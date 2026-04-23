Bezirkspokal Hannover: Eilvese zieht ins Finale ein

Eilvese übernahm von Beginn an die Kontrolle und hatte in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile. Klare Torchancen blieben jedoch zunächst Mangelware. Bruchhausen-Vilsen setzte in der Anfangsphase einzelne Akzente, fand danach aber kaum noch Lösungen im Offensivspiel.
„Im Spielaufbau hatten wir zu viele Fehler drin, waren nicht einfach genug in unseren Aktionen und insgesamt etwas ungeduldig. Der Gegner hat uns kaum attackiert, trotzdem haben wir ihnen den Ball immer wieder gegeben, weil wir zu schnell lange Bälle gespielt haben, obwohl das gar nicht nötig war.Trotzdem haben wir es gut gemacht, vor allem in den Eins-gegen-eins-Situationen. Da waren wir dem Gegner überlegen“, sagte Preuß.
Nach 29 Minuten nutzte Eilvese eine der wenigen klaren Situationen zur Führung. Ein langer Ball über die rechte Seite erreichte Winterneuzugang Marvin Paßing, der sich im direkten Duell durchsetzte und aus rund zehn Metern halbrechter Position unten links abschloss.
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offeneres Spiel. Bruchhausen-Vilsen erhöhte den Druck und kam in der Schlussphase zu seinen besten Möglichkeiten. Eilvese ließ auf der anderen Seite mehrere Konterchancen ungenutzt, wodurch die Partie bis in die Nachspielzeit offen blieb.
Mit einem Konter entschied Eilvese die Partie endgültig. In der Nachspielzeit wurde Ioannis Gkegkprifti ab der Mittellinie auf der rechten Seite steil geschickt, lief frei auf das Tor zu und vollendete aus etwa zehn Metern mit einem Lupfer in die linke Ecke.
„Insgesamt waren wir der verdiente Sieger. Bruchhausen hatte etwa zehn Minuten eine Druckphase, die wir aber gut überstanden haben. Meine Jungs haben alles reingehauen und sich den Sieg verdient“, sagte Preuß.
Im Endspiel wartet mit dem SC Hemmingen-Westerfeld der Tabellenführer der Landesliga Hannover, der sich bereits am Ostermontag mit einem 4:1 gegen den FC Bad Pyrmont Hagen durchgesetzt hatte. Für Eilvese, aktuell Tabellendritter, kommt es damit zu einem Duell zweier Spitzenteams. „Die Jungs sind auf jeden Fall heiß auf diese Aufgabe“, so Preuß.