Bezirkspokal Franken: SV Schozach siegt beim TSV Cleebronn II

Die 1. Runde des Bezirkspokals Franken wurde heute abgeschlossen. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:
2. Runde
Fr., 15.08.25 19:00 Uhr SGM Mulfingen II/Hollenbach II - TSV Zweiflingen 1:6
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SG TSV Bitzfeld / TSV Schwab, - TV Niederstetten 3:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Kupferzell II - SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 1:5
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Untersteinbach - SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II 3:4
1. Runde
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TV Flein - TSV Weinsberg 2:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar II - SV Leingarten 1:7
2. Runde
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SC Amrichshausen II - FC Creglingen 0:5
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SC Michelbach/Wald II - SSV Gaisbach 0:3
1. Runde
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr FC Kirchhausen - TSV Willsbach 6:7
2. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Morsbach 1971 - TSV Neuenstein 0:3
1. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Niederhofen - TSV Löwenstein 1:3
2. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr VfB Neuhütten - SV Wachbach 1:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SG Taubertal / Röttingen - SGM Mulfingen/Hollenbach 2:0
1. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SSV Auenstein - TGV Dürrenzimmern 1:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TG Böckingen - FC Union Heilbronn 4:1
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SC Züttlingen - SV Sülzbach 0:5
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Heinsheim - SV Schluchtern 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr FC Obersulm - FSV Schwaigern III 3:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim II - SV Heilbronn am Leinbach 7:6
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Sport-Union Neckarsulm II - TSV Talheim 1895 1:2
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Aramäer Heilbronn II - SGM MassenbachHausen 7:6
2. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SC Amrichshausen - SV Harthausen 1970 7:8
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Neuenstein II - SGM Künzelsau-Ingelfingen 2:5
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SG Edelfingen / Löffelstelz, - SG TSV Hohebach / Rengershaus. 2:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SGM Ingelfingen-Künzelsau II - FC Phoenix 2002 Nagelsberg 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SSV Gaisbach II - SGM Niedernhall/Weißbach 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Wachbach II - TSV Pfedelbach II 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - SG Sindringen/Ernsbach 6:5
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 - TSG Verrenberg 4:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Ohrnberg - TSG Öhringen II 4:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Kupferzell - TSV Dörzbach/Klepsau 1:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SGM Niedernhall/Weissbach II - FC Unterheimbach 8:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSG Waldenburg - 1. FC Igersheim 1:2
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Dimbach - SGM Weikersheim/Laudenbach 1:4
Sa., 16.08.25 18:30 Uhr SC Michelbach/Wald - TSV Pfedelbach 3:4
1. Runde
So., 17.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neckarwestheim - SGM Neudenau/Siglingen 2:3
2. Runde
So., 17.08.25 16:00 Uhr SC Oberes Zabergäu - FSV Schwaigern 0:10
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSV Althausen-Neunkirchen - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim 1:6
1. Runde
Di., 19.08.25 19:00 Uhr SGM Meimsheim/Brackenheim - TSV Pfaffenhofen 1906 6:1
2. Runde
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Waldbach - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim II 4:0
1. Runde
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSG Heilbronn - NK Croatia Heilbronn abgebrochen
Do., 11.09.25 19:00 Uhr TSV Cleebronn II - SV Schozach 1:3
2. Runde
Di., 16.09.25 19:00 Uhr Spvgg Oedheim - TGV Eintracht Beilstein
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV II - TSV Biberach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TSV Talheim 1895 - Sportfreunde Untergriesheim II
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FC Obersulm - TSV Ellhofen 1906
Do., 18.09.25 18:30 Uhr Spvgg Oedheim II - TSV Löwenstein
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Schluchtern - SV Leingarten
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - SGM Neudenau/Siglingen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr Türkgücü Eibensbach - TSV Botenheim
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - Aramäer Heilbronn
Do., 18.09.25 18:30 Uhr GSV Eibensbach - Spvgg Heinriet
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Frauenzimmern/Haberschlacht - Sportfreunde Lauffen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TSV Lehrensteinsfeld - Spvgg Möckmühl
Do., 18.09.25 18:30 Uhr noch offen - SGM Langenbrettach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SC Böckingen - SV Leingarten II
Do., 18.09.25 18:30 Uhr ASV Heilbronn - TSV Hardthausen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SC Dahenfeld - 1. FC Lauffen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SC Ilsfeld - TSV Cleebronn
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TSV Untergruppenbach - SG Stetten/Kleingartach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TSV Willsbach - TSG Heilbronn II
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SSV Klingenberg - SGM NordHeimHausen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TGV Eintracht Beilstein II - noch offen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr Sportfreunde Lauffen II - SV Heilbronn am Leinbach II
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Massenbachhausen/Schluchtern II - FSV Schwaigern II
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TSV Botenheim II - SC Amorbach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TSV Herbolzheim - TSV Erlenbach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TG Böckingen II - SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn II
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SGM NordHeimHausen II - TSV Duttenberg
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SGM Meimsheim/Brackenheim - SV Sülzbach
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SG Bad Wimpfen II - TG Böckingen
Do., 18.09.25 19:30 Uhr VfL Eberstadt 1904 - VfL Obereisesheim
Do., 18.09.25 19:30 Uhr FV Wüstenrot - SG Bad Wimpfen
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SGM Widdern/ Olnhausen - SSV Auenstein
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SV Lampoldshausen - SGM Fürfeld/Bonfeld
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Abstatt - SGM Höchstberg/Tiefenbach
Do., 18.09.25 19:30 Uhr VfL Obereisesheim II - TSV Güglingen
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TV Flein - VfL Brackenheim
Do., 18.09.25 19:45 Uhr Aramäer Heilbronn II - Sportfreunde Untergriesheim
Do., 25.09.25 19:30 Uhr TV Flein II - SG Neulautern / VfB Neuhütt. II