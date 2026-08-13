 2026-08-12T04:46:12.593Z

Allgemeines

Bezirkspokal Nordschwarzwald: Die 1. Runde startet

Alle Spiele gibt es auf FuPa in der Übersicht.

von red · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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KL A3 Nordschwarzwald
BZL Nordschwarzwald
KL A1 Nordschwarzwald
KL A2 Nordschwarzwald
KL B1 Nordschwarzwald

Die 1. Runde im Bezirkspokal Nordschwarzwald beginnt. Hier gibt es alle Spiele im Überblick:

1. Runde

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SV Althengstett II - Sportfreunde Gechingen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II - SG Ahldorf/Mühlen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Empfingen II - SV Wittendorf
So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM Göttelfingen/Baisingen - TuS Ergenzingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr 1. FC Altburg II - SGM Oberreichenbach/Würzbach
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfL Stammheim - Spvgg Oberschwandorf
So., 16.08.26 15:00 Uhr Türkischer SV Calw - SV Gültlingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SSV Walddorf - TSV Altensteig
So., 16.08.26 15:00 Uhr Spvgg Grömbach - FV GW Ottenbronn
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Althengstett - SV Schönbronn
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Gündringen - VfL Ostelsheim
So., 16.08.26 15:00 Uhr 1. FC Egenhausen - Phönix Pfalzgrafenweiler
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Rohrdorf - TSV Möttlingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfR Beihingen - TSV Simmersfeld
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Nagold-Nord - 1. FC Altburg
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfB Effringen - VfL Nagold II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SF Salzstetten - SGM Felldorf/Bierlingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Huzenbach - SV Baiersbronn
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Mitteltal-Obertal - Spvgg Freudenstadt II
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfR Klosterreichenbach - SV Dietersweiler II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Fischingen - SV Tumlingen-Hörschweiler
So., 16.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Aach - TSF Dornhan
So., 16.08.26 15:00 Uhr FC Horb - SG Vöhringen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Oberiflingen - SV Alpirsbach-Rötenbach
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Wittlensweiler - SG Vöhringen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Glatten - SG Bildechingen / Nordstetten
So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM Talheim - Spvgg Freudenstadt
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Marschalkenzimmern - SV Eutingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SC Kaltbrunn - SV Dietersweiler
So., 16.08.26 17:00 Uhr SV Sulz am Eck - SG Spielberg-Berneck/Zwerenberg
Do., 20.08.26 19:00 Uhr - TSV Neuhengstett
Do., 27.08.26 19:30 Uhr VfL Hochdorf - SC Neubulach

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Qualifikation

SG Holzhausen / VfR Sulz / Sigmarswang. II – SG Bildechingen / Nordstetten 1:5

SV Gündringen – SG Teinachtal 2:1

SG Hallwangen – SG Vöhringen 1:4

SV Oberiflingen – SG Dornstetten 2:1

SV Baiersbronn II – SV Marschalkenzimmern 2:6

SV Wachendorf 1930 – SGM Göttelfingen/Baisingen 8:9 n.E.

SGM Talheim – TSG Wittershausen 3:1

VfR Klosterreichenbach – SV Bergfelden 4:0

Spvgg Freudenstadt II – SG Altheim/Grünmettstetten 3:0

SG SV Felldorf / Bierlingen II – SV Mitteltal-Obertal 2:4

SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II – SG Rohrdorf/Eck / Weitingen 4:1

SV Alpirsbach-Rötenbach – SGM VfB Kickers Waldachtal 7:1

Sportfreunde Aach – SGM SV Hopfau/SV Leinstetten 4:0

SV Betzweiler-Wälde – TSF Dornhan 0:5

SG ASV Rexingen / Betra / Dettingen – SG Empfingen II 2:4 n.E.

SG Hirsau/Ernst./Oberkollb. – SV Althengstett II 3:6

VfB Effringen – SGM Seewald 4:1

SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden – Sportfreunde Gechingen II 5:6 n.E.

TSV Rohrdorf – FV Calw 4:2

SG Herzogsweiler-Durrweiler – SGM Oberreichenbach/Würzbach 3:6

FC Alzenberg-Wimberg – Türkischer SV Calw 5:8 n.E.

SGM Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg – Spvgg Oberschwandorf 5:6 n.E.

SG Nagold-Nord – Spvgg Wart-Ebershardt 4:1

TSV Neuhengstett – SV Vollmaringen 4:0
Schiedsrichter: Stefan Beckmann - Zuschauer: 93
Tore: 1:0 Wayne Reich (3.), 2:0 Lukas Rössle (22.), 3:0 Robin Gäckle (39.), 4:0 Lucas Jourdan (52.)