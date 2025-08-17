 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto Eibner

Bezirkspokal Nordschwarzwald: Gleich sechs Elfmeterschießen

Alle Spiele und Termine gibt es in der Übersicht.

Verlinkte Inhalte

BZL Nordschwarzwald
KL A1 Nordschwarzwald
KL A2 Nordschwarzwald
KL B1 Nordschwarzwald
KL B2 Nordschwarzwald

Die 1. Runde im Bezirkspokal Nordschwarzwald wurde am heutigen Sonntag abgeschlossen. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:

1. Runde

SV Huzenbach – TSV Altensteig 1:4
Tore: 0:1 Erkan Gencoglan (23.), 0:2 Okan Coban (25.), 0:3 Hamza Chebli (62.), 1:3 (69.), 1:4 Hamza Chebli (86.)

SG Rohrdorf/Eck / Weitingen – TSF Dornhan 0:3

SV Dietersweiler – SV Wittendorf 3:4

SF Salzstetten – SG Dornstetten 1:0

SGM SV Bergfelden/SG Mühlheim-Renfrizhausen – SV Baiersbronn II 3:1

SV Glatten – SV Alpirsbach-Rötenbach 0:3

SG SV Felldorf / Bierlingen II – SG Vöhringen 0:7

SGM Göttelfingen/Baisingen – SG Bildechingen / Nordstetten 2:3

Sportfreunde Aach – SGM ASV Rexingen/TSV Dettingen 3:2

SV Marschalkenzimmern – TSG Wittershausen 3:4

Spvgg Freudenstadt II – VfR Sulz 9:8 n.E.

SGM Talheim – SV Baiersbronn 0:3

SV Wittlensweiler – SGM Felldorf/Bierlingen 0:9

SV Eutingen – SG Ahldorf/Mühl / Dettensee III 8:1

SV Fischingen – SV Tumlingen-Hörschweiler 0:9

SG Nagold-Nord – SV Überberg 4:5 n.E.

SG Spielberg-Berneck/Zwerenberg – TSV Möttlingen 1:3

SG Teinachtal – VfL Nagold II 2:7
Tore: 0:1 Daniel Huss (8.), 1:1 Daniel Lux (9.), 1:2 Ibrahim Büyükköse (21.), 1:3 Tarek Türk (25.), 2:3 Josua Stricker (28.), 2:4 Serkan Erdem (58.), 2:5 Ibrahim Büyükköse (67.), 2:6 Ibrahim Büyükköse (82.), 2:7 Philipp Gauss (89.)

Spvgg Wart-Ebershardt – 1. FC Altburg 4:6 n.E.

VfB Effringen – FV GW Ottenbronn 1:4
Tore: 0:1 Fabio Mandel (6.), 0:2 Fabio Mandel (45.), 0:3 Niklas Braun (59. Eigentor), 1:3 Dennis Bäuerle (78.), 1:4 Micael Marques (89.)

Spvgg Bad Teinach-Zavelstein – SG Herzogsweiler-Durrweiler 4:1

VfL Ostelsheim – SV Gültlingen 2:4
Tore: 0:1 Luca Bukowski (4.), 0:2 Marius Walz (9.), 1:2 Louis Schmid (43.), 2:2 Louis Schmid (68.), 2:3 Philipp Schweitzer (75.), 2:4 Robin Braun (77.)

SV Althengstett II – TSV Neuhengstett 1:6

SV Sulz am Eck – TSV Haiterbach 1:4

1. FC Egenhausen – Sportfreunde Gechingen 2:4
Tore: 1:0 Marius Pfender (6.), 1:1 Andreas Kiwranoglou (26.), 1:2 Mensur Mahmoud (37.), 1:3 Andreas Kiwranoglou (38.), 2:3 Marius Pfender (63.), 2:4 Steffen Honigmann (83.)

SV Schönbronn – SG Oberreichenbach/Würzbach 3:5 n.E.

SG Oberreichenbach/Würzbach II – TSV Rohrdorf 5:2 n.E.

SV Gündringen – SV Althengstett 0:6

SG Empfingen II – SV Mitteltal-Obertal 4:0

FV Calw – SSV Walddorf 2:0
Tore: 1:0 Marcos Daniel Milazzo (53.), 2:0 Pascal Neumann (54.)

Phönix Pfalzgrafenweiler – Sportfreunde Gechingen II 5:4 n.E.

VfL Hochdorf – SG Altheim/Grünmettstetten 0:3

Aufrufe: 017.8.2025, 19:58 Uhr
redAutor