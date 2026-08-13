Bezirkspokal Nordschwarzwald: Die 1. Runde startet

Die 1. Runde im Bezirkspokal Nordschwarzwald beginnt. Hier gibt es alle Spiele im Überblick:
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SV Althengstett II - Sportfreunde Gechingen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II - SG Ahldorf/Mühlen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Empfingen II - SV Wittendorf
So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM Göttelfingen/Baisingen - TuS Ergenzingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr 1. FC Altburg II - SGM Oberreichenbach/Würzbach
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfL Stammheim - Spvgg Oberschwandorf
So., 16.08.26 15:00 Uhr Türkischer SV Calw - SV Gültlingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SSV Walddorf - TSV Altensteig
So., 16.08.26 15:00 Uhr Spvgg Grömbach - FV GW Ottenbronn
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Althengstett - SV Schönbronn
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Gündringen - VfL Ostelsheim
So., 16.08.26 15:00 Uhr 1. FC Egenhausen - Phönix Pfalzgrafenweiler
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Rohrdorf - TSV Möttlingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfR Beihingen - TSV Simmersfeld
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Nagold-Nord - 1. FC Altburg
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfB Effringen - VfL Nagold II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SF Salzstetten - SGM Felldorf/Bierlingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Huzenbach - SV Baiersbronn
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Mitteltal-Obertal - Spvgg Freudenstadt II
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfR Klosterreichenbach - SV Dietersweiler II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Fischingen - SV Tumlingen-Hörschweiler
So., 16.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Aach - TSF Dornhan
So., 16.08.26 15:00 Uhr FC Horb - SG Vöhringen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Oberiflingen - SV Alpirsbach-Rötenbach
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Wittlensweiler - SG Vöhringen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Glatten - SG Bildechingen / Nordstetten
So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM Talheim - Spvgg Freudenstadt
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Marschalkenzimmern - SV Eutingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SC Kaltbrunn - SV Dietersweiler
So., 16.08.26 17:00 Uhr SV Sulz am Eck - SG Spielberg-Berneck/Zwerenberg
Do., 20.08.26 19:00 Uhr - TSV Neuhengstett
Do., 27.08.26 19:30 Uhr VfL Hochdorf - SC Neubulach
---
SG Holzhausen / VfR Sulz / Sigmarswang. II – SG Bildechingen / Nordstetten 1:5
SV Gündringen – SG Teinachtal 2:1