 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Bezirkspokal Nordschwarzwald: Die 1. Runde wird fortgesetzt

Alle Spiele gibt es auf FuPa in der Übersicht.

von red · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Die 1. Runde im Bezirkspokal Nordschwarzwald wird am morgigen Donnerstag fortgesetzt. Hier gibt es alle Spiele im Überblick:

1. Runde

VfR Klosterreichenbach – SV Dietersweiler II 5:0

Spvgg Bad Teinach-Zavelstein – TSV Haiterbach abg.

SG Empfingen II – SV Wittendorf 4:3 n.E.

SGM Göttelfingen/Baisingen – TuS Ergenzingen 0:2

SC Kaltbrunn – SV Dietersweiler 1:8

SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II – SG Ahldorf/Mühlen abg.

SGM Talheim – Spvgg Freudenstadt 0:5

SV Glatten – SG Bildechingen / Nordstetten 7:8 n.E.

SV Wittlensweiler – SG Vöhringen 0:2

SV Oberiflingen – SV Alpirsbach-Rötenbach 6:2

FC Horb – SG Vöhringen II 5:0

Sportfreunde Aach – TSF Dornhan 0:2

SV Fischingen – SV Tumlingen-Hörschweiler 2:5

1. FC Altburg II – SGM Oberreichenbach/Würzbach 1:9

SV Mitteltal-Obertal – Spvgg Freudenstadt II 2:1

SV Huzenbach – SV Baiersbronn 0:10

SF Salzstetten – SGM Felldorf/Bierlingen 6:1

SG Nagold-Nord – 1. FC Altburg abg.

VfR Beihingen – TSV Simmersfeld 0:3

TSV Rohrdorf – TSV Möttlingen 0:6

1. FC Egenhausen – Phönix Pfalzgrafenweiler 4:3

SV Gündringen – VfL Ostelsheim 1:4

SV Althengstett – SV Schönbronn 5:2

Spvgg Grömbach – FV GW Ottenbronn 0:7

SSV Walddorf – TSV Altensteig 6:3

Türkischer SV Calw – SV Gültlingen 0:10

VfL Stammheim – Spvgg Oberschwandorf 4:0

SV Marschalkenzimmern – SV Eutingen 1:4

SV Sulz am Eck – SG Spielberg-Berneck/Zwerenberg 3:2

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Do., 20.08.26 19:00 Uhr TSV Haiterbach - TSV Neuhengstett
Do., 20.08.26 19:00 Uhr VfB Effringen - VfL Nagold II
Do., 20.08.26 19:00 Uhr SV Althengstett II - Sportfreunde Gechingen II
Do., 27.08.26 19:30 Uhr VfL Hochdorf - SC Neubulach

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2. Runde

Do., 03.09.26 18:30 Uhr VfR Klosterreichenbach - SG Empfingen II
Do., 03.09.26 18:30 Uhr TSF Dornhan - SG Vöhringen
Do., 03.09.26 18:30 Uhr SV Tumlingen-Hörschweiler - Spvgg Freudenstadt
Do., 03.09.26 18:30 Uhr SF Salzstetten - SG Ahldorf/Mühlen
Do., 03.09.26 18:30 Uhr FC Horb - SG Bildechingen / Nordstetten
Do., 03.09.26 18:30 Uhr SV Oberiflingen - SV Mitteltal-Obertal
Do., 03.09.26 18:30 Uhr TuS Ergenzingen - SV Dietersweiler
Do., 03.09.26 18:30 Uhr SGM Oberreichenbach/Würzbach - TSV Möttlingen
Do., 03.09.26 18:30 Uhr - VfL Ostelsheim
Do., 03.09.26 18:30 Uhr - 1. FC Altburg
Do., 03.09.26 18:30 Uhr TSV Simmersfeld - SV Gültlingen
Do., 03.09.26 18:30 Uhr SV Sulz am Eck - FV GW Ottenbronn
Do., 03.09.26 18:30 Uhr 1. FC Egenhausen - SV Althengstett
Do., 03.09.26 18:30 Uhr - VfL Stammheim
Do., 03.09.26 18:30 Uhr SV Eutingen - SV Baiersbronn
Do., 10.09.26 18:30 Uhr - SSV Walddorf

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Qualifikation

SG Holzhausen / VfR Sulz / Sigmarswang. II – SG Bildechingen / Nordstetten 1:5

SV Gündringen – SG Teinachtal 2:1

SG Hallwangen – SG Vöhringen 1:4

SV Oberiflingen – SG Dornstetten 2:1

SV Baiersbronn II – SV Marschalkenzimmern 2:6

SV Wachendorf 1930 – SGM Göttelfingen/Baisingen 8:9 n.E.

SGM Talheim – TSG Wittershausen 3:1

VfR Klosterreichenbach – SV Bergfelden 4:0

Spvgg Freudenstadt II – SG Altheim/Grünmettstetten 3:0

SG SV Felldorf / Bierlingen II – SV Mitteltal-Obertal 2:4

SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II – SG Rohrdorf/Eck / Weitingen 4:1

SV Alpirsbach-Rötenbach – SGM VfB Kickers Waldachtal 7:1

Sportfreunde Aach – SGM SV Hopfau/SV Leinstetten 4:0

SV Betzweiler-Wälde – TSF Dornhan 0:5

SG ASV Rexingen / Betra / Dettingen – SG Empfingen II 2:4 n.E.

SG Hirsau/Ernst./Oberkollb. – SV Althengstett II 3:6

VfB Effringen – SGM Seewald 4:1

SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden – Sportfreunde Gechingen II 5:6 n.E.

TSV Rohrdorf – FV Calw 4:2

SG Herzogsweiler-Durrweiler – SGM Oberreichenbach/Würzbach 3:6

FC Alzenberg-Wimberg – Türkischer SV Calw 5:8 n.E.

SGM Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg – Spvgg Oberschwandorf 5:6 n.E.

SG Nagold-Nord – Spvgg Wart-Ebershardt 4:1

TSV Neuhengstett – SV Vollmaringen 4:0
Schiedsrichter: Stefan Beckmann - Zuschauer: 93
Tore: 1:0 Wayne Reich (3.), 2:0 Lukas Rössle (22.), 3:0 Robin Gäckle (39.), 4:0 Lucas Jourdan (52.)