Bezirkspokal Neckar/Fils: Das sind die Spiele der 1. Runde

– Foto: Peter Harich

1. Runde

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Ötlingen-Teck II - 1. FC Heiningen II

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Linsenhofen II - TSV Wernau II

So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Bad Überkin. / SSV Hausen II - SGM Höllbach

So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Neidlingen II - SGM Lenninger Tal

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Berkheim II - 1. Göppinger SV II

So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Jahn Göppingen II - 1. FC Frickenhausen II

So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Tischardt - TSV Linsenhofen

So., 16.08.26 15:00 Uhr Türkischer FC Köngen - TSV Sparwiesen

So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM Ohmden/Holzmaden - Türkischer SV Ebersbach

So., 16.08.26 15:00 Uhr TB Gingen - TSV Beuren

So., 16.08.26 15:00 Uhr VfB Reichenbach/Fils II - SGM Eybach I/Kuchen II II

So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM Hochdorf Schlierbach II - TSV Baltmannsweiler

So., 16.08.26 15:00 Uhr TG Böhmenkirch - FV 09 Nürtingen II

So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Aichtal II - TG Kirchheim-Teck

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Oberboihingen II - 1. FC Rechberghausen II

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Hohenstaufen - TSV Köngen II

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Ottenbach II - ASV Aichwald II

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Altdorf - SG Aichtal

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSG Zell unter Aichelberg II - TSV Neckartenzlingen

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Wäldenbronn-Esslingen II - SF Dettingen/Teck II

So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Aich - VfB Neuffen II

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Notzingen II - SGM Höllbach II

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Scharnhausen - Sportfreunde Jebenhausen

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Neckartailfingen II - TSG Zell unter Aichelberg

So., 16.08.26 15:00 Uhr GFV Odyssia Esslingen - TSuGV Großbettlingen

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Deizisau II - TB Holzheim

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSGV Hattenhofen - TSV Wolfschlugen

So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Gruibingen / GSV Dürnau II - TSV Harthausen III

So., 16.08.26 15:00 Uhr SSV Göppingen - TSGV Albershausen

So., 16.08.26 15:00 Uhr FV Vorwärts Faurndau II - VfR Süßen

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Lichtenwald - VfB Oberesslingen/Zell II

So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM Lenninger Tal II - ASV Spartania Eislingen II