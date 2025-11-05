Bezirkspokal Neckar/Fils: TSV Wernau jubelt

Das Achtelfinale des Bezirkspokals Neckar/Fils wurde am heutigen Mittwoch gestartet. Hier gibt die Übersicht über die Spiele:
TSV Deizisau II – TSV Wernau 1:2
Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Nils Gelewski (3.), 0:2 Leonard Kenner (39.), 1:2 Mervin Mambu (90.+1)
---
Do., 06.11.25 19:30 Uhr SGM Höllbach - Türkspor Nürtingen 73
Do., 06.11.25 19:30 Uhr TSV Weilheim/Teck - TSV Oberboihingen
Do., 06.11.25 19:30 Uhr TSV Denkendorf - 1. FC Donzdorf
Do., 06.11.25 19:30 Uhr ASV Aichwald - TSV Berkheim
Do., 06.11.25 19:30 Uhr 1. FC Heiningen - SV Ebersbach/Fils
Do., 06.11.25 19:30 Uhr TSG Salach - VfL Kirchheim/Teck
Do., 06.11.25 19:30 Uhr VfB Neuffen II - AC Catania Kirchheim
+++
TSV Deizisau II – TSV Harthausen 11:10 n.E.
---
1. FC Rechberghausen – Türkspor Nürtingen 73 3:6
TSV Baltmannsweiler – ASV Aichwald 1:2
---
TSV Linsenhofen – TSV Denkendorf 1:2
TSV Weilheim/Teck – FV Plochingen 3:1
Tore: 1:0 Christoph Bauer (18.), 2:0 Jannick Hoyler (30.), 3:0 Felix Rueß (42.), 3:1 Kyriakos Konstantinidis (71.)
TSV Grafenberg – TSG Salach 0:2
VfB Neuffen II – TSV Raidwangen 7:6 n.E.
TV Altenstadt – 1. FC Heiningen 0:4
Tore: 0:1 Berk Baybüyük (63.), 0:2 Kevin Vincek (73.), 0:3 Kevin Vincek (76.), 0:4 Carmelo Trumino (82.)
1. FC Frickenhausen – TSV Berkheim 7:9 n.E.
1. FC Donzdorf – FV Vorwärts Faurndau 5:0
Tore: 1:0 Tolunay Gedik (22.), 2:0 Jonathan Sedlmayer (52.), 3:0 Tolunay Gedik (70.), 4:0 Patrick Gaugel (73. Handelfmeter), 5:0 Luca Bundschu (86.)
Gelb-Rot: Mario Feldmeier (59./FV Vorwärts Faurndau/)
SG Aichtal – SV Ebersbach/Fils 0:5
SGM Höllbach – SSV Göppingen 3:1
TSV Wernau – VfB Reichenbach/Fils 5:1
Schiedsrichter: Patrick Goodreau
Tore: 1:0 Dennis Blattner (35.), 2:0 Dennis Blattner (48.), 3:0 Dennis Blattner (57.), 3:1 Charalampos Kiouptsidis (62.), 4:1 Maurice Bastasic (69.), 5:1 Alexander Huszta (76.)
---
SF Dettingen/Teck – TSV Oberboihingen 1:5
---
FV 09 Nürtingen – VfL Kirchheim/Teck 1:3
Schiedsrichter: Maxi Jung (Ostfildern)
---
TSV Deizisau – AC Catania Kirchheim 1:2