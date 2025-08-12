Bezirkspokal Nordschwarzwald: Die Qualifikationsrunde steht an

Die Qualifikationsrunde im Bezirkspokal Nordschwarzwald wird am morgigen Mittwoch ausgetragen. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
Qualifikation
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TSV Wachendorf - SV Marschalkenzimmern
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SGM SV Hopfau/SV Leinstetten - SG Vöhringen
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SGM Göttelfingen/Baisingen - SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SGM Talheim - SGM VfB Kickers Waldachtal
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SG Rohrdorf/Eck / Weitingen - SV Oberiflingen
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TSF Dornhan II - SG Bildechingen / Nordstetten
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr VfL Hochdorf - SC Kaltbrunn
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SG Holzhausen / VfR Sulz / Sigmarswang. II - SV Baiersbronn II
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SV Wittlensweiler - SG Hallwangen
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SG Vöhringen - Spvgg Freudenstadt II
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr VfR Klosterreichenbach - SV Dietersweiler
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SV Tumlingen-Hörschweiler - SV Betzweiler-Wälde
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr 1. FC Egenhausen - VfL Stammheim
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr FV GW Ottenbronn II - SSV Walddorf
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden - SG Herzogsweiler-Durrweiler
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SG Hirsau/Ernst / Oberkollbach - SG Teinachtal
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr Spvgg Grömbach - SG Oberreichenbach/Würzbach II
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SV Althengstett II - SGM Seewald
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TSV Wildberg - FV Calw
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TSV Simmersfeld - SV Überberg
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr Sportfreunde Gechingen II - SC Neubulach
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Spvgg Bad Teinach-Zavelstein - SV Vollmaringen
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SV Huzenbach - Spvgg Oberschwandorf
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SG SV Felldorf / Bierlingen II - FC Horb
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SG Ahldorf/Mühl / Dettensee III - TSG Wittershausen
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfR Beihingen - VfL Ostelsheim
Mi., 13.08.25 19:15 Uhr SV Sulz am Eck - FC Alzenberg-Wimberg
Mi., 13.08.25 19:30 Uhr FV NK Zrinski Calw - TSV Altensteig