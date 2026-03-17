Bezirkspokal Hannover: Viertelfinale ausgelost - Start am Mittwoch Im Bezirkspokal Hannover steht das Viertelfinale an. Drei der vier Partien werden bereits am Mittwoch ausgetragen. von SN · Heute, 11:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Rinke

Der Bezirkspokal Hannover geht in die nächste Runde. Die Auslosung hat für das Viertelfinale drei Begegnungen zwischen Bezirks- und Landesligisten hervorgebracht. Drei der vier Spiele sind für Mittwoch, 18. März, angesetzt, eine Partie folgt eine Woche später.

Morgen, 19:00 Uhr FC Pyrmont Hagen FC Pyrmont 1. FC Wunstorf FC Wunstorf 19:00 PUSH Am Mittwoch um 19:00 Uhr treffen der FC Pyrmont Hagen und der 1. FC Wunstorf aufeinander. Pyrmont Hagen spielt in der Bezirksliga Hannover Staffel vier und belegt dort aktuell Platz zwei. Der Rückstand auf Tabellenführer SV Blau-Weiß Neuhof beträgt zwei Punkte, allerdings hat Pyrmont Hagen zwei Spiele weniger absolviert. Am vergangenen Wochenende spielte die Mannschaft 3:3 gegen den ebenfalls noch im Wettbewerb vertretenen SV Alfeld (Leine). Der 1. FC Wunstorf reist als Tabellendritter der Landesliga Hannover an In diesem Jahr hat das Team von Trainer Naim Gasmi aus den ersten Drei Spielen neun der möglichen zwölf Punkte geholt.





Morgen, 19:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt Bavenstedt STK Eilvese STK Eilvese 19:00 PUSH

Parallel empfängt der SV 1946 Bavenstedt den STK Eilvese zum einzigen Duell zweier Landesligisten. Bavenstedt erlebte einen schwierigen Start in die Rückrunde. Die ersten drei Spiele nach der Winterpause gingen verloren, dabei kassierte die Mannschaft 13 Gegentore und erzielte lediglich einen Treffer. Die Niederlagen kamen gegen Mannschaften aus der Spitzengruppe zustande. Unter der Woche folgte ein 1:1 gegen den SV Newroz Hildesheim, während das Ligaspiel am vergangenen Wochenende witterungsbedingt ausfiel. Eilvese steht in der Landesliga Hannover auf Rang drei und hat in diesem Jahr noch kein Ligaspiel verloren. Am Wochenende spielte das Team 1:1 gegen den abstiegsgefährdeten HSC BW Schwalbe Tündern, obwohl Eilvese in Überzahl agierte. Ende Februar trafen beide Mannschaften bereits in der Liga aufeinander, damals gewann Eilvese mit 6:1 beim SV Bavenstedt.









Im dritten Spiel des Abends wartet auf den FC Lehrte eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Bezirksligist aus der Staffel zwei trifft auf den SC Hemmingen-Westerfeld, den bislang ungeschlagenen Tabellenführer der Landesliga Hannover. Hemmingen gewann 18 seiner 22 Ligaspiele und spielte viermal unentschieden. Mit 69 Treffern stellt die Mannschaft den besten Angriff der Liga, mit 19 Gegentoren zugleich die stabilste Defensive. Lehrte steht derzeit auf Platz neun der Bezirksliga und spielte in der vergangenen Saison noch in der Landesliga. Zuletzt gelangen der Mannschaft zwei Siege in der Liga.