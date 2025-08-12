 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bezirkspokal Nordschwarzwald: Die Qualifikationsrunde steht an

Alle Spiele und Termine gibt es in der Übersicht.

Verlinkte Inhalte

BZL Nordschwarzwald
KL A1 Nordschwarzwald
KL A2 Nordschwarzwald
KL B1 Nordschwarzwald
KL B2 Nordschwarzwald

Die Qualifikationsrunde im Bezirkspokal Nordschwarzwald wird am morgigen Mittwoch ausgetragen. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:

Qualifikation
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TSV Wachendorf - SV Marschalkenzimmern
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SGM SV Hopfau/SV Leinstetten - SG Vöhringen
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SGM Göttelfingen/Baisingen - SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SGM Talheim - SGM VfB Kickers Waldachtal
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SG Rohrdorf/Eck / Weitingen - SV Oberiflingen
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TSF Dornhan II - SG Bildechingen / Nordstetten
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr VfL Hochdorf - SC Kaltbrunn
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SG Holzhausen / VfR Sulz / Sigmarswang. II - SV Baiersbronn II
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SV Wittlensweiler - SG Hallwangen
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SG Vöhringen - Spvgg Freudenstadt II
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr VfR Klosterreichenbach - SV Dietersweiler
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SV Tumlingen-Hörschweiler - SV Betzweiler-Wälde
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr 1. FC Egenhausen - VfL Stammheim
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr FV GW Ottenbronn II - SSV Walddorf
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden - SG Herzogsweiler-Durrweiler
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SG Hirsau/Ernst / Oberkollbach - SG Teinachtal
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr Spvgg Grömbach - SG Oberreichenbach/Würzbach II
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SV Althengstett II - SGM Seewald
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TSV Wildberg - FV Calw
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TSV Simmersfeld - SV Überberg
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr Sportfreunde Gechingen II - SC Neubulach
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Spvgg Bad Teinach-Zavelstein - SV Vollmaringen
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SV Huzenbach - Spvgg Oberschwandorf
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SG SV Felldorf / Bierlingen II - FC Horb
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SG Ahldorf/Mühl / Dettensee III - TSG Wittershausen
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfR Beihingen - VfL Ostelsheim
Mi., 13.08.25 19:15 Uhr SV Sulz am Eck - FC Alzenberg-Wimberg
Mi., 13.08.25 19:30 Uhr FV NK Zrinski Calw - TSV Altensteig

Aufrufe: 012.8.2025, 13:00 Uhr
redAutor