Bezirkspokal Neckar/Fils: TSV Weilheim gewinnt klar

Die 2. Runde des Bezirkspokals Neckar/Fils wurde am heutigen Dienstag abgeschlossen. Hier gibt es die Spiele im Überblick:
SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang – 1. FC Donzdorf 0:6
Tore: 0:1 Josip Škrobić (8.), 0:2 Patrick Gaugel (52.), 0:3 Josip Škrobić (53.), 0:4 Tim Bayer (67.), 0:5 Benjamin Fink (76.), 0:6 Tim Bayer (84.)
Rot: Efekan Arslan (82./SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang)
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TSV Notzingen II – GSV Dürnau 8:7
Tore: 1:1 Julian Allmendinger (10.), 1:2 Steffen Luckhardt (18.)
TSV Harthausen III – AC Catania Kirchheim 3:6
TSV RSK Esslingen II – SC Uhingen 2:3
TSV Denkendorf II – VfB Oberesslingen/Zell 3:1
Schiedsrichter: Genio Silvani - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Tobias Kurz (28.), 2:0 Josip Colic (35.), 2:1 Okan Turp (51. Foulelfmeter), 3:1 Sefa Ipek (78.)
TSV Eschenbach II – Türkischer SV Ebersbach 3:8
Tore: 1:0 (12.), 1:1 Tolunay Gedik (15.), 2:1 (22.), 3:1 (44.), 3:2 Noah Akcay (47.), 3:3 Alper Gencer (61.), 3:4 Alper Gencer (64.), 3:5 Noah Akcay (70.), 3:6 Alper Gencer (74.), 3:7 Tolunay Gedik (82.), 3:8 Tolunay Gedik (90.)
TSV Oberboihingen II – SPV 05 Nürtingen 2:6
TV Neidlingen – TV Unterboihingen 0:3
SPV 05 Nürtingen II – TSV Denkendorf abg.
TSV Sparwiesen – FV Vorwärts Faurndau 0:2
TSV Berkheim II – SC Geislingen II abg.
TSV Notzingen – TSV Eschenbach 6:7 n.E.
TSV Wolfschlugen – TSV Harthausen 1:2
Tore: 0:1 (19.), 0:2 Armin Zukic (46.), 1:2 Fabian Schäfer (88.)
Rot: Jan Böpple (29./TSV Harthausen/)
Gelb-Rot: Henning Peuker (90./TSV Wolfschlugen/)
TPSG Frisch Auf Göppingen – FV Vorwärts Faurndau II abg.
TG Kirchheim-Teck – ASV Aichwald 2:7
Tore: 0:1 Fabian Müller (2.), 0:2 Julian Deutscher (11.), 0:3 Julian Deutscher (41.), 0:4 Jascha Rapp (44.), 1:4 Burhan Kaya (46.), 1:5 (54.), 2:5 Saaed Alsadi (60.), 2:6 Oskar Stahl (64.), 2:7 Jascha Rapp (90.)
TV Jahn Göppingen – TSV Bad Boll II 1:5
Tore: 0:1 Abdul Malek Kabbeh (48.), 0:2 Abdul Malek Kabbeh (59.), 0:3 Ralf Weber (72.), 0:4 Firat Yilmaz (84.), 1:4 (89.), 1:5 Luca Henkel (90.+2)
TSV Neckartailfingen – FC Kirchheim/Teck 5:2
Tore: 1:0 Luis Guillen (5.), 1:1 Deni Kalfic (28.), 2:1 Robin Plachy (39.), 2:2 Ivan Kuzmych (40.), 3:2 Florian Schwierz (45.), 4:2 Sebastian Beck (87.), 5:2 Luis Guillen (90.)
Nürtinger Kickers – FTSV Kuchen 5:6 n.E.
TSuGV Großbettlingen – TV Bempflingen 4:6 n.E.
