Bezirkspokal-Halbfinale: Kästorf und Acosta in Favoritenrolle

Für BSC Acosta sieht es im Ligaalltag nicht so gelassen aus. Man steht als Aufsteiger im engen Abstiegskampf und verlor zuletzt zwei Mal in Serie. Das Pokalspiel kommt wohl als gelegene Ablenkung, ist aber natürlich gleichzeitig eine riesen Chance. Die Braunschweiger mussten in den ersten vier Runden jeweils auswärts ran und besiegten dort den Lehndorfer TSV mit 4:0, Fortuna Lebenstedt mit 3:0, den TSV Schwicheldt mit 3:1 und den VfL Oker mit 5:0. Im Viertelfinale konnte man sich dann überraschend gegen den Top-Favoriten MTV Wolfenbüttel mit 1:0 durchsetzen.

In Kästorf treffen zwei Teams aufeinander, die sich aus der aktuellen Landesliga-Saison gut kennen. Bei bestem Wetter werden mehrere Hundert Zuschauer erwartet, die sich auf Eis, Kuchen und auf die vermeintlich beste Pommes der Landesliga freuen dürfen. Für den SSV Kästorf kann es ein echtes Fussballfest heute um 15.00 Uhr werden.

Allerdings entwickelte sich Fallersleben in der Saison zum Angstgegner für den Landesliga-Dritten. Beide direkten Duelle gingen an den Aufsteiger, der so wichtige Punkte für den Klassenerhalt einheimste. Auch zuletzt konnten die Gäste im Aufsteigerduell gegen den BSC Acosta einen wichtigen Dreier einfahren und werden mit Rückenwind in die Partie gehen.

Auf dem Weg ins Finale musste Fallersleben bisher immer in der Ferne antreten. Vielleicht ein gutes Omen. Man schlug den MTV Gifhorn und den WSV Wendschott jeweils mit 3:2. Bekam dann ein Freilos, woraufhin man klar gegen den SV Westerbeck gewann und zuletzt im Viertelfinale die Freien Turner im Elfmeterschießen besiegte.

Auch Kästorf hat schon Erfahrung mit dem Weiterkommen vom Punkt. In der ersten Runde ging es gegen den TSV Wolfsburg aus Elf-Metern weiter. Daraufhin schlug man den Helmstedter SV, den FC Helmstedt, den TSV Hillerse und zuletzt Germania Bleckenstedt im Elfmeterschießen. Auch in der Liga fand man zuletzt wieder in die Spur, holte zehn Punkte aus fünf Partien und gewann klar mit 4:1 im Spitzenspiel gegen den 1. SC Göttingen.

Heute Abend werden wir also schlauer sein, wer besser in den Mai gekommen ist und wer sich am Ende im Finale duellieren wird. Zuschauen lohnt sich. Egal ob in Landolfshausen oder Kästorf. Auf einen schönen Fussballnachmittag!