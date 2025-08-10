Bezirkspokal Neckar/Fils: Ein Elfmeterkrimi, aber auch 12:1 und 11:0

Die 1. Runde des Bezirkspokals Neckar/Fils ist beendet. Hier gibt die Übersicht über die Spiele:
1. Runde
SG Raidwangen / Oberensingen II – SG Baltmannsw. / ASV Aichwald II 1:3
TSV Schlierbach – GSV Dürnau 7:4
Tore: 1:0 Sascha Foschi (2. Handelfmeter), 1:1 Steffen Keim (18.), 1:2 Steffen Keim (22.), 1:3 Max Hofele (32. Foulelfmeter), 1:4 Moritz Kranz (63.), 2:4 Danilo Tatti (65.), 3:4 Fabio Santini (75.), 4:4 Dennis Hieber (80.), 5:4 Dennis Hieber (82.), 6:4 Dennis Hieber (90.+5), 7:4 Dennis Hieber (90.+8)
TB Ruit II – TSG Esslingen II 6:5 n.E.
TB Holzheim – TSV Kohlberg 4:1
SPV 05 Nürtingen – 1. Göppinger SV II 2:1
TV Eybach – SG Aichtal 0:3
FTSV Kuchen II – 1. Göppinger SV III 5:1
SGM Höllbach II – TSV Baltmannsweiler 1:4
FV 09 Nürtingen II – VfR Süssen II 4:2
TSV Raidwangen – TV Tischardt 3:1
SV Aich – TSV Wäschenbeuren II 5:2
TSV Beuren – TV Birenbach 4:2
SF Dettingen/Teck II – TSV RSK Esslingen II 6:3
TSV Köngen II – TSV Ötlingen-Teck II 12:1
Tore: 1:0 Louis Hartenstein (1.), 2:0 Daniel Zimmermann (9.), 3:0 Nikita Jason Hindennach (11.), 4:0 Emilio Intemperante (17.), 5:0 Nikita Jason Hindennach (20.), 6:1 Emilio Intemperante (27.), 7:1 David Pfeffer (35. Foulelfmeter), 5:1 (37.), 8:1 Emilio Intemperante (50.), 9:1 Louis Hartenstein (52.), 10:1 Emilio Intemperante (57.), 11:1 Daniel Zimmermann (62.), 12:1 Niclas Schweizer (90.)
SC Uhingen II – TSV Scharnhausen 1:2
TV Bempflingen II – ASV Spartania Eislingen 6:3
TSV Harthausen II – TSG Zell unter Aichelberg 1:4
Tore: 1:0 (22.), 1:1 Tim Bohner (27.), 1:2 Till Berlet (32.), 1:3 Tobias Goll (34.), 1:4 Till Berlet (85.)
TSV Bad Boll II – TSG Salach II 1:2
Tore: 1:0 Abdul Malek Kabbeh (57.), 1:1 (76.), 1:2 (77.)
Sportfreunde Jebenhausen – TSV Ötlingen-Teck 0:2
SC Altbach II – TSV Oberlenningen 0:3
TSV Denkendorf II – TSG Zell unter Aichelberg II 11:0
Schiedsrichter: Benjamin Stanzel - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Louis Köstle (16.), 2:0 Michael Papadopulos (46.), 3:0 Philipp Bublitz (49.), 4:0 Philipp Bublitz (51.), 5:0 Michael Papadopulos (57.), 6:0 Philipp Bublitz (71.), 7:0 Patrick Sauter (75.), 8:0 Besim Ramani (79.), 9:0 Philipp Bublitz (80.), 10:0 Patrick Sauter (83.), 11:0 Felix Eder (89.)
TSV Ottenbach II – VfB Reichenbach/Fils II 0:4
SG Bad Überkin. / SSV Hausen II – TSV Gruibingen 6:4
Türkischer SV Ebersbach – TSGV Hattenhofen 4:2
TB Neckarhausen – TSV Eschenbach II 1:4
ASV Spartania Eislingen II – AC Catania Kirchheim II 0:7
GFV Odyssia Esslingen – Wernauer Sportfreunde 6:4
TSV Weilheim/Teck II – SG Ohmden/Holzmaden II 3:0