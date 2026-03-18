Bezirkspokal-Halbfinale als Saisonhöhepunkt für JSG Lechtingen/Wallenh

U19 trifft am kommenden Samstag - 16.00 Uhr - auf den VfL Oldenburg – Gastgeber hoffen auf große Kulisse in Lechtingen
Für die U19 der JSG Lechtingen/Wallenhorst steht am kommenden Wochenende ein besonderer Termin im Kalender. Am Samstag, 21. März, empfängt die Mannschaft im Bezirkspokal-Halbfinale den VfL Oldenburg. Anstoß der Partie ist um 16 Uhr auf der Sportanlage in Lechtingen.
Für das Team von Trainer Daniel Fuhrmann ist das Erreichen der Vorschlussrunde bereits ein bemerkenswerter Erfolg. Der Coach betreut die Landesliga-Mannschaft seit zwei Jahren und sieht in dem Pokalspiel einen verdienten Höhepunkt einer bislang starken Saison.
Die Junioren der JSG haben sich in dieser Spielzeit konstant präsentiert und sich mit guten Leistungen sowohl in der Liga als auch im Pokalwettbewerb Aufmerksamkeit erarbeitet. Entsprechend groß ist die Vorfreude innerhalb der Mannschaft auf die Partie gegen den klassenstarken Gegner aus Oldenburg.
Die Verantwortlichen hoffen zudem auf eine ansprechende Kulisse. Das Halbfinale soll für die Nachwuchsspieler auch atmosphärisch zu einem besonderen Erlebnis werden. Mit einem Erfolg würde die JSG Lechtingen/Wallenhorst ins Finale des Bezirkspokals einziehen und damit die bislang ohnehin erfolgreiche Saison weiter veredeln.