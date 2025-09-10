Bezirkspokal Neckar/Fils: TSV Baltmannsweiler im Elfmeterschießen top

Die 3. Runde des Bezirkspokals Neckar/Fils wurde heute fortgesetzt. Hier gibt die Übersicht über die Spiele:
3. Runde
1. FC Heiningen II – TSV Linsenhofen 1:2
AC Catania Kirchheim II – SGM Höllbach 1:2
Tore: 1:0 Björn Reichert (11.), 1:1 (54.), 1:2 (76.)
Besondere Vorkommnisse: Francesco Latte (AC Catania Kirchheim II) scheitert mit Foulelfmeter (38.).
SV Ebersbach/Fils II – 1. FC Donzdorf 0:8
Tore: 0:1 Maximilian Gäbler (11.), 0:2 Ferhat Fatih Hamamci (24.), 0:3 Melih Karahan (40. Handelfmeter), 0:4 Ferhat Fatih Hamamci (50.), 0:5 Ferhat Fatih Hamamci (62.), 0:6 Maximilian Gäbler (69. Foulelfmeter), 0:7 Maximilian Gäbler (74.), 0:8 Maximilian Gäbler (82.)
TSV Neckartailfingen – VfL Kirchheim/Teck 2:4
TSV Deizisau II – TV Hochdorf 2:0
TSV RSK Esslingen – TSV Weilheim/Teck 5:7 n.E.
Tore: 1:1 Marco Libhafsky (44.), 1:2 Jannick Hoyler (56. Foulelfmeter), 2:3 Felix Rueß (61.), 4:4 Christoph Bauer (90. i.E.), 5:5 Mike Tausch (90. i.E.), 5:6 Gabriele Giacobbe (90. i.E.), 5:7 Morris Maier (90. i.E.)
TSV Denkendorf II – FV Vorwärts Faurndau 2:3
VfB Reichenbach/Fils II – ASV Aichwald 0:3
TSV Jesingen II – TSV Oberboihingen 0:6
TSV Wernau II – SF Dettingen/Teck 3:4
SG Eintracht Sirnau II – TSV Baltmannsweiler 6:7 n.E.
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TB Ruit II - FV Plochingen
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SPV 05 Nürtingen - TSV Denkendorf
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSGV Albershausen - AC Catania Kirchheim
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Grafenberg - SG Eintracht Sirnau
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Köngen II - TV Altenstadt
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SG Aichtal - 1. FC Donzdorf II
Do., 11.09.25 19:30 Uhr 1. FC Frickenhausen - TSV Jesingen
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SC Geislingen II - SV Ebersbach/Fils
Do., 11.09.25 19:30 Uhr VfB Neuffen II - TSV Notzingen
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSuGV Großbettlingen - 1. FC Heiningen
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Wäldenbronn-Esslingen - TSV Harthausen
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TV Bempflingen - Türkspor Nürtingen 73
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSG Zell unter Aichelberg - VfB Reichenbach/Fils
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Oberboihingen II - FV 09 Nürtingen
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach - TSV Wernau
Do., 11.09.25 19:30 Uhr 1. FC Rechberghausen - TSV Wendlingen
Do., 11.09.25 19:30 Uhr KSG Eislingen - TSV Deizisau
Do., 11.09.25 19:30 Uhr VfB Oberesslingen/Zell - TSG Salach
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Schlierbach - TSV Berkheim
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Wolfschlugen - SSV Göppingen
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Raidwangen - FTSV Kuchen II
Das war die 2. Runde:
SV Nabern – 1. FC Rechberghausen 1:4
Schiedsrichter: Josua Moratz
Tore: 0:1 Luca Speer (2.), 1:1 Kevin Herbert (30.), 1:2 Denny Fuchs (44.), 1:3 Christopher Heitzler (51.), 1:4 Luca Speer (66.)
TSV Deizisau – SC Uhingen 2:0
Schiedsrichter: Soner Celkin
Tore: 1:0 Cedrik Grentz (18.), 2:0 Cedrik Grentz (36.)
TV Unterboihingen II – VfB Reichenbach/Fils II 3:5 n.E.
TSV Wernau II – TSV Obere Fils 9:2
Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Max Carlo Pradler (2.), 1:1 Ersin Birinci (5.), 2:1 Markus Weber (7.), 3:1 Alassani Kignao (19.), 3:2 Max Carlo Pradler (22.), 4:2 Philipp Otto (26.), 5:2 Ersin Birinci (27.), 6:2 Okan Aslan (52.), 7:2 Okan Aslan (56.), 8:2 Fabian Burkhardt (73.), 9:2 Philipp Otto (80.)
Gelb-Rot: Jan Vels (48./TSV Obere Fils/)
FTSV Kuchen II – TSV Altdorf 4:2
SGM Höllbach – TSV Ottenbach 5:2
SPV 05 Nürtingen II – TSV Oberboihingen II 0:7
SG Bad Überkin. / SSV Hausen II – Türkspor Nürtingen 73 0:6
Schiedsrichter: Alexander Schüle - Zuschauer: 20
Tore: 0:1 Esad Abanoz (5.), 0:2 Melik Öneri (41.), 0:3 Melik Öneri (42.), 0:4 Mert Bucan (51.), 0:5 Esad Abanoz (60.), 0:6 Alperen Albayrak (71.)
