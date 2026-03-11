Bezirkspokal Hannover: Der letzte Viertelfinalist wird gesucht Im Bezirkspokal Hannover wird der letzte Teilnehmer für das Viertelfinale gesucht. Der VfR Evesen empfängt den Landesligisten SV Bruchhausen-Vilsen. von SN · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der VfR Evesen trifft am Donnerstag, 12. März, im letzten Achtelfinale des Bezirkspokals Hannover auf den SV Bruchhausen-Vilsen. Anpfiff der Partie ist um 20:00 Uhr. Beide Mannschaften gehen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in das Duell, das den letzten freien Platz im Viertelfinale des Wettbewerbs vergeben wird.

Der VfR Evesen spielte in der vergangenen Saison noch in der Landesliga und gehört aktuell zu den Spitzenteams der Bezirksliga Hannover Staffel 1. Die Mannschaft belegt derzeit Platz zwei und liegt zwei Punkte hinter Tabellenführer SC Twistringen, hat dabei jedoch ein Spiel weniger absolviert. Am vergangenen Wochenende musste Evesen allerdings einen Rückschlag hinnehmen und verlor beim Tabellendritten TuS Wagenfeld mit 0:1. Im Pokalwettbewerb zeigte der Bezirksligist bereits seine Qualitäten. Auf dem Weg ins Achtelfinale setzte sich Evesen gegen den Landesligisten HSC BW Schwalbe Tündern durch und gewann das Duell mit 5:3 nach Elfmeterschießen.

Der SV Bruchhausen-Vilsen reist als Landesligist an und steht aktuell auf Platz 15 der Landesliga Hannover. Damit befindet sich die Mannschaft auf einem direkten Abstiegsrang. Am vergangenen Wochenende gelang jedoch ein wichtiger Erfolg, als Bruchhausen-Vilsen beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide mit 1:0 gewann. Im Pokal setzte sich das Team zuvor gegen den TuS Wagenfeld durch. Die Begegnung bietet die Chance auf eine weitere Überraschung im Wettbewerb. In den bislang sieben ausgetragenen Achtelfinals trafen fünfmal ein Bezirksligist und ein Landesligist aufeinander. Vier dieser Partien gingen an die höherklassigen Teams. Lediglich der FC Pyrmont Hagen setzte sich mit 1:0 gegen den Landesligisten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide durch.