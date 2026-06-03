Bezirkspokal Neckar/Fils: Finale der Männer und Frauen steht an

– Foto: Carsten Trebuth

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Das waren die vorherigen Runden bei den Männern

1. Runde

So., 10.08.25 13:00 Uhr SG Raidwangen / Oberensingen II - SG Baltmannsw. / ASV Aichwald II 1:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Schlierbach - GSV Dürnau 7:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr GFV Odyssia Esslingen - Wernauer Sportfreunde 6:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr ASV Spartania Eislingen II zg. - AC Catania Kirchheim II 0:7

So., 10.08.25 15:00 Uhr TB Neckarhausen - TSV Eschenbach II 1:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr Türkischer SV Ebersbach - TSGV Hattenhofen 4:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Bad Überkin. / SSV Hausen II - TSV Gruibingen 6:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Ottenbach II - VfB Reichenbach/Fils II 0:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Denkendorf II - TSG Zell unter Aichelberg II 11:0

So., 10.08.25 15:00 Uhr SC Altbach II - TSV Oberlenningen 0:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Jebenhausen - TSV Ötlingen-Teck 0:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Bad Boll II - TSG Salach II 1:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Harthausen II - TSG Zell unter Aichelberg 1:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Bempflingen II - ASV Spartania Eislingen 6:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr SC Uhingen II - TSV Scharnhausen 1:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Köngen II - TSV Ötlingen-Teck II 12:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr SF Dettingen/Teck II - TSV RSK Esslingen II 6:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Beuren - TV Birenbach 4:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Aich - TSV Wäschenbeuren II 5:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Raidwangen - TV Tischardt 3:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr FV 09 Nürtingen II - VfR Süßen II 4:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Höllbach II - TSV Baltmannsweiler 1:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr FTSV Kuchen II - 1. Göppinger SV III 5:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Eybach - SG Aichtal 0:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr SPV 05 Nürtingen - 1. Göppinger SV II 2:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr TB Holzheim - TSV Kohlberg 4:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr TB Ruit II - TSG Esslingen II 6:5

So., 10.08.25 16:30 Uhr TSV Weilheim/Teck II - SG Ohmden/Holzmaden II 3:0



2. Runde

Fr., 15.08.25 19:30 Uhr SV Nabern - 1. FC Rechberghausen 1:4

Sa., 16.08.25 16:00 Uhr TSV Deizisau - SC Uhingen 2:0

So., 17.08.25 13:00 Uhr TSV Wernau II - TSV Obere Fils 9:2

So., 17.08.25 13:00 Uhr TV Unterboihingen II - VfB Reichenbach/Fils II 3:5

So., 17.08.25 13:00 Uhr 1. FC Heiningen II - SG TSV Altdorf / Großbettlin. II 9:0

So., 17.08.25 13:00 Uhr TSV Eschenbach II - TV Altenstadt 5:7

So., 17.08.25 13:00 Uhr TB Ruit II - TB Holzheim 5:2

So., 17.08.25 13:00 Uhr FV Spfr Neuhausen II - TV Hochdorf 0:7

So., 17.08.25 13:00 Uhr FV Vorwärts Faurndau II - FV 09 Nürtingen 0:10

So., 17.08.25 13:00 Uhr SGM Hochdorf Schlierbach II - TSV Jesingen 0:7

So., 17.08.25 13:00 Uhr SG Bad Überkin. / SSV Hausen II - Türkspor Nürtingen 73 0:6

So., 17.08.25 13:00 Uhr SPV 05 Nürtingen II - TSV Oberboihingen II 0:7

So., 17.08.25 13:00 Uhr SGM Höllbach - TSV Ottenbach 5:2

So., 17.08.25 13:00 Uhr FTSV Kuchen II - TSV Altdorf 4:2

So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Bad Überkin. / SSV Hausen - FV Plochingen 1:3

So., 17.08.25 15:00 Uhr SF Dettingen/Teck II - TSV Notzingen 3:4

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Berkheim II - TSV Harthausen 1:5

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Oberlenningen - TSGV Albershausen 2:7

So., 17.08.25 15:00 Uhr 1. FC Frickenhausen II - SSV Göppingen 1:3

So., 17.08.25 15:00 Uhr SG TSV Ohmden - TSV Neckartailfingen 0:6

So., 17.08.25 15:00 Uhr AC Catania Kirchheim - TV Deggingen 2:1

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSG Zell unter Aichelberg - TSV Notzingen II 9:0

So., 17.08.25 15:00 Uhr VfB Oberesslingen/Zell - TSV Oberensingen II 6:5

So., 17.08.25 15:00 Uhr TPSG Frisch Auf Göppingen - TSV Oberboihingen 1:24

So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Eintracht Sirnau - FC Kirchheim/Teck 4:1

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Adelberg-Oberberken - SV Ebersbach/Fils 0:3

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Wernau - VfB Neuffen 6:5

So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Baltmannsw. / ASV Aichwald II - KSG Eislingen 0:5