SGM Hochdorf Schlierbach II – TSV Jesingen 0:7
FV Vorwärts Faurndau II – FV 09 Nürtingen 0:10
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Eymen Gündogdu (8.), 0:2 (17. Eigentor), 0:3 Tarik Serour (18.), 0:4 Zana Akdag (24.), 0:5 Tarik Serour (46.), 0:6 Vincenzo Parrinello (62.), 0:7 (66.), 0:8 Eymen Gündogdu (75.), 0:9 Cedric Schmid (81.), 0:10 Vincenzo Parrinello (85.)
FV Spfr Neuhausen II – TV Hochdorf 0:7
Tore: 0:1 Haris Banu (8.), 0:2 Swen Kaufmann (26.), 0:3 Jan Nagel (39.), 0:4 Jan Nagel (45.), 0:5 (47. Eigentor), 0:6 Swen Kaufmann (52.), 0:7 Leon Buser (77.)
TB Ruit II – TB Holzheim 5:2
TSV Eschenbach II – TV Altenstadt 5:7
1. FC Heiningen II – TSV Altdorf II 9:0
Türkischer SV Ebersbach – TSV Denkendorf II 1:6
Schiedsrichter: Jan Frederik Menzel - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Marco Cappadona (18.), 1:1 Louis Köstle (23.), 1:2 Nicolas Schmack (36.), 1:3 Besim Ramani (38.), 1:4 Louis Köstle (45.), 1:5 Besim Ramani (53.), 1:6 Patrick Sauter (86.)
TSG Salach II – TSV Berkheim 1:3
TSV Wäschenbeuren – TSV RSK Esslingen 1:6
TG Böhmenkirch – SC Geislingen II 3:4 n.E.
Tore: 1:0 Yannick Paul Oswald (42.), 2:1 Yannick Paul Oswald (90. i.E.), 3:2 Manuel Heinzmann (90. i.E.)
FV Plochingen II – TSV Denkendorf 1:4
TSV Jesingen II – VfR Süssen 5:0
TSV Baltmannsweiler – GFV Odyssia Esslingen 6:5 n.E.
SV Croatia 2012 Geislingen – VfB Reichenbach/Fils 2:5
Tore: 0:1 Nils Frisenhan (1.), 1:2 Daniel Riela (34.), 1:3 Moritz Gutmann (52.), 2:4 Lukas Seitanis (75.), 2:5 (84. Eigentor)
TSV Wolfschlugen – TB Neckarhausen II 3:0
Tore: 1:0 Daniel Schäfer (21.), 2:0 Jan Blind (28. Eigentor), 3:0 Marco Waldner (44. Eigentor)
TV Unterboihingen – TSG Salach 0:7
TSV Neckartenzlingen – SG Eintracht Sirnau II 0:1
TG Reichenbach unterm Rechberg – ASV Aichwald 3:4
SPV 05 Nürtingen – SG Aichtal II 4:1
TSV Schlierbach – SC Altbach 6:1
Tore: 1:0 Dennis Hieber (15.), 2:0 Jens Kaiser (31.), 3:0 Marcin Sprega (33.), 4:0 Dennis Hieber (69.), 5:0 Muhammed Özel (84.), 6:0 Ben Andreas Schmid (86.), 6:1 (89.)
Besondere Vorkommnisse: Dennis Hieber (TSV Schlierbach) scheitert mit Foulelfmeter (10.). Emre Yildirim (SC Altbach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Fabian Knobloch (12.). Kebba Sama (SC Altbach) scheitert mit Foulelfmeter (61.).
TSV Beuren – TSV Deizisau II 6:7 n.E.
TSV Weilheim/Teck II – TSV Linsenhofen 1:4
TSV Grafenberg – TV Nellingen 4:1
TSV Köngen II – FV 09 Nürtingen II 7:1
Schiedsrichter: Justin Losert (Göppingen) - Zuschauer: 25
Tore: 1:0 Tim Bonczek (24.), 2:0 Julian Bilalovic (27.), 3:0 Louis Hartenstein (36.), 4:0 David Pfeffer (37.), 5:0 Tobias Nadelstumpf (45.), 5:1 Tim Bonczek (64. Eigentor), 6:1 Julian Bilalovic (70.), 7:1 Luca Beck (79. Foulelfmeter)
TSV Ötlingen-Teck – VfB Neuffen II 0:2
TSV Neckartailfingen II – SV Ebersbach/Fils II 1:8
TSV Raidwangen – SV Aich 1:0
TSV Hohenstaufen – TV Bempflingen 0:5
TSV Wendlingen – TSG Esslingen 4:2
TSV Linsenhofen II – SF Dettingen/Teck 1:6
SG Bad Überkin. / SSV Hausen – FV Plochingen 1:3
SF Dettingen/Teck II – TSV Notzingen 3:4
TSV Berkheim II – TSV Harthausen 1:5
TSV Oberlenningen – TSGV Albershausen 2:7
Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Jan-Michael Müller, 0:2 Sebastian Kiebel, 0:3 Jonas Roffeis, 2:4 Jonas Roffeis, 2:5 Marc Barron, 2:6 Marc Barron, 2:7 Marc Barron
Rot: Jan-Michael Müller (88./TSGV Albershausen/Grobes Foul)
1. FC Frickenhausen II – SSV Göppingen 1:3
SG TSV Ohmden – TSV Neckartailfingen 0:6
Tore: 0:1 (17.), 0:2 (24.), 0:3 (55.), 0:4 (60.), 0:5 (69.), 0:6 (88.)