Schiedsrichter: Justin Losert (Göppingen) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Carlos Perarnau (31.), 1:1 David Wetzel (58.), 1:2 Marc Walter (87.), 2:2 Marcel Kühfuß (89.), 3:3 Jonas Euchner (90.+7 i.E.), 4:4 Carlos Perarnau (90.+7 i.E.), 2:3 Marcel Bisinger (90.+7 i.E.), 3:4 Tobias Heim (90.+7 i.E.), 4:5 Jan Hermann (90.+7 i.E.), 4:6 Manuel Kernchen (90.+7 i.E.)
TSV Wendlingen – TSV Grafenberg 0:4
Schiedsrichter: Nurullah Soylu - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Frieder Geiger (4.), 0:2 Panagiotis Delioridis (32.), 0:3 Frieder Geiger (87.), 0:4 Frieder Geiger (90.+5)
SC Uhingen II – SV Ebersbach/Fils II 1:7
TSV Lichtenwald – TSG Salach II 4:6 n.E.
TSV Wäschenbeuren – FV 09 Nürtingen 3:4
Sportfreunde Jebenhausen – TSV Deizisau 1:3
TSV Wernau II – FV Plochingen II 4:1
Tore: 1:0 Muhammad Taal (45.), 2:0 Fabian Klein (58.), 3:0 Fabian Klein (63. Foulelfmeter), 4:1 Luca Schneider (90.)
TB Neckarhausen – TSG Zell unter Aichelberg II 1:3
Tore: 1:0 (42.), 1:1 Leon Braun (57.), 1:2 Dennis Reß (67.), 1:3 Leon Braun (89.)
TSV Jesingen II – VfL Kirchheim/Teck 0:7
TSV Ötlingen-Teck – SSV Göppingen 1:6
Tore: 0:1 Daniel Demir (11.), 0:2 Benjamin Masaod (13.), 0:3 Walter Brenner (21.), 0:4 Daniel Demir (45.), 0:5 Johannes Ahrun (54.), 0:6 Roni Gürer (78.)
SV Croatia 2012 Geislingen – TSV Jesingen 0:2
TSV Harthausen II – SGM Lenninger Tal 4:2
TV Nellingen – TSV Berkheim 3:1
TV Unterboihingen II – TV Deggingen 0:7
Tore: 0:1 Lukas Rehm (9.), 0:2 Pascal Maier (13.), 0:3 Florian Schif (20.), 0:4 Jan Grill (38.), 0:5 Florian Schif (45.), 0:6 Pascal Maier (52.), 0:7 Lucca Till (75.)
VfB Neuffen II – TSV Weilheim/Teck II 2:4
Tore: 1:0 Marius Menyhart (24.), 2:4 Finn Vogler (83.)
SGM Eybach I/Kuchen II – TSV Wäldenbronn-Esslingen 1:5
Tore: 3:1 , 1:0 Binjamin Dedaj, 2:0 Kadir Kececi, 3:0 Binjamin Dedaj, 4:1 Kadir Kececi, 5:1 Enis Kececi
SV Nabern – TSV Deizisau II 1:3
AC Catania Kirchheim II – TSG Esslingen 1:4
SG Raidwangen / Oberensingen II – TV Hochdorf 0:8
Tore: 0:1 Leon Buser (13.), 0:2 Robin Killer (15.), 0:3 Nico Grambole (25. Handelfmeter), 0:4 Leon Buser (41.), 0:5 Tobias Kautter (46.), 0:6 Robin Killer (49.), 0:7 Tobias Kautter (60.), 0:8 Leon Buser (75.)
TG Reichenbach unterm Rechberg – TSG Salach 3:4
SGM Bad Überkingen/Hausen – Türkspor Nürtingen 73 3:1
Tore: 1:0 Erik Siebenhaar (38.), 1:1 Valon Dodaj (44.), 2:1 Dennis Kock (88.), 3:1 (92.)
FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach – KSG Eislingen 3:2
Schiedsrichter: Moritz Hoff
Tore: 1:0 Philipp Paparizos (20.), 1:1 Cem-Jason Önder (45.), 2:1 Jonas Faber (62.), 3:1 Laurin Napholz (65.), 3:2 Till Scheurer (68.)
