Bezirkspokal Neckar/Fils: Die 1. Runde beginnt am Donnerstag

Die 1. Runde des Bezirkspokals Neckar/Fils beginnt am Donnerstag. Hier gibt es alle Spiele der 1. Runde sowie die bereits feststehenden Paarungen der 2. Runde im Überblick:
Do., 13.08.26 19:30 Uhr TSV Altdorf - SG Aichtal
So., 16.08.26 13:00 Uhr SGM Lenninger Tal II - ASV Spartania Eislingen II
So., 16.08.26 13:00 Uhr TSV Lichtenwald - VfB Oberesslingen/Zell II
So., 16.08.26 13:00 Uhr TSV Notzingen II - SGM Höllbach II
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Deizisau II - TB Holzheim
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSG Zell unter Aichelberg II - TSV Neckartenzlingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Wäldenbronn-Esslingen II - SF Dettingen/Teck II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Aich - VfB Neuffen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Scharnhausen - Sportfreunde Jebenhausen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Neckartailfingen II - TSG Zell unter Aichelberg
So., 16.08.26 15:00 Uhr GFV Odyssia Esslingen - TSuGV Großbettlingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Ötlingen-Teck II - 1. FC Heiningen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSGV Hattenhofen - TSV Wolfschlugen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Gruibingen / GSV Dürnau II - TSV Harthausen III
So., 16.08.26 15:00 Uhr SSV Göppingen - TSGV Albershausen
So., 16.08.26 15:00 Uhr FV Vorwärts Faurndau II - VfR Süßen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Ottenbach II - ASV Aichwald II
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Hohenstaufen - TSV Köngen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Linsenhofen II - TSV Wernau II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Bad Überkin. / SSV Hausen II - SGM Höllbach
So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Neidlingen II - SGM Lenninger Tal
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Berkheim II - 1. Göppinger SV II
So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Jahn Göppingen II - 1. FC Frickenhausen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Tischardt - TSV Linsenhofen
So., 16.08.26 15:00 Uhr Türkischer FC Köngen - TSV Sparwiesen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM Ohmden/Holzmaden - Türkischer SV Ebersbach
So., 16.08.26 15:00 Uhr TB Gingen - TSV Beuren
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfB Reichenbach/Fils II - SGM Eybach I/Kuchen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM Hochdorf Schlierbach II - TSV Baltmannsweiler
So., 16.08.26 15:00 Uhr TG Böhmenkirch - FV 09 Nürtingen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Aichtal II - TG Kirchheim-Teck
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Oberboihingen II - 1. FC Rechberghausen II
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang - 1. FC Donzdorf
So., 23.08.26 13:00 Uhr TSV RSK Esslingen II - SC Uhingen
So., 23.08.26 13:00 Uhr TSV Wäschenbeuren II - TSV Ottenbach
So., 23.08.26 13:00 Uhr SC Altbach II -
So., 23.08.26 13:00 Uhr TSV Wendlingen II - TB Ruit II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TB Neckarhausen -
So., 23.08.26 15:00 Uhr GSV Dürnau -
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Schlierbach - VfB Reichenbach/Fils II
So., 23.08.26 15:00 Uhr - ASV Aichwald
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Kohlberg - SG Jebenhausen/Bezgenriet 09
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Altbach - FC Iliria Göppingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SG Eintracht Sirnau II -
So., 23.08.26 15:00 Uhr - TSV Wernau
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Oberensingen II - VfB Neuffen
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Donzdorf II -
So., 23.08.26 15:00 Uhr VfR Süßen II - SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang II
So., 23.08.26 15:00 Uhr FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach - KSG Eislingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SGM Bad Überkingen/Hausen - Türkspor Nürtingen 73
So., 23.08.26 15:00 Uhr TG Reichenbach unterm Rechberg - TSG Salach
So., 23.08.26 15:00 Uhr SG Raidwangen / Oberensingen II - TV Hochdorf
So., 23.08.26 15:00 Uhr - SG Eintracht Sirnau
So., 23.08.26 15:00 Uhr AC Catania Kirchheim II - TSG Esslingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr - SV Nabern
So., 23.08.26 15:00 Uhr - TSV Wäldenbronn-Esslingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr - TSV Weilheim/Teck II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TV Unterboihingen II - TV Deggingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SG TSV Altdorf / Großbettlin. II - FV Spfr Neuhausen II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TV Nellingen - TSV Berkheim
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Harthausen II -
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Croatia 2012 Geislingen - TSV Jesingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Ötlingen-Teck -
So., 23.08.26 15:00 Uhr Nürtinger Kickers - FTSV Kuchen
So., 23.08.26 15:00 Uhr - TPSG Frisch Auf Göppingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr - TSV Harthausen
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Notzingen - TSV Eschenbach
So., 23.08.26 15:00 Uhr - SC Geislingen II
So., 23.08.26 15:00 Uhr - FV Vorwärts Faurndau
So., 23.08.26 15:00 Uhr SPV 05 Nürtingen II - TSV Denkendorf
So., 23.08.26 15:00 Uhr TV Neidlingen - TV Unterboihingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr - SPV 05 Nürtingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Denkendorf II - VfB Oberesslingen/Zell
So., 23.08.26 15:00 Uhr TV Jahn Göppingen - TSV Bad Boll II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV RSK Esslingen - TSV Oberboihingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Neckartailfingen - FC Kirchheim/Teck
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Obere Fils - TSV Raidwangen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Nabern II - TV Altenstadt
So., 23.08.26 15:00 Uhr - TV Bempflingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr - FV Plochingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Wendlingen - TSV Grafenberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Uhingen II - SV Ebersbach/Fils II
So., 23.08.26 15:00 Uhr - TSG Salach II
So., 23.08.26 15:00 Uhr - AC Catania Kirchheim
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Wäschenbeuren - FV 09 Nürtingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr - TSV Deizisau
So., 23.08.26 15:00 Uhr FV Plochingen II -
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Eschenbach II -
So., 23.08.26 15:00 Uhr TB Ruit -
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Jesingen II - VfL Kirchheim/Teck
Di., 25.08.26 19:30 Uhr 1. FC Rechberghausen - TSV Weilheim/Teck