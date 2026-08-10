Bezirkspokal Nordschwarzwald: Die Qualirunde startet am Mittwoch

Die Qualirunde im Bezirkspokal Nordschwarzwald wird am Mittwoch ausgetragen. Hier gibt es alle Spiele sowie die bereits feststehenden Partien der 1. Runde im Überblick:
Qualifikation
Mi., 12.08.26 18:45 Uhr Spvgg Bad Teinach-Zavelstein - TSV Haiterbach
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SG Holzhausen / VfR Sulz / Sigmarswang. II - SG Bildechingen / Nordstetten
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SV Gündringen - SG Teinachtal
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr TSV Rohrdorf - FV Calw
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden - Sportfreunde Gechingen II
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr VfB Effringen - SGM Seewald
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SG Hirsau/Ernst./Oberkollb. - SV Althengstett II
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SG ASV Rexingen / Betra / Dettingen - SG Empfingen II
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SV Betzweiler-Wälde - TSF Dornhan
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SG Hallwangen - SG Vöhringen
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr Sportfreunde Aach - SGM SV Hopfau/SV Leinstetten
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SG Herzogsweiler-Durrweiler - SGM Oberreichenbach/Würzbach
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SV Alpirsbach-Rötenbach - SGM VfB Kickers Waldachtal
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II - SG Rohrdorf/Eck / Weitingen
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SG SV Felldorf / Bierlingen II - SV Mitteltal-Obertal
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr Spvgg Freudenstadt II - SG Altheim/Grünmettstetten
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr VfR Klosterreichenbach - SV Bergfelden
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SGM Talheim - TSG Wittershausen
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SV Wachendorf 1930 - SGM Göttelfingen/Baisingen
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SV Baiersbronn II - SV Marschalkenzimmern
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SV Oberiflingen - SG Dornstetten
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr FC Alzenberg-Wimberg - Türkischer SV Calw
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SGM Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg - Spvgg Oberschwandorf
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SG Nagold-Nord - Spvgg Wart-Ebershardt
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr TSV Neuhengstett - SV Vollmaringen
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfL Hochdorf - SC Neubulach
So., 16.08.26 15:00 Uhr 1. FC Altburg II -
So., 16.08.26 15:00 Uhr -
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfL Stammheim -
So., 16.08.26 15:00 Uhr - SV Gültlingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr -
So., 16.08.26 15:00 Uhr SSV Walddorf - TSV Altensteig
So., 16.08.26 15:00 Uhr Spvgg Grömbach - FV GW Ottenbronn
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Althengstett - SV Schönbronn
So., 16.08.26 15:00 Uhr - VfL Ostelsheim
So., 16.08.26 15:00 Uhr 1. FC Egenhausen - Phönix Pfalzgrafenweiler
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Möttlingen -
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfR Beihingen - TSV Simmersfeld
So., 16.08.26 15:00 Uhr - 1. FC Altburg
So., 16.08.26 17:00 Uhr SV Sulz am Eck - SG Spielberg-Berneck/Zwerenberg
Do., 20.08.26 19:00 Uhr - VfL Nagold II