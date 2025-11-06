Bezirkspokal Neckar/Fils: Drei Elfmeterkrimis und Überraschungen

Das Achtelfinale des Bezirkspokals Neckar/Fils wurde am heutigen Donnerstag abgeschlossen. Hier gibt die Übersicht über die Spiele:
TSV Deizisau II – TSV Wernau 1:2
Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Nils Gelewski (3.), 0:2 Leonard Kenner (39.), 1:2 Mervin Mambu (90.+1)
---
SGM Höllbach – Türkspor Nürtingen 73 6:4 n.E.
Tore: keine Tore
TSV Weilheim/Teck – TSV Oberboihingen 3:0
TSV Denkendorf – 1. FC Donzdorf 1:2
Tore: 0:1 Tolunay Gedik (65.), 1:1 Friedrich Dunz (90.), 1:2 Melih Karahan (90.+4 Foulelfmeter)
ASV Aichwald – TSV Berkheim 5:6 n.E.
Tore: 0:1 Alexandros Dallas (81.), 1:1 (89.), 2:1 Marvin Haupt (91. i.E.), 2:2 Tim Schleehauf (91. i.E.), 3:2 (91. i.E.), 3:3 Robin Söhnel (91. i.E.), 4:3 Nico Späth (91. i.E.), 4:4 Grigorios Almpantis (91. i.E.), 4:5 Sebastian Franken (91. i.E.), 5:5 Fabio Rendina (91. i.E.), 5:6 Domenic Spohn (91. i.E.)
1. FC Heiningen – SV Ebersbach/Fils 2:3 n.E.
Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Justin Hrabar (121. i.E.), 1:1 Jozef Kqiraj (121. i.E.), 1:2 Moritz Roos (121. i.E.), 1:3 Simon Buchele (121. i.E.), 2:3 Bent Hofele (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Dennis Kleber (1. FC Heiningen) scheitert mit Elfmeter an Torwart Paul Fischer (121.). Tom Weihler (1. FC Heiningen) scheitert mit Elfmeter an Torwart (121.). Berk Baybüyük (1. FC Heiningen) scheitert mit Elfmeter an Torwart Paul Fischer (121.). Felix Roos (SV Ebersbach/Fils) scheitert mit Elfmeter an Torwart Paul Heer (121.).
TSG Salach – VfL Kirchheim/Teck 1:3
Tore: 1:0 Rudi Prontkelevic (14.), 1:1 (60.), 1:2 (64.), 1:3 (90.+4)
VfB Neuffen II – AC Catania Kirchheim 1:2
+++
TSV Deizisau II – TSV Harthausen 11:10 n.E.
---
1. FC Rechberghausen – Türkspor Nürtingen 73 3:6
TSV Baltmannsweiler – ASV Aichwald 1:2
---
TSV Linsenhofen – TSV Denkendorf 1:2
TSV Weilheim/Teck – FV Plochingen 3:1
Tore: 1:0 Christoph Bauer (18.), 2:0 Jannick Hoyler (30.), 3:0 Felix Rueß (42.), 3:1 Kyriakos Konstantinidis (71.)
TSV Grafenberg – TSG Salach 0:2
VfB Neuffen II – TSV Raidwangen 7:6 n.E.
TV Altenstadt – 1. FC Heiningen 0:4
Tore: 0:1 Berk Baybüyük (63.), 0:2 Kevin Vincek (73.), 0:3 Kevin Vincek (76.), 0:4 Carmelo Trumino (82.)
1. FC Frickenhausen – TSV Berkheim 7:9 n.E.
1. FC Donzdorf – FV Vorwärts Faurndau 5:0
Tore: 1:0 Tolunay Gedik (22.), 2:0 Jonathan Sedlmayer (52.), 3:0 Tolunay Gedik (70.), 4:0 Patrick Gaugel (73. Handelfmeter), 5:0 Luca Bundschu (86.)
Gelb-Rot: Mario Feldmeier (59./FV Vorwärts Faurndau/)
SG Aichtal – SV Ebersbach/Fils 0:5
SGM Höllbach – SSV Göppingen 3:1
TSV Wernau – VfB Reichenbach/Fils 5:1
Schiedsrichter: Patrick Goodreau
Tore: 1:0 Dennis Blattner (35.), 2:0 Dennis Blattner (48.), 3:0 Dennis Blattner (57.), 3:1 Charalampos Kiouptsidis (62.), 4:1 Maurice Bastasic (69.), 5:1 Alexander Huszta (76.)
---
SF Dettingen/Teck – TSV Oberboihingen 1:5
---
FV 09 Nürtingen – VfL Kirchheim/Teck 1:3
Schiedsrichter: Maxi Jung (Ostfildern)
---
TSV Deizisau – AC Catania Kirchheim 1:2