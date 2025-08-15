Bezirkspokal Neckar/Fils: 1. FC Rechberghausen kommt weiter

Die 2. Runde des Bezirkspokals Neckar/Fils hat heute begonnen. Hier gibt die Übersicht über die Spiele:
2. Runde
SV Nabern – 1. FC Rechberghausen 1:4
Schiedsrichter: Josua Moratz
Tore: 0:1 Luca Speer (2.), 1:1 Kevin Herbert (30.), 1:2 Denny Fuchs (44.), 1:3 Christopher Heitzler (51.), 1:4 Luca Speer (66.)
---
Sa., 16.08.25 16:00 Uhr TSV Deizisau - SC Uhingen
So., 17.08.25 13:00 Uhr TV Unterboihingen II - VfB Reichenbach/Fils II
So., 17.08.25 13:00 Uhr FTSV Kuchen II - TSV Altdorf
So., 17.08.25 13:00 Uhr SGM Höllbach - TSV Ottenbach
So., 17.08.25 13:00 Uhr SPV 05 Nürtingen II - TSV Oberboihingen II
So., 17.08.25 13:00 Uhr SG Bad Überkin. / SSV Hausen II - Türkspor Nürtingen 73
So., 17.08.25 13:00 Uhr TSV Wernau II - TSV Obere Fils
So., 17.08.25 13:00 Uhr SGM Hochdorf Schlierbach II - TSV Jesingen
So., 17.08.25 13:00 Uhr FV Vorwärts Faurndau II - FV 09 Nürtingen
So., 17.08.25 13:00 Uhr FV Spfr Neuhausen II - TV Hochdorf
So., 17.08.25 13:00 Uhr TB Ruit II - TB Holzheim
So., 17.08.25 13:00 Uhr TSV Eschenbach II - TV Altenstadt
So., 17.08.25 13:00 Uhr 1. FC Heiningen II - TSV Altdorf II
So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Bad Überkin. / SSV Hausen - FV Plochingen
So., 17.08.25 15:00 Uhr FV Plochingen II - TSV Denkendorf
So., 17.08.25 15:00 Uhr Türkischer SV Ebersbach - TSV Denkendorf II
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSuGV Großbettlingen - TSV Scharnhausen
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Wäldenbronn-Esslingen - SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang
So., 17.08.25 15:00 Uhr 1. FC Rechberghausen II - SG Aichtal
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Wendlingen - TSG Esslingen
So., 17.08.25 15:00 Uhr TV Bempflingen II - 1. FC Donzdorf II
So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Baltmannsw. / ASV Aichwald II - KSG Eislingen
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Wernau - VfB Neuffen
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Adelberg-Oberberken - SV Ebersbach/Fils 0:3
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Oberlenningen - TSGV Albershausen
So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Eintracht Sirnau - FC Kirchheim/Teck
So., 17.08.25 15:00 Uhr SF Dettingen/Teck II - TSV Notzingen
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Berkheim II - TSV Harthausen
So., 17.08.25 15:00 Uhr TPSG Frisch Auf Göppingen - TSV Oberboihingen
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Oberensingen II - VfB Oberesslingen/Zell
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSG Zell unter Aichelberg - TSV Notzingen II
So., 17.08.25 15:00 Uhr AC Catania Kirchheim - TV Deggingen
So., 17.08.25 15:00 Uhr SG TSV Ohmden - TSV Neckartailfingen
So., 17.08.25 15:00 Uhr 1. FC Frickenhausen II - SSV Göppingen
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Neckartenzlingen - SG Eintracht Sirnau II
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSG Salach II - TSV Berkheim
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Wäschenbeuren - TSV RSK Esslingen
So., 17.08.25 15:00 Uhr TG Böhmenkirch - SC Geislingen II
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Jesingen II - VfR Süssen
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Baltmannsweiler - GFV Odyssia Esslingen
So., 17.08.25 15:00 Uhr TV Jahn Göppingen - VfL Kirchheim/Teck
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Linsenhofen II - SF Dettingen/Teck
So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Croatia 2012 Geislingen - VfB Reichenbach/Fils
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Wolfschlugen - TB Neckarhausen II
So., 17.08.25 15:00 Uhr TV Unterboihingen - TSG Salach
