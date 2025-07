Bezirkspokal: Kreisligist Hollen-Nord verpasst Überraschung knapp

Dabei dauerte es nur sieben Minuten, ehe Leandro Bastos dos Santos den Landesligisten in Führung brachte. Dieser tat sich auf dem kleinsten Spielfeld des Landkreises Cuxhaven allerdings enorm schwer und kassierte schnell den Ausgleich durch Marik-Tim Peters (17.). Auch nach der neuerlichen Führung durch Alexander Neumann bekam Ottersberg keine Ruhe ins Spiel hinein. Hollen-Nord erwies sich als sehr unangenehmer Gegner, der auch immer wieder offensive Momente schaffte. So auch in der 59. Minute, als Tom Rahn das 2:2 erzielte. Nur 120 Sekunden später sorget Neumann für die neuerliche Gästeführung. Den knappen Vorsprung brachten die kaum einmal den Zwei-Klassen-Unterschied zur Schau stellenden Gäste letztlich ins Ziel, sodass sie am Sonntag in der 2. Hauptrunde auf den SV Anderlingen treffen.