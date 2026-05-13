Bezirkspokal Franken: Wer holt sich den Pott?

Im Bezirkspokal Franken stehen am morgigen Donnerstag zwei Endspiele im Wiesentalstadion in Brackenheim an. Bei der Ü32 stehen sich der TSV Botenheim und der TSV Löwenstein. Bei den Männern treffen die SGM Niedernhall/Weißbach und der FSV Friedrichshaller SV aufeinander.
2. Runde
Fr., 15.08.25 19:00 Uhr SGM Mulfingen II/Hollenbach II - TSV Zweiflingen 1:6
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SGM Bitzfeld-Schwabbach - TV Niederstetten 3:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Kupferzell II - SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 1:5
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Untersteinbach - SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II 3:4
1. Runde
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar II - SV Leingarten 1:7
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TV Flein - TSV Weinsberg 2:1
2. Runde
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SC Amrichshausen II - FC Creglingen 0:5
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SC Michelbach/Wald II - SSV Gaisbach 0:3
1. Runde
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr FC Kirchhausen - TSV Willsbach 6:7
2. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Neuenstein II - SGM Künzelsau-Ingelfingen 2:5
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SG Edelfingen / Löffelstelz, - SG TSV Hohebach / Rengershaus. 2:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SGM Ingelfingen-Künzelsau II - FC Phoenix 2002 Nagelsberg 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SSV Gaisbach II - SGM Niedernhall/Weißbach 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Wachbach II - TSV Pfedelbach II 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - SG Sindringen/Ernsbach 6:5
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 - TSG Verrenberg 4:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Ohrnberg - TSG Öhringen II 4:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Kupferzell - TSV Dörzbach/Klepsau 1:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SGM Niedernhall/Weissbach II - SGM Unterheimbach/Scheppach-Adolzfurt 8:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Dimbach - SGM Weikersheim/Laudenbach 1:4
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SC Amrichshausen - SV Harthausen 1970 7:8
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSG Waldenburg - 1. FC Igersheim 1:2
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Morsbach 1971 - TSV Neuenstein 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr VfB Neuhütten - SV Wachbach 1:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SG Taubertal / Röttingen - SGM Mulfingen/Hollenbach 2:0
1. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SSV Auenstein - TGV Dürrenzimmern 1:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TG Böckingen - FC Union Heilbronn 4:1
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SC Züttlingen - SV Sülzbach 0:5
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Heinsheim - SV Schluchtern 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr FC Obersulm - FSV Schwaigern III 3:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim II - SV Heilbronn am Leinbach 7:6
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Sport-Union Neckarsulm II - TSV Talheim 1895 1:2
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Aramäer Heilbronn II - SGM MassenbachHausen 7:6
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Niederhofen - TSV Löwenstein 1:3
2. Runde
Sa., 16.08.25 18:30 Uhr SC Michelbach/Wald - TSV Pfedelbach 3:4
1. Runde
So., 17.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neckarwestheim - SGM Neudenau/Siglingen 2:3
2. Runde
So., 17.08.25 16:00 Uhr SC Oberes Zabergäu - FSV Schwaigern 0:10
