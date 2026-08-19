Bezirkspokal Nordschwarzwald: Die 1. Runde wird fortgesetzt

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die 1. Runde im Bezirkspokal Nordschwarzwald wird am morgigen Donnerstag fortgesetzt. Hier gibt es alle Spiele im Überblick:

SG Empfingen II – SV Wittendorf 4:3 n.E.



SGM Göttelfingen/Baisingen – TuS Ergenzingen 0:2





SC Kaltbrunn – SV Dietersweiler 1:8SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II – SG Ahldorf/Mühlen abg.SGM Talheim – Spvgg Freudenstadt 0:5SV Glatten – SG Bildechingen / Nordstetten 7:8 n.E.SV Wittlensweiler – SG Vöhringen 0:2SV Oberiflingen – SV Alpirsbach-Rötenbach 6:2FC Horb – SG Vöhringen II 5:0Sportfreunde Aach – TSF Dornhan 0:2SV Fischingen – SV Tumlingen-Hörschweiler 2:51. FC Altburg II – SGM Oberreichenbach/Würzbach 1:9SV Mitteltal-Obertal – Spvgg Freudenstadt II 2:1SV Huzenbach – SV Baiersbronn 0:10SF Salzstetten – SGM Felldorf/Bierlingen 6:1SG Nagold-Nord – 1. FC Altburg abg.VfR Beihingen – TSV Simmersfeld 0:3TSV Rohrdorf – TSV Möttlingen 0:61. FC Egenhausen – Phönix Pfalzgrafenweiler 4:3SV Gündringen – VfL Ostelsheim 1:4SV Althengstett – SV Schönbronn 5:2Spvgg Grömbach – FV GW Ottenbronn 0:7SSV Walddorf – TSV Altensteig 6:3Türkischer SV Calw – SV Gültlingen 0:10VfL Stammheim – Spvgg Oberschwandorf 4:0SV Marschalkenzimmern – SV Eutingen 1:4

SV Sulz am Eck – SG Spielberg-Berneck/Zwerenberg 3:2

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Do., 20.08.26 19:00 Uhr TSV Haiterbach - TSV Neuhengstett

Do., 20.08.26 19:00 Uhr VfB Effringen - VfL Nagold II

Do., 20.08.26 19:00 Uhr SV Althengstett II - Sportfreunde Gechingen II

Do., 27.08.26 19:30 Uhr VfL Hochdorf - SC Neubulach

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2. Runde



Do., 03.09.26 18:30 Uhr VfR Klosterreichenbach - SG Empfingen II

Do., 03.09.26 18:30 Uhr TSF Dornhan - SG Vöhringen

Do., 03.09.26 18:30 Uhr SV Tumlingen-Hörschweiler - Spvgg Freudenstadt

Do., 03.09.26 18:30 Uhr SF Salzstetten - SG Ahldorf/Mühlen

Do., 03.09.26 18:30 Uhr FC Horb - SG Bildechingen / Nordstetten

Do., 03.09.26 18:30 Uhr SV Oberiflingen - SV Mitteltal-Obertal

Do., 03.09.26 18:30 Uhr TuS Ergenzingen - SV Dietersweiler

Do., 03.09.26 18:30 Uhr SGM Oberreichenbach/Würzbach - TSV Möttlingen

Do., 03.09.26 18:30 Uhr - VfL Ostelsheim

Do., 03.09.26 18:30 Uhr - 1. FC Altburg

Do., 03.09.26 18:30 Uhr TSV Simmersfeld - SV Gültlingen

Do., 03.09.26 18:30 Uhr SV Sulz am Eck - FV GW Ottenbronn

Do., 03.09.26 18:30 Uhr 1. FC Egenhausen - SV Althengstett

Do., 03.09.26 18:30 Uhr - VfL Stammheim

Do., 03.09.26 18:30 Uhr SV Eutingen - SV Baiersbronn

Do., 10.09.26 18:30 Uhr - SSV Walddorf

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Qualifikation



SG Holzhausen / VfR Sulz / Sigmarswang. II – SG Bildechingen / Nordstetten 1:5



SV Gündringen – SG Teinachtal 2:1



SG Hallwangen – SG Vöhringen 1:4



SV Oberiflingen – SG Dornstetten 2:1



SV Baiersbronn II – SV Marschalkenzimmern 2:6



SV Wachendorf 1930 – SGM Göttelfingen/Baisingen 8:9 n.E.



SGM Talheim – TSG Wittershausen 3:1



VfR Klosterreichenbach – SV Bergfelden 4:0



Spvgg Freudenstadt II – SG Altheim/Grünmettstetten 3:0



SG SV Felldorf / Bierlingen II – SV Mitteltal-Obertal 2:4



SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II – SG Rohrdorf/Eck / Weitingen 4:1



SV Alpirsbach-Rötenbach – SGM VfB Kickers Waldachtal 7:1



Sportfreunde Aach – SGM SV Hopfau/SV Leinstetten 4:0



SV Betzweiler-Wälde – TSF Dornhan 0:5



SG ASV Rexingen / Betra / Dettingen – SG Empfingen II 2:4 n.E.



SG Hirsau/Ernst./Oberkollb. – SV Althengstett II 3:6



VfB Effringen – SGM Seewald 4:1



SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden – Sportfreunde Gechingen II 5:6 n.E.



TSV Rohrdorf – FV Calw 4:2



SG Herzogsweiler-Durrweiler – SGM Oberreichenbach/Würzbach 3:6



FC Alzenberg-Wimberg – Türkischer SV Calw 5:8 n.E.



SGM Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg – Spvgg Oberschwandorf 5:6 n.E.



SG Nagold-Nord – Spvgg Wart-Ebershardt 4:1



TSV Neuhengstett – SV Vollmaringen 4:0

Schiedsrichter: Stefan Beckmann - Zuschauer: 93

Tore: 1:0 Wayne Reich (3.), 2:0 Lukas Rössle (22.), 3:0 Robin Gäckle (39.), 4:0 Lucas Jourdan (52.)