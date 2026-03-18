Bezirkspokal-Halbfinale als Saisonhöhepunkt für JSG Lechtingen/Wallenh

U19 - Landesliga-Team JSG Lechtingen/Wallenhorst – Foto: JSG Lechtingen/Wallenhorst

U19 trifft am kommenden Samstag - 16.00 Uhr - auf den VfL Oldenburg – Gastgeber hoffen auf große Kulisse in Lechtingen

Für die U19 der JSG Lechtingen/Wallenhorst steht am kommenden Wochenende ein besonderer Termin im Kalender. Am Samstag, 21. März, empfängt die Mannschaft im Bezirkspokal-Halbfinale den VfL Oldenburg. Anstoß der Partie ist um 16 Uhr auf der Sportanlage in Lechtingen.

Für das Team von Trainer Daniel Fuhrmann ist das Erreichen der Vorschlussrunde bereits ein bemerkenswerter Erfolg. Der Coach betreut die Landesliga-Mannschaft seit zwei Jahren und sieht in dem Pokalspiel einen verdienten Höhepunkt einer bislang starken Saison.