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSV Althausen-Neunkirchen - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim 1:6
1. Runde
Di., 19.08.25 19:00 Uhr SGM Meimsheim/Brackenheim - TSV Pfaffenhofen 1906 6:1
2. Runde
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Waldbach - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim II zg. 4:0
1. Runde
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSG Heilbronn - NK Croatia Heilbronn 3:0
Do., 11.09.25 19:00 Uhr TSV Cleebronn II - SV Schozach 1:3
2. Runde
Di., 16.09.25 19:00 Uhr Spvgg Oedheim - TGV Eintracht Beilstein 1:4
Di., 16.09.25 19:30 Uhr ASV Heilbronn - TSV Hardthausen 0:3
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr SGM Massenbachhausen/Schluchtern II - FSV Schwaigern II 0:7
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr TSV Lehrensteinsfeld zg. - Spvgg Möckmühl 2:11
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Frauenzimmern/Haberschlacht - Sportfreunde Lauffen 2:8
Do., 18.09.25 18:30 Uhr GSV Eibensbach - Spvgg Heinriet 0:7
Do., 18.09.25 18:30 Uhr Türkgücü Eibensbach - TSV Botenheim 2:3
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SSV Klingenberg - SGM NordHeimHausen 6:7
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TSV Untergruppenbach - SG Stetten/Kleingartach 0:3
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Schozach - SGM Langenbrettach 1:4
Do., 18.09.25 18:30 Uhr Sportfreunde Lauffen II - SV Heilbronn am Leinbach II 3:1
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TSV Botenheim II - SC Amorbach 2:5
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TG Böckingen II - SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn II 6:0
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV II - TSV Biberach 3:1
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FC Obersulm - TSV Ellhofen 1906 1:0
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Neudenau/Siglingen - FSV Friedrichshaller SV 4:5
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSV Herbolzheim - TSV Erlenbach 0:3
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SGM NordHeimHausen II - TSV Duttenberg 6:4
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SG Bad Wimpfen II - TG Böckingen 0:4
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - Aramäer Heilbronn 6:5
Do., 18.09.25 19:30 Uhr Spvgg Oedheim II - TSV Löwenstein 5:6
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SGM Meimsheim/Brackenheim - SV Sülzbach 0:7
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSV Willsbach - TSG Heilbronn II 5:7
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Ilsfeld - TSV Cleebronn 1:3
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Dahenfeld - 1. FC Lauffen 3:0
Do., 18.09.25 19:30 Uhr VfL Eberstadt 1904 - VfL Obereisesheim 4:7
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Böckingen - SV Leingarten II 5:1
Do., 18.09.25 19:30 Uhr FV Wüstenrot - SG Bad Wimpfen 2:9
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SGM Widdern/ Olnhausen - SSV Auenstein 2:3
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SV Lampoldshausen - SGM Fürfeld-Bonfeld 0:3
Do., 18.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim II - TSV Talheim 1895 3:5
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SV Schluchtern - SV Leingarten 3:1
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TV Flein - VfL Brackenheim 0:4
Do., 18.09.25 19:30 Uhr VfL Obereisesheim II - TSV Güglingen 1:5
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Abstatt - SGM Höchstberg/Tiefenbach 4:2
Do., 18.09.25 19:45 Uhr Aramäer Heilbronn II - Sportfreunde Untergriesheim 2:6
Do., 25.09.25 19:30 Uhr TV Flein II - SG Neulautern / VfB Neuhütt. II 4:2
Do., 09.10.25 18:30 Uhr TGV Eintracht Beilstein II zg. - TSG Heilbronn II 8:7
3. Runde
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Niedernhall/Weißbach - 1. FC Igersheim 2:1