VfR Süßen II – SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang II 0:1
Tor: 0:1 Nico Mayer (62.)
TSV Oberensingen II – VfB Neuffen 5:4 n.E.
Tore: 1:0 (46.), 1:1 Jona Kirchner (57.), 2:2 (90. i.E.), 3:2 (90. i.E.), 4:4 (90. i.E.), 5:4 (90. i.E.), 1:2 Nick Schweizer (90. i.E.), 3:3 Louis Polenz (90. i.E.), 3:4 Sascha Gökeler (90. i.E.)
TV Tischardt – TSV Wernau 3:9
SG Eintracht Sirnau II – TSV Neckartailfingen II 2:6
Schiedsrichter: Francesco Ciatto - Zuschauer: 25
SC Altbach – FC Iliria Göppingen 3:4
TSV Kohlberg – SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 0:4
Schiedsrichter: Sandro Nasti - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Julian Rittel (25.), 0:2 Julian Rittel (35.), 0:3 Julian Rittel (68.), 0:4 Tilo Stolle (85.)
TSV Schlierbach – VfB Reichenbach/Fils II 1:4
TSV Hohenstaufen – TB Ruit 1:2
Tore: 0:1 Abdul Badle (27.), 1:2 Niklas Jan Meier (81.)
TSV RSK Esslingen – TSV Oberboihingen 3:0
TSV Raidwangen – TSV Obere Fils 5:2
TSV Altdorf – FV Plochingen 2:0
TSV Wäldenbronn-Esslingen II – SG Eintracht Sirnau 0:2
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1. FC Rechberghausen – TSV Weilheim/Teck 0:3
Schiedsrichter: Serkan Ayakdas
Tore: 0:1 Leon Holder (41.), 0:2 Mike Tausch (57.), 0:3 Eymen Gündogdu (75.)
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TSV Altdorf – SG Aichtal 8:2
Tore: 1:0 Sarkis Mamikonyan Petrosyan (8.), 1:1 Manuel Bahle (20.), 1:2 Fabian Stauffer (22.), 2:2 Florian Jung (36.), 3:2 Sarkis Mamikonyan Petrosyan (45.+2), 4:2 Sarkis Mamikonyan Petrosyan (50.), 5:2 Florian Jung (51.), 6:2 Matthias Guy (58.), 7:2 Florian Jung (62.), 8:2 Elias Kaiser (68.)
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TSV Notzingen II – SGM Höllbach II 11:2
TSV Lichtenwald – VfB Oberesslingen/Zell II 13:0
TSV Linsenhofen II – TSV Wernau II 2:4
SG Bad Überkin. / SSV Hausen II – SGM Höllbach 0:3
TV Neidlingen II – SGM Lenninger Tal 0:4
TSV Berkheim II – 1. Göppinger SV II abg.
TV Jahn Göppingen II – 1. FC Frickenhausen II 0:12
TV Tischardt – TSV Linsenhofen 2:1
Türkischer FC Köngen – TSV Sparwiesen 1:4
SGM Ohmden/Holzmaden – Türkischer SV Ebersbach 7:8 n.E.
TB Gingen – TSV Beuren 7:6 n.E.
Zuschauer: 180
Tore: 5:4 Jens Liebig, 6:5 Kevin Schoch, 7:6 Tobias Köhler, 1:0 Marco Pietro Greco (4.), 2:0 Marco Pietro Greco (48.), 3:0 Marco Pietro Greco (55.), 4:2 Nico Schurr (81.)
Besondere Vorkommnisse: Marco Pietro Greco (TB Gingen) scheitert mit Foulelfmeter (67.).
