg Freudenstadt II 6:8

Mi., 21.08.24 18:30 Uhr SV Glatten - VfR Sulz 0:4

Mi., 21.08.24 18:30 Uhr SG Herzogsweiler-Durrweiler - SV Oberiflingen 0:3

Mi., 21.08.24 18:30 Uhr SG Busenweiler-Römlinsdorf - SG Rohrdorf/Eck / Weitingen 0:7

Mi., 21.08.24 18:30 Uhr SGM SV Hopfau/SV Leinstetten - SV Alpirsbach-Rötenbach 0:2

Mi., 21.08.24 18:30 Uhr SV Tumlingen-Hörschweiler - TSG Wittershausen 1:7

Mi., 21.08.24 18:30 Uhr SG SV Wittendorf II/ VfB Lombach II II - SG Altheim/Grünmettstetten 0:3

Mi., 21.08.24 18:30 Uhr SG Bildechingen / Nordstetten - SGM Felldorf/Bierlingen 0:3

Mi., 21.08.24 18:30 Uhr SV Eutingen - SV Marschalkenzimmern 4:0

Mi., 21.08.24 18:30 Uhr SV Betzweiler-Wälde - SF Salzstetten 1:2

Mi., 21.08.24 18:30 Uhr SV Dietersweiler - SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II 1:4

Mi., 21.08.24 18:30 Uhr SGM TuS Betra/TuS Glatt - SG Vöhringen 0:3

Mi., 21.08.24 18:30 Uhr SG Hallwangen - Sportfreunde Aach 4:0

Mi., 21.08.24 18:30 Uhr 1. FC Egenhausen - SV Mitteltal-Obertal 1:2

Mi., 21.08.24 18:30 Uhr SG Oberreichenbach/Würzbach - VfL Stammheim 8:0

Mi., 21.08.24 18:30 Uhr VfR Beihingen - SV Gündringen 5:6

Mi., 21.08.24 18:30 Uhr SV Schönbronn - SV Althengstett 7:5

Mi., 21.08.24 18:30 Uhr FV Calw - Spvgg Bad Teinach-Zavelstein 4:2

Mi., 21.08.24 18:30 Uhr SV Sulz am Eck - FV GW Ottenbronn 5:3

Mi., 21.08.24 18:30 Uhr SG Nagold-Nord - Spvgg Wart-Ebershardt 4:0

Mi., 21.08.24 19:00 Uhr TSV Haiterbach - 1. FC Altburg 1:2

Mi., 21.08.24 19:00 Uhr TSV Neuhengstett - VfL Nagold II 7:8

Mi., 21.08.24 19:00 Uhr SV Huzenbach - Sportfreunde Gechingen 2:7

Mi., 21.08.24 19:00 Uhr VfB Effringen - TSV Altensteig 8:7

Mi., 21.08.24 19:00 Uhr SV Überberg - Sportfreunde Gechingen II 2:3

Mi., 21.08.24 19:00 Uhr FC Alzenberg-Wimberg - TSV Möttlingen 2:6

Mi., 21.08.24 19:00 Uhr SG Ahldorf/Mühlen - TuS Ergenzingen 0:3

Mi., 21.08.24 19:15 Uhr SC Kaltbrunn - SGM ASV Rexingen/TSV Dettingen 3:1

Do., 22.08.24 18:30 Uhr SG Ettmannsweiler/Aichelberg - SV Gültlingen 2:4



2. Runde

Di., 03.09.24 19:00 Uhr FV Calw - SV Gültlingen 1:7

Mi., 04.09.24 18:30 Uhr Spvgg Freudenstadt II - TSG Wittershausen 0:5

Mi., 04.09.24 18:30 Uhr SC Neubulach - SV Mitteltal-Obertal 3:2

Mi., 04.09.24 18:30 Uhr TSV Möttlingen - Sportfreunde Gechingen 2:1

Mi., 04.09.24 18:30 Uhr SV Sulz am Eck - SV Schönbronn 6:4

Mi., 04.09.24 18:30 Uhr SV Oberiflingen - SG Altheim/Grünmettstetten 2:3

Mi., 04.09.24 18:30 Uhr SG Nagold-Nord - 1. FC Altburg 0:9

Mi., 04.09.24 18:30 Uhr SG Hallwangen - Spvgg Freudenstadt 0:6

Mi., 04.09.24 18:30 Uhr TuS Ergenzingen - SG Vöhringen 3:0

Mi., 04.09.24 18:30 Uhr SG Rohrdorf/Eck / Weitingen - SF Salzstetten 1:2

Mi., 04.09.24 18:30 Uhr SC Kaltbrunn - VfR Sulz 0:8

Mi., 04.09.24 19:00 Uhr Sportfreunde Gechingen II - SG Oberreichenbach/Würzbach 0:5

Mi., 04.09.24 19:00 Uhr SV Alpirsbach-Rötenbach - SGM Felldorf/Bierlingen 4:0

Mi., 04.09.24 19:00 Uhr VfB Effringen - SV Gündringen 1:5

Mi., 04.09.24 19:00 Uhr VfL Nagold II - SV Baiersbronn 1:3

Mi., 04.09.24 19:00 Uhr SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II - SV Eutingen 1:2



Achtelfinale

Mi., 23.10.24 18:30 Uhr TSG Wittershausen - Spvgg Freudenstadt 5:7

Mi., 23.10.24 19:00 Uhr SG Altheim/Grünmettstetten - TuS Ergenzingen 1:6

Mi., 23.10.24 19:00 Uhr SC Neubulach - SV Baiersbronn 3:2

Do., 24.10.24 18:30 Uhr SV Alpirsbach-Rötenbach - SF Salzstetten 6:4

Do., 24.10.24 19:00 Uhr SV Sulz am Eck - TSV Möttlingen 1:3

Do., 24.10.24 19:00 Uhr SG Oberreichenbach/Würzbach - SV Gültlingen 3:2

Do., 24.10.24 19:00 Uhr SV Gündringen - 1. FC Altburg 0:2

Do., 24.10.24 19:00 Uhr VfR Sulz - SV Eutingen 7:6



Viertelfinale

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr TuS Ergenzingen - VfR Sulz 4:0

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr Spvgg Freudenstadt - 1. FC Altburg 2:1

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr TSV Möttlingen - SC Neubulach 4:1

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SG Oberreichenbach/Würzbach - SV Alpirsbach-Rötenbach 4:0



Halbfinale

Mi., 14.05.25 18:30 Uhr TSV Möttlingen - Spvgg Freudenstadt

Mi., 14.05.25 18:30 Uhr SG Oberreichenbach/Würzbach - TuS Ergenzingen