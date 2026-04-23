Bezirkspokal Hannover: Eilvese zieht ins Finale ein

Eilvese übernahm von Beginn an die Kontrolle und hatte in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile. Klare Torchancen blieben jedoch zunächst Mangelware. Bruchhausen-Vilsen setzte in der Anfangsphase einzelne Akzente, fand danach aber kaum noch Lösungen im Offensivspiel. „Im Spielaufbau hatten wir zu viele Fehler drin, waren nicht einfach genug in unseren Aktionen und insgesamt etwas ungeduldig. Der Gegner hat uns kaum attackiert, trotzdem haben wir ihnen den Ball immer wieder gegeben, weil wir zu schnell lange Bälle gespielt haben, obwohl das gar nicht nötig war.Trotzdem haben wir es gut gemacht, vor allem in den Eins-gegen-eins-Situationen. Da waren wir dem Gegner überlegen“, sagte Preuß.

Nach 29 Minuten nutzte Eilvese eine der wenigen klaren Situationen zur Führung. Ein langer Ball über die rechte Seite erreichte Winterneuzugang Marvin Paßing, der sich im direkten Duell durchsetzte und aus rund zehn Metern halbrechter Position unten links abschloss. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offeneres Spiel. Bruchhausen-Vilsen erhöhte den Druck und kam in der Schlussphase zu seinen besten Möglichkeiten. Eilvese ließ auf der anderen Seite mehrere Konterchancen ungenutzt, wodurch die Partie bis in die Nachspielzeit offen blieb.