VfB Reichenbach/Fils II – SGM Eybach I/Kuchen II 2:4
SGM Hochdorf Schlierbach II – TSV Baltmannsweiler 0:15
TG Böhmenkirch – FV 09 Nürtingen II 2:7
Tore: 0:1 Francklin Saindina (26.), 0:2 Francklin Saindina (45.+1), 0:3 Francklin Saindina (46.), 1:3 Manuel Aubele (57.), 2:3 Daniel Gold (59.), 2:4 (70.), 2:5 Louis Wagner (86.), 2:6 (88.), 2:7 (90.+2)
SG Aichtal II – TG Kirchheim-Teck 8:9 n.E.
Tore: 1:0 (27.), 2:0 Chris Schulze (28.), 2:1 Mustafa Ercan (40.), 3:1 (43.), 3:2 Saaed Alsadi (50.), 4:2 Paul Holler (51.), 4:3 Mustafa Ercan (74.), 4:4 Mustafa Ercan (90.)
TSV Oberboihingen II – 1. FC Rechberghausen II 3:1
Schiedsrichter: Gaetano Intemperante - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Manuel Schubert (3.), 2:0 Manuel Schubert (18.), 2:1 Paul Mayer (64.), 3:1 (85.)
TSV Hohenstaufen – TSV Köngen II 6:4 n.E.
TSV Ötlingen-Teck II – 1. FC Heiningen II 2:3
TSG Zell unter Aichelberg II – TSV Neckartenzlingen 5:2
TSV Wäldenbronn-Esslingen II – SF Dettingen/Teck II 8:7 n.E.
VfB Neuffen II – SV Aich 9:0
TSV Scharnhausen – Sportfreunde Jebenhausen abg.
TSV Neckartailfingen II – TSG Zell unter Aichelberg 6:4 n.E.
Tore: 1:0 Dennis Arnold (15. Foulelfmeter), 1:1 Malte Meissner (53.), 1:2 Leon Braun (59.), 2:2 Kevin Lake (78.), 3:2 Alexander Kurz (121. i.E.), 3:3 Peter Schwegler (121. i.E.), 4:3 Kevin Lake (121. i.E.), 5:3 Daniel Wurmbauer (121. i.E.), 5:4 Tobias Goll (121. i.E.), 6:4 Jannik Baumann (121. i.E.)
GFV Odyssia Esslingen – TSuGV Großbettlingen 1:5
Tore: 0:1 Nils Geldmann (9.), 0:2 Carlos Perarnau (13.), 0:3 (16. Eigentor), 1:3 (31.), 1:4 Carlos Perarnau (38.), 1:5 Domenic Bantel (62.)
TSV Deizisau II – TB Holzheim 3:2
TSGV Hattenhofen – TSV Wolfschlugen 3:7
Tore: 1:0 (10. Foulelfmeter), 2:0 (18.), 2:1 Daniel Schäfer (19.), 2:2 Louis Koschinski (32.), 2:3 Fabian Schäfer (34.), 2:4 Daniel Schäfer (50.), 3:4 (56.), 3:5 Louis Koschinski (62.), 3:6 Louis Koschinski (67.), 3:7 Louis Koschinski (79.)
SG Gruibingen / GSV Dürnau II – TSV Harthausen III 1:6
SSV Göppingen – TSGV Albershausen 4:3
Tore: 0:1 (10.), 0:2 (19.), 1:2 Özcan Toklucu (28. Handelfmeter), 2:2 Roni Gürer (57.), 2:3 (78.), 3:3 (83. Eigentor), 4:3 Mohamed Altun (85.)
FV Vorwärts Faurndau II – VfR Süßen 8:7 n.E.
Tore: 1:0 Giuseppe La Mattina (54.), 1:1 Semi Ammar (70.), 1:2 Giuseppe De Gioia (71.), 2:2 Giuseppe La Mattina (81.)
TSV Ottenbach II – ASV Aichwald II 4:2
Tore: 1:0 Noah Dangelmayr (6.), 2:0 Eduard Harder (12.), 3:0 Silas Vater (21.), 4:0 Eduard Harder (29.), 4:1 (58.), 4:2 (62.)
SGM Lenninger Tal II – ASV Spartania Eislingen 1:4