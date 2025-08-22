 2025-08-21T14:07:42.707Z

Bezirkspokal Nordschwarzwald: Auslosung am 4. September

Neue Infos kommen vom Fußballbezirk

Am Donnerstag, 4. September, kommt es in Gültlingen zum Bezirksliga-Derby SV Gültlingen gegen Spfr Gechingen. Weil beide Teams auch noch im Bezirkspokal Nordschwarzwald vertreten sind, wird NSW-Pokalspielleiter Martin Stede im Rahmen dieses Spiels die 3. Runde im Bezirkspokal auslosen. Gespielt wird die 3. Runde am Donnerstag, 2. Oktober 2025. Wer weiterkommt spielt an Ostermontag 2026 im Viertelfinale.

Nachdem in den bisherigen Begegnungen in Nord- und Südstaffel getrennt gespielt wurde, wird ab dem Achtelfinale der Bezirk in einen Topf geworfen.

Unter den verbleibenden 16 Teams sind 11 Bezirksligisten und vier A-Ligisten. Hecht im Karpfenteich ist der einzige B-Ligist TSV Neuhengstett.

Qualifizierte Teilnehmer NSW-Bezirkspokalrunde: Gruppe SÜD

Bezirksliga: SV Eutingen, SV Wittendorf, TSF Dornhan, SV Baiersbronn, SG Felldorf-Bierlingen.

Kreisliga A: SV Tumlingen-Hörschweiler, SV Alpirsbach, SG Empfingen II.

Qualifizierte Teilnehmer NSW-Bezirkspokalrunde: Gruppe NORD

Bezirksliga: SGM Oberreichenbach/Würzbach, Spfr Gechingen, SV Althengstett, SV Gültlingen, Grün-Weiß Ottenbronn, VfL Nagold II.

Kreisliga A: TSV Haiterbach.

Kreisliga B: TSV Neuhengstett.

