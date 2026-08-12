Bezirkspokal Nordschwarzwald: Ein 7:1 und auch Elfmeterkrimis

2026-08-12T04:46:12.593Z
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Die Qualirunde im Bezirkspokal Nordschwarzwald wurde am heutigen Mittwoch ausgetragen. Hier gibt es alle Spiele im Überblick:
Qualifikation SG Holzhausen / VfR Sulz / Sigmarswang. II – SG Bildechingen / Nordstetten 1:5 SV Gündringen – SG Teinachtal 2:1 SG Hallwangen – SG Vöhringen 1:4 SV Oberiflingen – SG Dornstetten 2:1 SV Baiersbronn II – SV Marschalkenzimmern 2:6 SV Wachendorf 1930 – SGM Göttelfingen/Baisingen 8:9 n.E. SGM Talheim – TSG Wittershausen 3:1 VfR Klosterreichenbach – SV Bergfelden 4:0 Spvgg Freudenstadt II – SG Altheim/Grünmettstetten 3:0 SG SV Felldorf / Bierlingen II – SV Mitteltal-Obertal 2:4 SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II – SG Rohrdorf/Eck / Weitingen 4:1 SV Alpirsbach-Rötenbach – SGM VfB Kickers Waldachtal 7:1 Sportfreunde Aach – SGM SV Hopfau/SV Leinstetten 4:0 SV Betzweiler-Wälde – TSF Dornhan 0:5 SG ASV Rexingen / Betra / Dettingen – SG Empfingen II 2:4 n.E. SG Hirsau/Ernst./Oberkollb. – SV Althengstett II 3:6 VfB Effringen – SGM Seewald 4:1 SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden – Sportfreunde Gechingen II 5:6 n.E. TSV Rohrdorf – FV Calw 4:2 SG Herzogsweiler-Durrweiler – SGM Oberreichenbach/Würzbach 3:6 FC Alzenberg-Wimberg – Türkischer SV Calw 5:8 n.E. SGM Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg – Spvgg Oberschwandorf 5:6 n.E. SG Nagold-Nord – Spvgg Wart-Ebershardt 4:1 TSV Neuhengstett – SV Vollmaringen 4:0 Schiedsrichter:
Stefan Beckmann -
Zuschauer:
93
Tore:
1:0 Wayne Reich (3.), 2:0 Lukas Rössle (22.), 3:0 Robin Gäckle (39.), 4:0 Lucas Jourdan (52.)