Do., 30.10.25 18:30 Uhr FC Creglingen - SG Taubertal / Röttingen 3:0
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Künzelsau-Ingelfingen - SV Harthausen 1970 1:2
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Weikersheim/Laudenbach - SG Edelfingen / Löffelstelz, 2:5
Do., 30.10.25 18:30 Uhr FC Phoenix 2002 Nagelsberg - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim 0:3
Do., 30.10.25 18:30 Uhr TSV Ohrnberg - SGM Niedernhall/Weissbach II 6:0
Do., 30.10.25 18:30 Uhr TSV Pfedelbach II - SGM Bitzfeld-Schwabbach 1:2
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - SV Wachbach 3:1
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM NordHeimHausen - SV Sülzbach 3:1
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SC Amorbach - SV Schluchtern 5:6
Do., 30.10.25 18:30 Uhr VfL Brackenheim - FSV Schwaigern 1:3
Do., 30.10.25 18:30 Uhr TSV Löwenstein - Sportfreunde Untergriesheim 1:5
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SC Böckingen - Sportfreunde Lauffen II 1:4
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Langenbrettach - Spvgg Möckmühl 3:1
Do., 30.10.25 18:30 Uhr Spvgg Heinriet - Sportfreunde Lauffen 2:11
Do., 30.10.25 19:00 Uhr TSV Waldbach - SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 0:1
Do., 30.10.25 19:00 Uhr TSV Dörzbach/Klepsau - TSV Pfedelbach 2:8
Do., 30.10.25 19:00 Uhr TGV Eintracht Beilstein - FSV Friedrichshaller SV 1:8
Do., 30.10.25 19:00 Uhr SGM NordHeimHausen II - TG Böckingen 0:3
Do., 30.10.25 19:00 Uhr TSG Heilbronn II - VfL Obereisesheim 3:11
Do., 30.10.25 19:30 Uhr SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II - SSV Gaisbach 1:2
Do., 30.10.25 19:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV II - SG Stetten/Kleingartach 1:7
Do., 30.10.25 19:30 Uhr SGM Fürfeld-Bonfeld - TSV Cleebronn 3:0
Do., 30.10.25 19:30 Uhr SC Dahenfeld - SC Abstatt 1:5
Do., 30.10.25 19:30 Uhr TSV Güglingen - FSV Schwaigern II 6:2
Do., 30.10.25 19:30 Uhr SSV Auenstein - SG Bad Wimpfen 0:3
Do., 30.10.25 19:30 Uhr TG Böckingen II - TSV Erlenbach 0:3
Do., 06.11.25 19:00 Uhr TSV Zweiflingen - TSV Neuenstein 2:3
Do., 06.11.25 19:30 Uhr TV Flein II - TSV Hardthausen 1:3
Do., 06.11.25 19:30 Uhr TGV Eintracht Beilstein II zg. - TSV Talheim 1895 4:5
Do., 13.11.25 19:30 Uhr FC Obersulm - TSV Botenheim 0:3
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 - VfB Bad Mergentheim 3:1
4. Runde
Sa., 14.02.26 13:00 Uhr VfL Obereisesheim - SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 6:3
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr TSV Talheim 1895 - TSV Neuenstein 3:0
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr TG Böckingen - SG Stetten/Kleingartach 3:1
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - Sportfreunde Lauffen 0:3
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr TSV Hardthausen - SSV Gaisbach 4:2
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr FC Creglingen - FSV Schwaigern 1:6
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr TSV Pfedelbach - TSV Erlenbach 4:0
Di., 17.02.26 19:30 Uhr SC Abstatt - SG Bad Wimpfen 17:18
Do., 19.02.26 19:30 Uhr TSV Ohrnberg - SGM Fürfeld-Bonfeld 0:3
Do., 05.03.26 19:30 Uhr SGM Langenbrettach - TSV Botenheim 2:5
Mi., 18.03.26 19:00 Uhr SV Harthausen 1970 - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim 4:1
Mi., 18.03.26 19:30 Uhr Sportfreunde Lauffen - Sportfreunde Untergriesheim 5:6
Do., 19.03.26 19:30 Uhr SGM Bitzfeld-Schwabbach - FSV Friedrichshaller SV 0:3
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 - SV Schluchtern 4:2
Mi., 25.03.26 19:30 Uhr SGM Niedernhall/Weißbach - SGM NordHeimHausen 3:2
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SG Edelfingen / Löffelstelz, - TSV Güglingen 4:5
Achtelfinale
Do., 02.04.26 18:30 Uhr SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 - FSV Friedrichshaller SV 1:2
Do., 02.04.26 19:00 Uhr SGM Niedernhall/Weißbach - SV Harthausen 1970 3:2
