Bezirkspokal Neckar/Fils: Die Paarungen der 1. Runde stehen fest

1. Runde

So., 10.08.25 13:00 Uhr SG Raidwangen / Oberensingen II - SGM Baltmannsweiler II/Aichwald II

So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Bempflingen II - ASV Spartania Eislingen

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Schlierbach - GSV Dürnau

So., 10.08.25 15:00 Uhr GFV Odyssia Esslingen - Wernauer Sportfreunde

So., 10.08.25 15:00 Uhr ASV Spartania Eislingen II - AC Catania Kirchheim II

So., 10.08.25 15:00 Uhr TB Neckarhausen - TSV Eschenbach II

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Weilheim/Teck II - SG Ohmden/Holzmaden II

So., 10.08.25 15:00 Uhr Türkischer SV Ebersbach - TSGV Hattenhofen

So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Bad Überkingen/Hausen II - TSV Gruibingen

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Ottenbach II - VfB Reichenbach/Fils II

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Denkendorf II - TSG Zell unter Aichelberg II

So., 10.08.25 15:00 Uhr SC Altbach II - TSV Oberlenningen

So., 10.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Jebenhausen - TSV Ötlingen-Teck

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Bad Boll II - TSG Salach II

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Harthausen II - TSG Zell unter Aichelberg

So., 10.08.25 15:00 Uhr SC Uhingen II - TSV Scharnhausen

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Köngen II - TSV Ötlingen-Teck II

So., 10.08.25 15:00 Uhr SF Dettingen/Teck II - TSV RSK Esslingen II

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Beuren - TV Birenbach

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Aich - TSV Wäschenbeuren II

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Raidwangen - TV Tischardt

So., 10.08.25 15:00 Uhr FV 09 Nürtingen II - VfR Süssen II

So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Höllbach II - TSV Baltmannsweiler

So., 10.08.25 15:00 Uhr FTSV Kuchen II - 1. Göppinger SV III

So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Eybach - SG Aichtal

So., 10.08.25 15:00 Uhr SPV 05 Nürtingen - 1. Göppinger SV II

So., 10.08.25 15:00 Uhr TB Holzheim - TSV Kohlberg

So., 10.08.25 15:00 Uhr TB Ruit II - TSG Esslingen II



2. Runde (die bereits feststehenden Spiele)

So., 17.08.25 13:00 Uhr TSV Wernau II - TSV Obere Fils

So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Bad Überkin. / SSV Hausen - FV Plochingen

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Nabern - 1. FC Rechberghausen

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Berkheim II - TSV Harthausen

So., 17.08.25 15:00 Uhr 1. FC Heiningen II - TSV Altdorf II

So., 17.08.25 15:00 Uhr 1. FC Frickenhausen II - SSV Göppingen

So., 17.08.25 15:00 Uhr SGM Ohmden/Holzmaden - TSV Neckartailfingen

So., 17.08.25 15:00 Uhr AC Catania Kirchheim - TV Deggingen

So., 17.08.25 15:00 Uhr TB Ruit - 1. FC Frickenhausen

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Oberensingen II - VfB Oberesslingen/Zell

So., 17.08.25 15:00 Uhr TPSG Frisch Auf Göppingen - TSV Oberboihingen

So., 17.08.25 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen II - TV Hochdorf

So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Eintracht Sirnau - FC Kirchheim/Teck

So., 17.08.25 15:00 Uhr FV Vorwärts Faurndau II - FV 09 Nürtingen

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Adelberg-Oberberken - SV Ebersbach/Fils

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Wernau - VfB Neuffen

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Eschenbach - 1. FC Heiningen

So., 17.08.25 15:00 Uhr SGM Hochdorf Schlierbach II - TSV Jesingen

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Wäldenbronn-Esslingen - SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang

So., 17.08.25 15:00 Uhr FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach - SGM Owen Unterlenningen