So., 17.08.25 15:00 Uhr TV Bempflingen II - 1. FC Donzdorf II 0:2

So., 17.08.25 15:00 Uhr 1. FC Rechberghausen II - SG Aichtal 0:2

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Wäldenbronn-Esslingen - SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 3:2

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSuGV Großbettlingen - TSV Scharnhausen 14:0

So., 17.08.25 15:00 Uhr Türkischer SV Ebersbach - TSV Denkendorf II 1:6

So., 17.08.25 15:00 Uhr FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach - SGM Owen Unterlenningen 7:3

So., 17.08.25 15:00 Uhr SSV Göppingen II - AC Catania Kirchheim II 1:5

So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 - 1. FC Donzdorf 3:4

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Linsenhofen II - SF Dettingen/Teck 1:6

So., 17.08.25 15:00 Uhr TV Jahn Göppingen - VfL Kirchheim/Teck 0:5

So., 17.08.25 15:00 Uhr FV Plochingen II - TSV Denkendorf 1:4

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSG Salach II - TSV Berkheim 1:3

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Wäschenbeuren - TSV RSK Esslingen 1:6

So., 17.08.25 15:00 Uhr TG Böhmenkirch - SC Geislingen II 3:4

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Jesingen II - VfR Süßen 5:0

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Baltmannsweiler - GFV Odyssia Esslingen 6:5

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Croatia 2012 Geislingen - VfB Reichenbach/Fils 2:5

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Wolfschlugen - TB Neckarhausen II 3:0

So., 17.08.25 15:00 Uhr TV Unterboihingen - TSG Salach 0:7

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Neckartenzlingen - SG Eintracht Sirnau II 0:1

So., 17.08.25 15:00 Uhr TG Reichenbach unterm Rechberg - ASV Aichwald 3:4

So., 17.08.25 15:00 Uhr SPV 05 Nürtingen - SG Aichtal II 4:1

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Schlierbach - SC Altbach 6:1

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Beuren - TSV Deizisau II 6:7

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Weilheim/Teck II - TSV Linsenhofen 1:4

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Grafenberg - TV Nellingen 4:1

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Köngen II - FV 09 Nürtingen II 7:1

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Ötlingen-Teck - VfB Neuffen II 0:2

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Neckartailfingen II - SV Ebersbach/Fils II 1:8

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Raidwangen - SV Aich 1:0

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Hohenstaufen - TV Bempflingen 0:5

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Wendlingen - TSG Esslingen 4:2

So., 17.08.25 15:30 Uhr TB Ruit - 1. FC Frickenhausen 1:5

So., 17.08.25 15:30 Uhr TSV Eschenbach - 1. FC Heiningen 2:4

So., 17.08.25 15:30 Uhr FV Vorwärts Faurndau - TV Neidlingen 5:4

Do., 21.08.25 19:30 Uhr FTSV Kuchen - TSV Weilheim/Teck 2:4



3. Runde

Di., 09.09.25 19:30 Uhr 1. FC Heiningen II - TSV Linsenhofen 1:2

Di., 09.09.25 19:30 Uhr AC Catania Kirchheim II - SGM Höllbach 1:2

Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Ebersbach/Fils II - 1. FC Donzdorf 0:8

Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Neckartailfingen - VfL Kirchheim/Teck 2:4

Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Deizisau II - TV Hochdorf 2:0

Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV RSK Esslingen - TSV Weilheim/Teck 5:7

Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Denkendorf II - FV Vorwärts Faurndau 2:3

Di., 09.09.25 19:30 Uhr VfB Reichenbach/Fils II - ASV Aichwald 0:3

Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Jesingen II - TSV Oberboihingen 0:6

Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Wernau II - SF Dettingen/Teck 3:4

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SG Eintracht Sirnau II - TSV Baltmannsweiler 6:7

Do., 11.09.25 19:30 Uhr TB Ruit II - FV Plochingen 1:8

Do., 11.09.25 19:30 Uhr SPV 05 Nürtingen - TSV Denkendorf 1:2

Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSGV Albershausen - AC Catania Kirchheim 0:5

Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Grafenberg - SG Eintracht Sirnau 4:1

Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Köngen II - TV Altenstadt 2:3

Do., 11.09.25 19:30 Uhr SG Aichtal - 1. FC Donzdorf II 2:1

Do., 11.09.25 19:30 Uhr 1. FC Frickenhausen - TSV Jesingen 5:2

Do., 11.09.25 19:30 Uhr SC Geislingen II - SV Ebersbach/Fils 1:7

Do., 11.09.25 19:30 Uhr VfB Neuffen II - TSV Notzingen 3:1

Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSuGV Großbettlingen - 1. FC Heiningen 0:6

Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Wäldenbronn-Esslingen - TSV Harthausen 0:2

Do., 11.09.25 19:30 Uhr TV Bempflingen - Türkspor Nürtingen 73 1:2

Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSG Zell unter Aichelberg - VfB Reichenbach/Fils 1:3

Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Oberboihingen II - FV 09 Nürtingen 1:7

Do., 11.09.25 19:30 Uhr FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach - TSV Wernau 2:5