AC Catania Kirchheim – TV Deggingen 2:1
TSG Zell unter Aichelberg – TSV Notzingen II 9:0
Tore: 1:0 Peter Schwegler (30.), 2:0 Malte Meißner (42.), 3:0 Till Berlet (45.+2), 4:0 Florian Schultheiß (49.), 5:0 Peter Schwegler (57.), 6:0 Peter Schwegler (62.), 7:0 Leon Bauer (65.), 8:0 Daniel Komarek (77.), 9:0 Nico Dose (83.)
VfB Oberesslingen/Zell – TSV Oberensingen II 6:5 n.E.
TPSG Frisch Auf Göppingen – TSV Oberboihingen 1:24
SG Eintracht Sirnau – FC Kirchheim/Teck 4:1
TSV Adelberg-Oberberken – SV Ebersbach/Fils 0:3
TSV Wernau – VfB Neuffen 6:5
SG Baltmannsw. / ASV Aichwald II – KSG Eislingen 0:5
TV Bempflingen II – 1. FC Donzdorf II 0:2
Tore: 0:1 Lukas Zilian (17.), 0:2 Luca Raichle (73.)
1. FC Rechberghausen II – SG Aichtal 0:2
Schiedsrichter: Noah Schubert
TSV Wäldenbronn-Esslingen – SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 3:2
TSuGV Großbettlingen – TSV Scharnhausen 14:0
Tore: 1:0 Alexander Hermann (7.), 2:0 Lukáš Banko (8.), 3:0 Sebastian Veit (19.), 4:0 Sebastian Veit (22.), 5:0 Jonas Euchner (48.), 6:0 Lukáš Banko (50.), 7:0 Henri Schmid (61.), 8:0 (71. Eigentor), 9:0 Marcel Kühfuß (73.), 10:0 (74. Eigentor), 11:0 Sebastian Veit (76.), 12:0 Lukáš Banko (78.), 13:0 Domenic Bantel (84.), 14:0 Sebastian Veit (85.)
FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach – SGM Owen Unterlenningen 5:3
Schiedsrichter: Stefan Wais (Esslingen)
Tore: 1:0 Levin Hübler (13.), 2:0 Levin Hübler (22.), 3:0 Levin Hübler (30.), 4:0 Laurin Napholz (42.), 4:1 Julian Deuschle (42.), 5:1 Laurin Napholz (43.), 5:2 Kevin Rieke (72.), 5:3 Simon Kober (82.)
SSV Göppingen II – AC Catania Kirchheim II 1:5
Tore: 0:1 Björn Reichert, 1:2 Björn Reichert, 1:3 Damiano Di Prospero, 1:4 Ilkan Obenik, 1:5 Björn Reichert
SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 – 1. FC Donzdorf 3:4
Tore: 1:0 Alvaro Ruiz (22.), 2:0 Sven Ullrich (37. Foulelfmeter), 3:0 Marc Hartmann (45.+4), 3:1 Josip Škrobić (53.), 3:2 Josip Škrobić (58.), 3:3 Josip Škrobić (66.), 3:4 Tolunay Gedik (85.)
Besondere Vorkommnisse: Patrick Gaugel (1. FC Donzdorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sven Ullrich (55.).
TV Jahn Göppingen – VfL Kirchheim/Teck 0:5
TB Ruit – 1. FC Frickenhausen 1:5
Tor: 1:0 Felix Rapp (18.)
TSV Eschenbach – 1. FC Heiningen 2:4
Zuschauer: 160
Tore: 0:1 Dennis Kleber (6.), 1:1 Hansjörg Aust (10.), 1:2 Alperen Karaceylan (36. Foulelfmeter), 1:3 Alperen Karaceylan (37.), 2:3 Burak Tobac (65. Foulelfmeter), 2:4 Safa Gürbüz (83.)
FV Vorwärts Faurndau – TV Neidlingen 5:4
Schiedsrichter: Serkan Ayakdas
Tore: 1:0 Christoph Mayer (7.), 1:1 Lukas Pflüger (20.), 2:1 Michael Moll (38.), 3:1 Nicolas Rink (58.), 3:2 (78.), 3:3 (82.), 3:4 (87.), 4:4 Michael Moll (90.), 5:4 Michael Moll (90.+4)
FTSV Kuchen – TSV Weilheim/Teck 2:4