Bezirkspokal Neckar/Fils: Ein 0:15, 13:0, 0:12 und Elfmeterkrimis

Die 1. Runde des Bezirkspokals Neckar/Fils wurde am heutigen Sonntag abgeschlossen. Hier gibt es die Spiele im Überblick:
TSV Altdorf – SG Aichtal 8:2
Tore: 1:0 Sarkis Mamikonyan Petrosyan (8.), 1:1 Manuel Bahle (20.), 1:2 Fabian Stauffer (22.), 2:2 Florian Jung (36.), 3:2 Sarkis Mamikonyan Petrosyan (45.+2), 4:2 Sarkis Mamikonyan Petrosyan (50.), 5:2 Florian Jung (51.), 6:2 Matthias Guy (58.), 7:2 Florian Jung (62.), 8:2 Elias Kaiser (68.)
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TSV Notzingen II – SGM Höllbach II 11:2
TSV Lichtenwald – VfB Oberesslingen/Zell II 13:0
TSV Ötlingen-Teck II – 1. FC Heiningen II 2:3
TSG Zell unter Aichelberg II – TSV Neckartenzlingen 5:2
TSV Wäldenbronn-Esslingen II – SF Dettingen/Teck II 8:7 n.E.
VfB Neuffen II – SV Aich 9:0
TSV Scharnhausen – Sportfreunde Jebenhausen abg.
TSV Neckartailfingen II – TSG Zell unter Aichelberg 6:4 n.E.
Tore: 1:0 Dennis Arnold (15. Foulelfmeter), 1:1 Malte Meissner (53.), 1:2 Leon Braun (59.), 2:2 Kevin Lake (78.), 3:2 Alexander Kurz (121. i.E.), 3:3 Peter Schwegler (121. i.E.), 4:3 Kevin Lake (121. i.E.), 5:3 Daniel Wurmbauer (121. i.E.), 5:4 Tobias Goll (121. i.E.), 6:4 Jannik Baumann (121. i.E.)
GFV Odyssia Esslingen – TSuGV Großbettlingen 1:5
Tore: 0:1 Nils Geldmann (9.), 0:2 Carlos Perarnau (13.), 0:3 (16. Eigentor), 1:3 (31.), 1:4 Carlos Perarnau (38.), 1:5 Domenic Bantel (62.)
TSV Deizisau II – TB Holzheim 3:2
TSGV Hattenhofen – TSV Wolfschlugen 3:7
Tore: 1:0 (10. Foulelfmeter), 2:0 (18.), 2:1 Daniel Schäfer (19.), 2:2 Louis Koschinski (32.), 2:3 Fabian Schäfer (34.), 2:4 Daniel Schäfer (50.), 3:4 (56.), 3:5 Louis Koschinski (62.), 3:6 Louis Koschinski (67.), 3:7 Louis Koschinski (79.)
SG Gruibingen / GSV Dürnau II – TSV Harthausen III 1:6
SSV Göppingen – TSGV Albershausen 4:3
Tore: 0:1 (10.), 0:2 (19.), 1:2 Özcan Toklucu (28. Handelfmeter), 2:2 Roni Gürer (57.), 2:3 (78.), 3:3 (83. Eigentor), 4:3 Mohamed Altun (85.)
FV Vorwärts Faurndau II – VfR Süßen 8:7 n.E.
Tore: 1:0 Giuseppe La Mattina (54.), 1:1 Semi Ammar (70.), 1:2 Giuseppe De Gioia (71.), 2:2 Giuseppe La Mattina (81.)
TSV Ottenbach II – ASV Aichwald II 4:2
Tore: 1:0 Noah Dangelmayr (6.), 2:0 Eduard Harder (12.), 3:0 Silas Vater (21.), 4:0 Eduard Harder (29.), 4:1 (58.), 4:2 (62.)