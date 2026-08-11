Bezirkspokal Neckar/Fils: Die 1. Runde beginnt am Donnerstag

– Foto: Peter Harich

Do., 13.08.26 19:30 Uhr TSV Altdorf - SG Aichtal So., 16.08.26 13:00 Uhr SGM Lenninger Tal II - ASV Spartania Eislingen II So., 16.08.26 13:00 Uhr TSV Lichtenwald - VfB Oberesslingen/Zell II So., 16.08.26 13:00 Uhr TSV Notzingen II - SGM Höllbach II So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Deizisau II - TB Holzheim So., 16.08.26 15:00 Uhr TSG Zell unter Aichelberg II - TSV Neckartenzlingen So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Wäldenbronn-Esslingen II - SF Dettingen/Teck II So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Aich - VfB Neuffen II So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Scharnhausen - Sportfreunde Jebenhausen So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Neckartailfingen II - TSG Zell unter Aichelberg So., 16.08.26 15:00 Uhr GFV Odyssia Esslingen - TSuGV Großbettlingen So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Ötlingen-Teck II - 1. FC Heiningen II So., 16.08.26 15:00 Uhr TSGV Hattenhofen - TSV Wolfschlugen So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Gruibingen / GSV Dürnau II - TSV Harthausen III So., 16.08.26 15:00 Uhr SSV Göppingen - TSGV Albershausen So., 16.08.26 15:00 Uhr FV Vorwärts Faurndau II - VfR Süßen So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Ottenbach II - ASV Aichwald II So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Hohenstaufen - TSV Köngen II So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Linsenhofen II - TSV Wernau II So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Bad Überkin. / SSV Hausen II - SGM Höllbach So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Neidlingen II - SGM Lenninger Tal So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Berkheim II - 1. Göppinger SV II So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Jahn Göppingen II - 1. FC Frickenhausen II So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Tischardt - TSV Linsenhofen So., 16.08.26 15:00 Uhr Türkischer FC Köngen - TSV Sparwiesen So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM Ohmden/Holzmaden - Türkischer SV Ebersbach So., 16.08.26 15:00 Uhr TB Gingen - TSV Beuren So., 16.08.26 15:00 Uhr VfB Reichenbach/Fils II - SGM Eybach I/Kuchen II So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM Hochdorf Schlierbach II - TSV Baltmannsweiler So., 16.08.26 15:00 Uhr TG Böhmenkirch - FV 09 Nürtingen II So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Aichtal II - TG Kirchheim-Teck So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Oberboihingen II - 1. FC Rechberghausen II

2. Runde



Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang - 1. FC Donzdorf

So., 23.08.26 13:00 Uhr TSV RSK Esslingen II - SC Uhingen

So., 23.08.26 13:00 Uhr TSV Wäschenbeuren II - TSV Ottenbach

So., 23.08.26 13:00 Uhr SC Altbach II -

So., 23.08.26 13:00 Uhr TSV Wendlingen II - TB Ruit II

So., 23.08.26 15:00 Uhr TB Neckarhausen -

So., 23.08.26 15:00 Uhr GSV Dürnau -

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Schlierbach - VfB Reichenbach/Fils II

So., 23.08.26 15:00 Uhr - ASV Aichwald

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Kohlberg - SG Jebenhausen/Bezgenriet 09

So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Altbach - FC Iliria Göppingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr SG Eintracht Sirnau II -

So., 23.08.26 15:00 Uhr - TSV Wernau

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Oberensingen II - VfB Neuffen

So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Donzdorf II -

So., 23.08.26 15:00 Uhr VfR Süßen II - SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang II

So., 23.08.26 15:00 Uhr FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach - KSG Eislingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr SGM Bad Überkingen/Hausen - Türkspor Nürtingen 73

So., 23.08.26 15:00 Uhr TG Reichenbach unterm Rechberg - TSG Salach

So., 23.08.26 15:00 Uhr SG Raidwangen / Oberensingen II - TV Hochdorf

So., 23.08.26 15:00 Uhr - SG Eintracht Sirnau

So., 23.08.26 15:00 Uhr AC Catania Kirchheim II - TSG Esslingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr - SV Nabern

So., 23.08.26 15:00 Uhr - TSV Wäldenbronn-Esslingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr - TSV Weilheim/Teck II

So., 23.08.26 15:00 Uhr TV Unterboihingen II - TV Deggingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr SG TSV Altdorf / Großbettlin. II - FV Spfr Neuhausen II

So., 23.08.26 15:00 Uhr TV Nellingen - TSV Berkheim

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Harthausen II -

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Croatia 2012 Geislingen - TSV Jesingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Ötlingen-Teck -

So., 23.08.26 15:00 Uhr Nürtinger Kickers - FTSV Kuchen

So., 23.08.26 15:00 Uhr - TPSG Frisch Auf Göppingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr - TSV Harthausen

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Notzingen - TSV Eschenbach

So., 23.08.26 15:00 Uhr - SC Geislingen II

So., 23.08.26 15:00 Uhr - FV Vorwärts Faurndau

So., 23.08.26 15:00 Uhr SPV 05 Nürtingen II - TSV Denkendorf

So., 23.08.26 15:00 Uhr TV Neidlingen - TV Unterboihingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr - SPV 05 Nürtingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Denkendorf II - VfB Oberesslingen/Zell

So., 23.08.26 15:00 Uhr TV Jahn Göppingen - TSV Bad Boll II

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV RSK Esslingen - TSV Oberboihingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Neckartailfingen - FC Kirchheim/Teck

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Obere Fils - TSV Raidwangen

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Nabern II - TV Altenstadt

So., 23.08.26 15:00 Uhr - TV Bempflingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr - FV Plochingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Wendlingen - TSV Grafenberg

So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Uhingen II - SV Ebersbach/Fils II

So., 23.08.26 15:00 Uhr - TSG Salach II

So., 23.08.26 15:00 Uhr - AC Catania Kirchheim

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Wäschenbeuren - FV 09 Nürtingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr - TSV Deizisau

So., 23.08.26 15:00 Uhr FV Plochingen II -

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Eschenbach II -

So., 23.08.26 15:00 Uhr TB Ruit -

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Jesingen II - VfL Kirchheim/Teck

Di., 25.08.26 19:30 Uhr 1. FC Rechberghausen - TSV Weilheim/Teck