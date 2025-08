Die beiden Mannschaften kennen sich bestens – seit Jahren konkurrieren sie in der Bezirksliga Weser-Ems und haben sich schon so einige Fights geliefert. 2019 standen sie sich die Akteure zuletzt im Bezirkspokal gegenüber, damals setzte sich Laxten mit 4:1 durch und zog in die zweite Runde ein. Dass die SG Freren in der vergangenen Saison zu einer der Top-Mannschaften der Bezirksliga zählte und zudem als einer der großen Titelkandidaten galt, ist unumstritten. Dennoch zeigt ein Blick auf die Statistiken, dass mit Olympia Laxten nun eine Mannschaft anreist, die zu einer der wenigen Mannschaften zählte, die der SG Freren in der Vorsaison eine Niederlage zufügen konnte. Nur fünf mal verlor die Mannschaft von Florian Hoff – unter anderem am 26. Spieltag, mit 2:4 in Laxten.

Florian Hoff zeigt sich vor der Partie euphorisiert und freut sich auf einen weiteren besonderen Pokalabend: „Ein Pokalspiel ist immer was besonderes. Laxten gegen Freren war auch immer besonders! Also wir sind gespannt auf das kommende Spiel und freuen uns auf das erste Heimspiel. Personell sind wir ganz gut aufgestellt. Kleine Veränderungen (zum Schwefingen-Spiel) wird es vielleicht geben, aber generell wollen wir zu alter Stärke zurückfinden."

Anpfiff ist dann am heutigen Mittwochabend in Freren um 19:30 Uhr.