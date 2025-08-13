 2025-08-11T11:59:41.423Z

Bezirkspokal Nordschwarzwald: Drei Elfmeterkrimis und Überraschungen

Die Qualifikationsrunde im Bezirkspokal Nordschwarzwald wurde am heutigen Mittwoch ausgetragen. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:

Qualifikation

Sportfreunde Gechingen II – SC Neubulach 4:2
Tore: 0:1 Lenz Luppa (17.), 0:2 Julian Borgia (26.), 1:2 Luis Santos (36.), 2:2 Jannik Reyle (46.), 3:2 Nico Weiß (54.), 4:2 Jonathan Tommasi (56.)

SGM SV Hopfau/SV Leinstetten – SG Vöhringen 1:4

SGM Göttelfingen/Baisingen – SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II 5:4 n.E.

SGM Talheim – SGM VfB Kickers Waldachtal 9:0

SG Rohrdorf/Eck / Weitingen – SV Oberiflingen 3:2

TSF Dornhan II – SG Bildechingen / Nordstetten 2:4

VfL Hochdorf – SC Kaltbrunn 8:3

SG Holzhausen / VfR Sulz / Sigmarswang. II – SV Baiersbronn II 1:3

SV Wittlensweiler – SG Hallwangen 6:4 n.E.

SG Vöhringen – Spvgg Freudenstadt II 0:3

VfR Klosterreichenbach – SV Dietersweiler 1:3

TSV Wachendorf – SV Marschalkenzimmern 2:6

1. FC Egenhausen – VfL Stammheim 6:4
Rot: Philipp Patzer (94./VfL Stammheim/)

TSV Simmersfeld – SV Überberg 1:4

TSV Wildberg – FV Calw 1:2

SV Althengstett II – SGM Seewald 2:0

Spvgg Grömbach – SG Oberreichenbach/Würzbach II 2:10

SG Hirsau/Ernst / Oberkollbach – SG Teinachtal 2:6

SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden – SG Herzogsweiler-Durrweiler 2:3

FV GW Ottenbronn II – SSV Walddorf 0:4

SV Tumlingen-Hörschweiler – SV Betzweiler-Wälde 4:2

VfR Beihingen – VfL Ostelsheim 0:8
Tore: 0:1 Louis Schmid (27.), 0:2 Alexander Reinbold (43.), 0:3 Sebastian Gnad (47.), 0:4 Louis Schmid (58.), 0:5 Leon Maisenbacher (59.), 0:6 Jens Tippmar (72.), 0:7 Patrick Demel (77.), 0:8 Atilla Coskun (81.)

SV Huzenbach – Spvgg Oberschwandorf 5:3

Spvgg Bad Teinach-Zavelstein – SV Vollmaringen 6:2

SG SV Felldorf / Bierlingen II – FC Horb 8:6 n.E.

SG Ahldorf/Mühl / Dettensee III – TSG Wittershausen 0:6

SV Sulz am Eck – FC Alzenberg-Wimberg 1:0

FV NK Zrinski Calw – TSV Altensteig noch nicht gemeldet