Do., 02.04.26 19:00 Uhr VfL Obereisesheim - SG Bad Wimpfen 7:8
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SGM Fürfeld-Bonfeld - TSV Pfedelbach 1:2
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TSV Botenheim - FSV Schwaigern 3:1
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TSV Talheim 1895 - TG Böckingen 0:5
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TSV Güglingen - Sportfreunde Untergriesheim 1:4
Do., 09.04.26 19:30 Uhr TSV Hardthausen - Sportfreunde Lauffen II 2:0
Viertelfinale
Di., 21.04.26 19:30 Uhr SGM Niedernhall/Weißbach - TSV Botenheim 6:5
Mi., 22.04.26 19:30 Uhr TSV Pfedelbach - TG Böckingen 8:7
Mi., 22.04.26 19:30 Uhr SG Bad Wimpfen - Sportfreunde Untergriesheim 4:5
Mi., 22.04.26 19:30 Uhr TSV Hardthausen - FSV Friedrichshaller SV 1:3
Halbfinale
Mi., 29.04.26 19:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - Sportfreunde Untergriesheim 2:1
Mi., 29.04.26 19:30 Uhr SGM Niedernhall/Weißbach - TSV Pfedelbach 6:5
1. Runde
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr SC Abstatt - TSV Pfedelbach
Sa., 06.09.25 15:30 Uhr VfL Brackenheim - SC Amorbach 0:8
Sa., 06.09.25 17:30 Uhr TSV Botenheim - SG TSV Hohebach / Hollenbach 14:0
Sa., 06.09.25 18:00 Uhr TSV Heinsheim - SC Züttlingen 0:13
Sa., 06.09.25 18:00 Uhr Spfr Lauffen - SV Mulfingen
Sa., 06.09.25 18:00 Uhr TSV Nordheim - TSV Zweiflingen 6:7
Sa., 06.09.25 18:00 Uhr TSV Neuenstein - SG Weinsberg / O´eisesheim 4:0
Sa., 06.09.25 18:00 Uhr SV Rengershausen - SV Leingarten 1:4
Sa., 06.09.25 18:00 Uhr SC Michelbach/Wald - TSG Verrenberg 7:1
Sa., 06.09.25 18:00 Uhr SC Amrichshausen - Spvgg Heinriet 7:5
Sa., 06.09.25 18:30 Uhr TSV Neuenstadt - NK Croatia Heilbronn 7:4
Do., 11.09.25 19:00 Uhr TG Offenau - TSV Erlenbach 5:2
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Lehrensteinsfeld - TSV Cleebronn 0:6
Sa., 13.09.25 18:00 Uhr FC Obersulm - TG Böckingen 5:1
Di., 16.09.25 19:30 Uhr TSG Heilbronn - TSV Bitzfeld 7:1
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SGM Niedernhall/Weißbach - SGM Dimbach/Waldbach 5:3
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TGV Eintracht Beilstein - TSV Fürfeld 10:9
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TSV Niederhofen - TSV Güglingen 8:7
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Flein - SC Dahenfeld 5:6
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TSV Untersteinbach - TSV Hardthausen
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr VfL Eberstadt - TSV Löwenstein 0:2
Sa., 27.09.25 16:00 Uhr TSV Ohrnberg - DJK Bieringen 1:3
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr SG TG Forchtenb / SG Sindr/Er. - SC Oberes Zabergäu 0:2
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr SV Morsbach - TSV Untergruppenbach 11:1
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr VfB Neuhütten - Aramäer Heilbronn 0:3
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr 1. FC Igersheim - FC Laube 02 Heilbronn 1:3
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr TSV Kupferzell - SSV Auenstein 8:0
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr TSV Pfaffenhofen - FC Kirchhausen 1:0
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr Sportfreunde Neckarwestheim - TSG Waldenburg 2:0
Sa., 27.09.25 19:00 Uhr SV Westernhausen - SV Sülzbach 3:2
Sa., 27.09.25 19:30 Uhr SG Ingelfingen / Ph. Nagelsb. - SC Ilsfeld 0:3
Mo., 29.09.25 19:30 Uhr SG Bad Wimpfen - Spvgg Oedheim 2:4
Viertelfinale
Sa., 21.03.26 18:00 Uhr FC Laube 02 Heilbronn - SV Leingarten 3:1
Sa., 21.03.26 18:00 Uhr TG Offenau - TSV Neuenstein 2:1
Sa., 21.03.26 18:00 Uhr SV Morsbach - TSV Löwenstein 1:4
Sa., 21.03.26 18:00 Uhr TSV Botenheim - TSV Neuenstadt 2:1
Halbfinale
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr TG Offenau - TSV Botenheim 6:7
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr TSV Löwenstein - FC Laube 02 Heilbronn 2:0