Do., 11.09.25 19:30 Uhr 1. FC Rechberghausen - TSV Wendlingen 3:0

Do., 11.09.25 19:30 Uhr KSG Eislingen - TSV Deizisau 1:4

Do., 11.09.25 19:30 Uhr VfB Oberesslingen/Zell - TSG Salach 0:2

Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Schlierbach - TSV Berkheim 3:5

Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Wolfschlugen - SSV Göppingen 4:5

Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Raidwangen - FTSV Kuchen II 4:1



4. Runde

Di., 30.09.25 19:30 Uhr TSV Deizisau II - TSV Harthausen 11:10

Mi., 01.10.25 19:30 Uhr 1. FC Rechberghausen - Türkspor Nürtingen 73 3:6

Mi., 01.10.25 19:30 Uhr TSV Baltmannsweiler - ASV Aichwald 1:2

Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSV Linsenhofen - TSV Denkendorf 1:2

Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSV Weilheim/Teck - FV Plochingen 3:1

Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSV Grafenberg - TSG Salach 0:2

Do., 02.10.25 19:30 Uhr VfB Neuffen II - TSV Raidwangen 7:6

Do., 02.10.25 19:30 Uhr TV Altenstadt - 1. FC Heiningen 0:4

Do., 02.10.25 19:30 Uhr 1. FC Frickenhausen - TSV Berkheim 7:9

Do., 02.10.25 19:30 Uhr 1. FC Donzdorf - FV Vorwärts Faurndau 5:0

Do., 02.10.25 19:30 Uhr SG Aichtal - SV Ebersbach/Fils 0:5

Do., 02.10.25 19:30 Uhr SGM Höllbach - SSV Göppingen 3:1

Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSV Wernau - VfB Reichenbach/Fils 5:1

Di., 07.10.25 19:30 Uhr SF Dettingen/Teck - TSV Oberboihingen 1:5

Mi., 08.10.25 19:30 Uhr FV 09 Nürtingen - VfL Kirchheim/Teck 1:3

Do., 09.10.25 19:00 Uhr TSV Deizisau - AC Catania Kirchheim 1:2



Achtelfinale

Mi., 05.11.25 19:30 Uhr TSV Deizisau II - TSV Wernau 1:2

Do., 06.11.25 19:30 Uhr SGM Höllbach - Türkspor Nürtingen 73 6:4

Do., 06.11.25 19:30 Uhr TSV Weilheim/Teck - TSV Oberboihingen 3:0

Do., 06.11.25 19:30 Uhr TSV Denkendorf - 1. FC Donzdorf 1:2

Do., 06.11.25 19:30 Uhr ASV Aichwald - TSV Berkheim 5:6

Do., 06.11.25 19:30 Uhr 1. FC Heiningen - SV Ebersbach/Fils 2:3

Do., 06.11.25 19:30 Uhr TSG Salach - VfL Kirchheim/Teck 1:3

Do., 06.11.25 19:30 Uhr VfB Neuffen II - AC Catania Kirchheim 1:2



Viertelfinale

Do., 16.04.26 19:30 Uhr SGM Höllbach - VfL Kirchheim/Teck 0:3

Do., 16.04.26 19:30 Uhr TSV Berkheim - SV Ebersbach/Fils 1:5

Do., 16.04.26 19:30 Uhr 1. FC Donzdorf - TSV Weilheim/Teck 4:1

Do., 16.04.26 19:30 Uhr AC Catania Kirchheim - TSV Wernau 4:6



Halbfinale

Do., 14.05.26 15:00 Uhr TSV Wernau - VfL Kirchheim/Teck 2:5

Do., 14.05.26 15:00 Uhr 1. FC Donzdorf - SV Ebersbach/Fils 0:2

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Das waren die vorherigen Runden bei den Frauen

1. Runde

So., 08.03.26 10:30 Uhr TSV Eschenbach - TSV Kohlberg 6:0

So., 08.03.26 10:30 Uhr VfL Kirchheim/Teck - TSG Salach 8:1

So., 08.03.26 11:00 Uhr TSV Wäschenbeuren - SGM Wendlingen-Ötlingen II 1:3

So., 08.03.26 11:00 Uhr TSV Deizisau - 1. Göppinger SV 8:9

So., 08.03.26 11:00 Uhr 1. FC Donzdorf II - TSV Oberensingen 2:1

So., 08.03.26 13:30 Uhr FC Esslingen - SGM Aufhausen/Nellingen 0:6



Viertelfinale

Sa., 04.04.26 11:00 Uhr SGM Wendlingen-Ötlingen II - 1. Göppinger SV 2:3

Sa., 04.04.26 11:00 Uhr TSV Eschenbach - 1. FC Donzdorf II 0:3

Sa., 04.04.26 11:00 Uhr VfL Kirchheim/Teck - SGM Aufhausen/Nellingen 0:3

Sa., 04.04.26 11:00 Uhr VfB Neuffen - TSV Baltmannsweiler 0:3



Halbfinale

Do., 14.05.26 11:00 Uhr 1. FC Donzdorf II - SGM Aufhausen/Nellingen 0:6

Do., 14.05.26 13:00 Uhr TSV Baltmannsweiler - 1. Göppinger SV 2:3