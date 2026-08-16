 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Bezirkspokal Neckar/Fils: Ein 0:15, 13:0, 0:12 und Elfmeterkrimis

Auf FuPa gibt es den Überblick auf die Begegnungen.

von red · Heute, 18:33 Uhr · 0 Leser
– Foto: Peter Harich

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Die 1. Runde des Bezirkspokals Neckar/Fils wurde am heutigen Sonntag abgeschlossen. Hier gibt es die Spiele im Überblick:

1. Runde

TSV Altdorf – SG Aichtal 8:2
Tore: 1:0 Sarkis Mamikonyan Petrosyan (8.), 1:1 Manuel Bahle (20.), 1:2 Fabian Stauffer (22.), 2:2 Florian Jung (36.), 3:2 Sarkis Mamikonyan Petrosyan (45.+2), 4:2 Sarkis Mamikonyan Petrosyan (50.), 5:2 Florian Jung (51.), 6:2 Matthias Guy (58.), 7:2 Florian Jung (62.), 8:2 Elias Kaiser (68.)

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TSV Notzingen II – SGM Höllbach II 11:2

TSV Lichtenwald – VfB Oberesslingen/Zell II 13:0

TSV Linsenhofen II – TSV Wernau II 2:4

SG Bad Überkin. / SSV Hausen II – SGM Höllbach 0:3

TV Neidlingen II – SGM Lenninger Tal 0:4

TSV Berkheim II – 1. Göppinger SV II abg.

TV Jahn Göppingen II – 1. FC Frickenhausen II 0:12

TV Tischardt – TSV Linsenhofen 2:1

Türkischer FC Köngen – TSV Sparwiesen 1:4

SGM Ohmden/Holzmaden – Türkischer SV Ebersbach 7:8 n.E.

TB Gingen – TSV Beuren 7:6 n.E.
Zuschauer: 180
Tore: 5:4 Jens Liebig, 6:5 Kevin Schoch, 7:6 Tobias Köhler, 1:0 Marco Pietro Greco (4.), 2:0 Marco Pietro Greco (48.), 3:0 Marco Pietro Greco (55.), 4:2 Nico Schurr (81.)
Besondere Vorkommnisse: Marco Pietro Greco (TB Gingen) scheitert mit Foulelfmeter (67.).

VfB Reichenbach/Fils II – SGM Eybach I/Kuchen II 2:4

SGM Hochdorf Schlierbach II – TSV Baltmannsweiler 0:15

TG Böhmenkirch – FV 09 Nürtingen II 2:7
Tore: 0:1 Francklin Saindina (26.), 0:2 Francklin Saindina (45.+1), 0:3 Francklin Saindina (46.), 1:3 Manuel Aubele (57.), 2:3 Daniel Gold (59.), 2:4 (70.), 2:5 Louis Wagner (86.), 2:6 (88.), 2:7 (90.+2)

SG Aichtal II – TG Kirchheim-Teck 8:9 n.E.
Tore: 1:0 (27.), 2:0 Chris Schulze (28.), 2:1 Mustafa Ercan (40.), 3:1 (43.), 3:2 Saaed Alsadi (50.), 4:2 Paul Holler (51.), 4:3 Mustafa Ercan (74.), 4:4 Mustafa Ercan (90.)

TSV Oberboihingen II – 1. FC Rechberghausen II 3:1
Schiedsrichter: Gaetano Intemperante - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Manuel Schubert (3.), 2:0 Manuel Schubert (18.), 2:1 Paul Mayer (64.), 3:1 (85.)

TSV Hohenstaufen – TSV Köngen II 6:4 n.E.

TSV Ötlingen-Teck II – 1. FC Heiningen II 2:3

TSG Zell unter Aichelberg II – TSV Neckartenzlingen 5:2

TSV Wäldenbronn-Esslingen II – SF Dettingen/Teck II 8:7 n.E.

VfB Neuffen II – SV Aich 9:0

TSV Scharnhausen – Sportfreunde Jebenhausen abg.

TSV Neckartailfingen II – TSG Zell unter Aichelberg 6:4 n.E.
Tore: 1:0 Dennis Arnold (15. Foulelfmeter), 1:1 Malte Meissner (53.), 1:2 Leon Braun (59.), 2:2 Kevin Lake (78.), 3:2 Alexander Kurz (121. i.E.), 3:3 Peter Schwegler (121. i.E.), 4:3 Kevin Lake (121. i.E.), 5:3 Daniel Wurmbauer (121. i.E.), 5:4 Tobias Goll (121. i.E.), 6:4 Jannik Baumann (121. i.E.)

GFV Odyssia Esslingen – TSuGV Großbettlingen 1:5
Tore: 0:1 Nils Geldmann (9.), 0:2 Carlos Perarnau (13.), 0:3 (16. Eigentor), 1:3 (31.), 1:4 Carlos Perarnau (38.), 1:5 Domenic Bantel (62.)

TSV Deizisau II – TB Holzheim 3:2

TSGV Hattenhofen – TSV Wolfschlugen 3:7
Tore: 1:0 (10. Foulelfmeter), 2:0 (18.), 2:1 Daniel Schäfer (19.), 2:2 Louis Koschinski (32.), 2:3 Fabian Schäfer (34.), 2:4 Daniel Schäfer (50.), 3:4 (56.), 3:5 Louis Koschinski (62.), 3:6 Louis Koschinski (67.), 3:7 Louis Koschinski (79.)

SG Gruibingen / GSV Dürnau II – TSV Harthausen III 1:6

SSV Göppingen – TSGV Albershausen 4:3
Tore: 0:1 (10.), 0:2 (19.), 1:2 Özcan Toklucu (28. Handelfmeter), 2:2 Roni Gürer (57.), 2:3 (78.), 3:3 (83. Eigentor), 4:3 Mohamed Altun (85.)

FV Vorwärts Faurndau II – VfR Süßen 8:7 n.E.
Tore: 1:0 Giuseppe La Mattina (54.), 1:1 Semi Ammar (70.), 1:2 Giuseppe De Gioia (71.), 2:2 Giuseppe La Mattina (81.)

TSV Ottenbach II – ASV Aichwald II 4:2
Tore: 1:0 Noah Dangelmayr (6.), 2:0 Eduard Harder (12.), 3:0 Silas Vater (21.), 4:0 Eduard Harder (29.), 4:1 (58.), 4:2 (62.)