Bezirkspokal Neckar/Fils: Die 1. Runde beginnt

Die 1. Runde des Bezirkspokals Neckar/Fils startet. Hier gibt die Übersicht über die Spiele:
1. Runde
So., 10.08.25 13:00 Uhr SG Raidwangen / Oberensingen II - SG Baltmannsw. / ASV Aichwald II
So., 10.08.25 15:00 Uhr TB Ruit II - TSG Esslingen II
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Schlierbach - GSV Dürnau
So., 10.08.25 15:00 Uhr GFV Odyssia Esslingen - Wernauer Sportfreunde
So., 10.08.25 15:00 Uhr ASV Spartania Eislingen II - AC Catania Kirchheim II
So., 10.08.25 15:00 Uhr TB Neckarhausen - TSV Eschenbach II
So., 10.08.25 15:00 Uhr Türkischer SV Ebersbach - TSGV Hattenhofen
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Bad Überkin. / SSV Hausen II - TSV Gruibingen
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Ottenbach II - VfB Reichenbach/Fils II
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Denkendorf II - TSG Zell unter Aichelberg II
So., 10.08.25 15:00 Uhr SC Altbach II - TSV Oberlenningen
So., 10.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Jebenhausen - TSV Ötlingen-Teck
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Bad Boll II - TSG Salach II
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Harthausen II - TSG Zell unter Aichelberg
So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Bempflingen II - ASV Spartania Eislingen
So., 10.08.25 15:00 Uhr SC Uhingen II - TSV Scharnhausen
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Köngen II - TSV Ötlingen-Teck II
So., 10.08.25 15:00 Uhr SF Dettingen/Teck II - TSV RSK Esslingen II
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Beuren - TV Birenbach
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Aich - TSV Wäschenbeuren II
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Raidwangen - TV Tischardt
So., 10.08.25 15:00 Uhr FV 09 Nürtingen II - VfR Süssen II
So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Höllbach II - TSV Baltmannsweiler
So., 10.08.25 15:00 Uhr FTSV Kuchen II - 1. Göppinger SV III
So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Eybach - SG Aichtal
So., 10.08.25 15:00 Uhr SPV 05 Nürtingen - 1. Göppinger SV II
So., 10.08.25 15:00 Uhr TB Holzheim - TSV Kohlberg
So., 10.08.25 16:30 Uhr TSV Weilheim/Teck II - SG Ohmden/Holzmaden II