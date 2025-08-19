 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto Eibner

Bezirkspokal Nordschwarzwald: Die 2. Runde steht an

Alle Spiele und Termine gibt es in der Übersicht.

Die 1. Runde im Bezirkspokal Nordschwarzwald wurde am Sonntag abgeschlossen. Am morgigen Mittwoch geht es schon mit der 2. Runde weiter. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:

2. Runde

Mi., 20.08.25 18:15 Uhr SG Vöhringen - SV Eutingen
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SV Überberg - Sportfreunde Gechingen
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SG Oberreichenbach/Würzbach II - SG Oberreichenbach/Würzbach
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr Phönix Pfalzgrafenweiler - SV Althengstett
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr TSV Neuhengstett - FV Calw
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SG Bildechingen / Nordstetten - SV Wittendorf
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr Sportfreunde Aach - TSF Dornhan
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SG Empfingen II - TSG Wittershausen
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr Spvgg Freudenstadt II - SG SV Felldorf / Bierlingen II
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SF Salzstetten - SV Baiersbronn
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SGM SV Bergfelden/SG Mühlheim-Renfrizhausen - SV Alpirsbach-Rötenbach
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SG Altheim/Grünmettstetten - SV Tumlingen-Hörschweiler
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TSV Möttlingen - SV Gültlingen
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TSV Altensteig - FV GW Ottenbronn
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr TSV Haiterbach - 1. FC Altburg
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Spvgg Bad Teinach-Zavelstein - VfL Nagold II

---

1. Runde

SV Huzenbach – TSV Altensteig 1:4
Tore: 0:1 Erkan Gencoglan (23.), 0:2 Okan Coban (25.), 0:3 Hamza Chebli (62.), 1:3 (69.), 1:4 Hamza Chebli (86.)

SG Rohrdorf/Eck / Weitingen – TSF Dornhan 0:3

SV Dietersweiler – SV Wittendorf 3:4

SF Salzstetten – SG Dornstetten 1:0

SGM SV Bergfelden/SG Mühlheim-Renfrizhausen – SV Baiersbronn II 3:1

SV Glatten – SV Alpirsbach-Rötenbach 0:3

SG SV Felldorf / Bierlingen II – SG Vöhringen 0:7

SGM Göttelfingen/Baisingen – SG Bildechingen / Nordstetten 2:3

Sportfreunde Aach – SGM ASV Rexingen/TSV Dettingen 3:2

SV Marschalkenzimmern – TSG Wittershausen 3:4

Spvgg Freudenstadt II – VfR Sulz 9:8 n.E.

SGM Talheim – SV Baiersbronn 0:3

SV Wittlensweiler – SGM Felldorf/Bierlingen 0:9

SV Eutingen – SG Ahldorf/Mühl / Dettensee III 8:1

SV Fischingen – SV Tumlingen-Hörschweiler 0:9

SG Nagold-Nord – SV Überberg 4:5 n.E.

SG Spielberg-Berneck/Zwerenberg – TSV Möttlingen 1:3

SG Teinachtal – VfL Nagold II 2:7
Tore: 0:1 Daniel Huss (8.), 1:1 Daniel Lux (9.), 1:2 Ibrahim Büyükköse (21.), 1:3 Tarek Türk (25.), 2:3 Josua Stricker (28.), 2:4 Serkan Erdem (58.), 2:5 Ibrahim Büyükköse (67.), 2:6 Ibrahim Büyükköse (82.), 2:7 Philipp Gauss (89.)

Spvgg Wart-Ebershardt – 1. FC Altburg 4:6 n.E.

VfB Effringen – FV GW Ottenbronn 1:4
Tore: 0:1 Fabio Mandel (6.), 0:2 Fabio Mandel (45.), 0:3 Niklas Braun (59. Eigentor), 1:3 Dennis Bäuerle (78.), 1:4 Micael Marques (89.)

Spvgg Bad Teinach-Zavelstein – SG Herzogsweiler-Durrweiler 4:1

VfL Ostelsheim – SV Gültlingen 2:4
Tore: 0:1 Luca Bukowski (4.), 0:2 Marius Walz (9.), 1:2 Louis Schmid (43.), 2:2 Louis Schmid (68.), 2:3 Philipp Schweitzer (75.), 2:4 Robin Braun (77.)

SV Althengstett II – TSV Neuhengstett 1:6

SV Sulz am Eck – TSV Haiterbach 1:4

1. FC Egenhausen – Sportfreunde Gechingen 2:4
Tore: 1:0 Marius Pfender (6.), 1:1 Andreas Kiwranoglou (26.), 1:2 Mensur Mahmoud (37.), 1:3 Andreas Kiwranoglou (38.), 2:3 Marius Pfender (63.), 2:4 Steffen Honigmann (83.)

SV Schönbronn – SG Oberreichenbach/Würzbach 3:5 n.E.

SG Oberreichenbach/Würzbach II – TSV Rohrdorf 5:2 n.E.

SV Gündringen – SV Althengstett 0:6

SG Empfingen II – SV Mitteltal-Obertal 4:0

FV Calw – SSV Walddorf 2:0
Tore: 1:0 Marcos Daniel Milazzo (53.), 2:0 Pascal Neumann (54.)

Phönix Pfalzgrafenweiler – Sportfreunde Gechingen II 5:4 n.E.

VfL Hochdorf – SG Altheim/Grünmettstetten 0:3

