 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Bezirkspokal Nordschwarzwald: Die Qualirunde startet am Mittwoch

Alle Spiele gibt es auf FuPa in der Übersicht.

von red · Gestern, 17:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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KL A3 Nordschwarzwald
BZL Nordschwarzwald
KL A1 Nordschwarzwald
KL A2 Nordschwarzwald
KL B1 Nordschwarzwald

Die Qualirunde im Bezirkspokal Nordschwarzwald wird am Mittwoch ausgetragen. Hier gibt es alle Spiele sowie die bereits feststehenden Partien der 1. Runde im Überblick:

Qualifikation

Mi., 12.08.26 18:45 Uhr Spvgg Bad Teinach-Zavelstein - TSV Haiterbach
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SG Holzhausen / VfR Sulz / Sigmarswang. II - SG Bildechingen / Nordstetten
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SV Gündringen - SG Teinachtal
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr TSV Rohrdorf - FV Calw
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden - Sportfreunde Gechingen II
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr VfB Effringen - SGM Seewald
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SG Hirsau/Ernst./Oberkollb. - SV Althengstett II
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SG ASV Rexingen / Betra / Dettingen - SG Empfingen II
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SV Betzweiler-Wälde - TSF Dornhan
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SG Hallwangen - SG Vöhringen
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr Sportfreunde Aach - SGM SV Hopfau/SV Leinstetten
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SG Herzogsweiler-Durrweiler - SGM Oberreichenbach/Würzbach
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SV Alpirsbach-Rötenbach - SGM VfB Kickers Waldachtal
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II - SG Rohrdorf/Eck / Weitingen
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SG SV Felldorf / Bierlingen II - SV Mitteltal-Obertal
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr Spvgg Freudenstadt II - SG Altheim/Grünmettstetten
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr VfR Klosterreichenbach - SV Bergfelden
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SGM Talheim - TSG Wittershausen
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SV Wachendorf 1930 - SGM Göttelfingen/Baisingen
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SV Baiersbronn II - SV Marschalkenzimmern
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SV Oberiflingen - SG Dornstetten
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr FC Alzenberg-Wimberg - Türkischer SV Calw
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SGM Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg - Spvgg Oberschwandorf
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SG Nagold-Nord - Spvgg Wart-Ebershardt
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr TSV Neuhengstett - SV Vollmaringen

1. Runde

So., 16.08.26 15:00 Uhr VfL Hochdorf - SC Neubulach
So., 16.08.26 15:00 Uhr 1. FC Altburg II -
So., 16.08.26 15:00 Uhr -
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfL Stammheim -
So., 16.08.26 15:00 Uhr - SV Gültlingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr -
So., 16.08.26 15:00 Uhr SSV Walddorf - TSV Altensteig
So., 16.08.26 15:00 Uhr Spvgg Grömbach - FV GW Ottenbronn
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Althengstett - SV Schönbronn
So., 16.08.26 15:00 Uhr - VfL Ostelsheim
So., 16.08.26 15:00 Uhr 1. FC Egenhausen - Phönix Pfalzgrafenweiler
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Möttlingen -
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfR Beihingen - TSV Simmersfeld
So., 16.08.26 15:00 Uhr - 1. FC Altburg
So., 16.08.26 17:00 Uhr SV Sulz am Eck - SG Spielberg-Berneck/Zwerenberg
Do., 20.08.26 19:00 Uhr - VfL Nagold II