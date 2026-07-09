Bezirkspokal Neckar/Fils: Das sind die Spiele der 1. Runde

Die Spiele der 1. Runde des Bezirkspokals Neckar/Fils für die Saison 2026/2027 stehen fest und sind online.
1. Runde
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Ötlingen-Teck II - 1. FC Heiningen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Linsenhofen II - TSV Wernau II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Bad Überkin. / SSV Hausen II - SGM Höllbach
So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Neidlingen II - SGM Lenninger Tal
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Berkheim II - 1. Göppinger SV II
So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Jahn Göppingen II - 1. FC Frickenhausen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Tischardt - TSV Linsenhofen
So., 16.08.26 15:00 Uhr Türkischer FC Köngen - TSV Sparwiesen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM Ohmden/Holzmaden - Türkischer SV Ebersbach
So., 16.08.26 15:00 Uhr TB Gingen - TSV Beuren
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfB Reichenbach/Fils II - SGM Eybach I/Kuchen II II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM Hochdorf Schlierbach II - TSV Baltmannsweiler
So., 16.08.26 15:00 Uhr TG Böhmenkirch - FV 09 Nürtingen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Aichtal II - TG Kirchheim-Teck
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Oberboihingen II - 1. FC Rechberghausen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Hohenstaufen - TSV Köngen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Ottenbach II - ASV Aichwald II
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Altdorf - SG Aichtal
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSG Zell unter Aichelberg II - TSV Neckartenzlingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Wäldenbronn-Esslingen II - SF Dettingen/Teck II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Aich - VfB Neuffen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Notzingen II - SGM Höllbach II
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Scharnhausen - Sportfreunde Jebenhausen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Neckartailfingen II - TSG Zell unter Aichelberg
So., 16.08.26 15:00 Uhr GFV Odyssia Esslingen - TSuGV Großbettlingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Deizisau II - TB Holzheim
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSGV Hattenhofen - TSV Wolfschlugen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Gruibingen / GSV Dürnau II - TSV Harthausen III
So., 16.08.26 15:00 Uhr SSV Göppingen - TSGV Albershausen
So., 16.08.26 15:00 Uhr FV Vorwärts Faurndau II - VfR Süßen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Lichtenwald - VfB Oberesslingen/Zell II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM Lenninger Tal II - ASV Spartania Eislingen II