So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 - 1. FC Donzdorf
So., 17.08.25 15:00 Uhr SSV Göppingen II - AC Catania Kirchheim II
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Hohenstaufen - TV Bempflingen
So., 17.08.25 15:00 Uhr TG Reichenbach unterm Rechberg - ASV Aichwald
So., 17.08.25 15:00 Uhr SPV 05 Nürtingen - SG Aichtal II
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Schlierbach - SC Altbach
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Beuren - TSV Deizisau II
So., 17.08.25 15:00 Uhr FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach - SGM Owen Unterlenningen
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Weilheim/Teck II - TSV Linsenhofen
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Grafenberg - TV Nellingen
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Köngen II - FV 09 Nürtingen II
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Ötlingen-Teck - VfB Neuffen II
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Neckartailfingen II - SV Ebersbach/Fils II
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Raidwangen - SV Aich
So., 17.08.25 15:30 Uhr TB Ruit - 1. FC Frickenhausen
So., 17.08.25 15:30 Uhr FV Vorwärts Faurndau - TV Neidlingen
So., 17.08.25 15:30 Uhr TSV Eschenbach - 1. FC Heiningen
Do., 21.08.25 19:30 Uhr FTSV Kuchen - TSV Weilheim/Teck
+++
Das war die 1. Runde:
SG Raidwangen / Oberensingen II – SG Baltmannsw. / ASV Aichwald II 1:3
TSV Schlierbach – GSV Dürnau 7:4
Tore: 1:0 Sascha Foschi (2. Handelfmeter), 1:1 Steffen Keim (18.), 1:2 Steffen Keim (22.), 1:3 Max Hofele (32. Foulelfmeter), 1:4 Moritz Kranz (63.), 2:4 Danilo Tatti (65.), 3:4 Fabio Santini (75.), 4:4 Dennis Hieber (80.), 5:4 Dennis Hieber (82.), 6:4 Dennis Hieber (90.+5), 7:4 Dennis Hieber (90.+8)
TB Ruit II – TSG Esslingen II 6:5 n.E.
TB Holzheim – TSV Kohlberg 4:1
SPV 05 Nürtingen – 1. Göppinger SV II 2:1
TV Eybach – SG Aichtal 0:3
FTSV Kuchen II – 1. Göppinger SV III 5:1
SGM Höllbach II – TSV Baltmannsweiler 1:4
FV 09 Nürtingen II – VfR Süssen II 4:2
TSV Raidwangen – TV Tischardt 3:1
SV Aich – TSV Wäschenbeuren II 5:2
TSV Beuren – TV Birenbach 4:2
SF Dettingen/Teck II – TSV RSK Esslingen II 6:3
TSV Köngen II – TSV Ötlingen-Teck II 12:1
Tore: 1:0 Louis Hartenstein (1.), 2:0 Daniel Zimmermann (9.), 3:0 Nikita Jason Hindennach (11.), 4:0 Emilio Intemperante (17.), 5:0 Nikita Jason Hindennach (20.), 6:1 Emilio Intemperante (27.), 7:1 David Pfeffer (35. Foulelfmeter), 5:1 (37.), 8:1 Emilio Intemperante (50.), 9:1 Louis Hartenstein (52.), 10:1 Emilio Intemperante (57.), 11:1 Daniel Zimmermann (62.), 12:1 Niclas Schweizer (90.)
SC Uhingen II – TSV Scharnhausen 1:2
TV Bempflingen II – ASV Spartania Eislingen 6:3
TSV Harthausen II – TSG Zell unter Aichelberg 1:4
Tore: 1:0 (22.), 1:1 Tim Bohner (27.), 1:2 Till Berlet (32.), 1:3 Tobias Goll (34.), 1:4 Till Berlet (85.)
TSV Bad Boll II – TSG Salach II 1:2
Tore: 1:0 Abdul Malek Kabbeh (57.), 1:1 (76.), 1:2 (77.)
Sportfreunde Jebenhausen – TSV Ötlingen-Teck 0:2
SC Altbach II – TSV Oberlenningen 0:3
TSV Denkendorf II – TSG Zell unter Aichelberg II 11:0
Schiedsrichter: Benjamin Stanzel - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Louis Köstle (16.), 2:0 Michael Papadopulos (46.), 3:0 Philipp Bublitz (49.), 4:0 Philipp Bublitz (51.), 5:0 Michael Papadopulos (57.), 6:0 Philipp Bublitz (71.), 7:0 Patrick Sauter (75.), 8:0 Besim Ramani (79.), 9:0 Philipp Bublitz (80.), 10:0 Patrick Sauter (83.), 11:0 Felix Eder (89.)
TSV Ottenbach II – VfB Reichenbach/Fils II 0:4
SG Bad Überkin. / SSV Hausen II – TSV Gruibingen 6:4
Türkischer SV Ebersbach – TSGV Hattenhofen 4:2
TB Neckarhausen – TSV Eschenbach II 1:4
ASV Spartania Eislingen II – AC Catania Kirchheim II 0:7
GFV Odyssia Esslingen – Wernauer Sportfreunde 6:4
TSV Weilheim/Teck II – SG Ohmden/Holzmaden II 3:0